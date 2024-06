Dintorni di Madrid: gite fuoriporta da non perdere

“Dove le strade si incrociano, dove il mare non può essere immaginato, dove chi fugge torna sempre, sto parlando di Madrid” è con queste parole che il musicista Joaquín Sabina descrive l’anima della capitale spagnola. Una città maestosa ma al contempo intima, sicuramente meno stravagante di sua cugina Barcellona e con un portamento distintamente regale. Madrid ha tanto da offrire a chiunque scelga di mettersi sulla sua strada. Tuttavia, oltre i suoi confini si celano gemme nascoste e tesori altrettanto ricchi di fascino, tutte mete facilmente raggiungibili dalla capitale con la macchina o con i mezzi pubblici e che offrono ai visitatori un’alternativa perfetta per una gita fuoriporta alla scoperta della cultura spagnola. In questo articolo troverai tutte le migliori gite nei dintorni di Madrid; tra cittadine, siti storici, bellezze naturali e itinerari letterari.

Gite nei dintorni di Madrid: le città da non perdere

I dintorni della capitale spagnola sono punteggiati da piccole città storiche e villaggi in cui il tempo sembra essersi fermato. Dalla fiabesca Toledo, alla regale Aranjuez, ecco tutte le migliori città per una gita fuoriporta indimenticabile a pochi chilometri da Madrid.

Toledo

Situata a circa 70 chilometri a sud dalla capitale, Toledo è raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici o con l’auto. Una volta giunto a destinazione, Toledo ti accoglierà in un caldo abbraccio sorprendendoti al primo sguardo e facendoti sentire all’interno di una location da favola grazie alla sua Alcázar (fortezza) arroccata in cima alla città e che si staglia imponente e maestosa. Toledo, conosciuta anche come “la città delle tre culture” per la coesistenza storica di cristiani, musulmani ed ebrei, offre un’esperienza unica per immergersi nel pieno della storia e della cultura di questo splendido Paese. Ecco cosa vedere assolutamente durante la tua gita a Toledo.

Il centro storico: perdersi nel dedalo di stradine strette e tortuose, scoprire le piazze, le chiese e gli edifici antichi di questo gioiello dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO è un’esperienza imperdibile.

perdersi nel dedalo di stradine strette e tortuose, scoprire le piazze, le chiese e gli edifici antichi di questo gioiello dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO è un’esperienza imperdibile. La cattedrale: una delle più grandi ed elaborate cattedrali gotiche del Paese, è il punto di riferimento spirituale della Spagna cattolica. Tutte le parti della cattedrale meritano di essere ammirate. Tuttavia, la parte più interessante è sicuramente la sacristía , che ospita le opere di alcuni maestri della pittura come Tiziano , Caravaggio, El Greco e Michelangelo.

una delle più grandi ed elaborate cattedrali gotiche del Paese, è il punto di riferimento spirituale della Spagna cattolica. Tutte le parti della cattedrale meritano di essere ammirate. Tuttavia, la parte più interessante è sicuramente la , che ospita le opere di alcuni maestri della pittura come , L’Alcázar di Toledo: imponente fortezza situata nel punto più alto della città e che oggi ospita un museo militare. Oltre al museo è consigliabile visitarla perché offre uno dei punti panoramici più suggestivi dell’intera città.

imponente fortezza situata nel punto più alto della città e che oggi ospita un museo militare. Oltre al museo è consigliabile visitarla perché offre uno dei punti panoramici più suggestivi dell’intera città. Il Museo di El Greco: per scoprire un’ampia collezione delle opere di questo artista greco-spagnolo celebre in tutto il mondo.

San Lorenzo de El Escorial

Ai piedi della Sierra de Guadarrama e a circa 45 chilometri dalla capitale spagnola si trova una splendida cittadina, celebre per il suo sito monastico: El Escorial. Costruito durante il regno di Filippo II nel XVI secolo, il monastero è considerato una delle migliori testimonianze di architettura rinascimentale in Spagna. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984, è una vera meraviglia architettonica che merita una visita, anche solo per ammirare alcune splendide opere di El Greco e Velázquez custodite all’interno del monastero. Se scegli San Lorenzo de El Escorial come gita fuoriporta nei dintorni di Madrid ti consigliamo di visitare la Basilica, il Pantheon dei Re (in cui sono sepolti quasi tutti i sovrani spagnoli da Carlo V in poi) e la Biblioteca Reale. La visita all’intero sito monastico può durare diverse ore, motivo per cui l’ideale è prendersi una giornata intera per godersi appieno questa gita fuori dai confini della capitale. Se non vuoi farti mancare proprio nulla, allora concediti una passeggiata al “Parque y Jardín de la Casita del Príncipe”, un parco monumentale al cui interno sorge la Casita del Príncipe, un gioiellino neoclassico costruito da Juan de Villanueva nel 1772 su commissione di Carlo III e destinata al suo erede Carlo IV.

Puoi raggiungere San Lorenzo de El Escorial facilmente dalla capitale:

In treno: partendo dalla stazione di Atocha a Madrid arriverai a San Lorenzo de El Escorial circa un’ora.

partendo dalla stazione di Atocha a Madrid arriverai a San Lorenzo de El Escorial circa un’ora. In auto: con un viaggio di circa 45 minuti.

Chinchón

Un’altra meta per una deliziosa gita nei dintorni di Madrid è Chinchón, situata a circa 50 chilometri a sud-est dalla capitale. Chinchón è facilmente raggiungibile in auto in circa 45 minuti di viaggio. Tuttavia, raggiungerla con i mezzi pubblici richiede un po’ più di tempo: si parte con autobus direttamente dalla stazione di Conde de Casal. Diversamente dalla capitale, a Chinchón sembra che il tempo si sia fermato in un’epoca passata e dal fascino decadente. Questa piccola cittadina è famosa per la sua Plaza Mayor, una piazza suggestiva e pittoresca circondata da edifici d’epoca adornati da balconi verdi in legno. La piazza, considerata una delle più belle di Spagna, è spesso teatro di eventi e festival locali.

Un consiglio: se vuoi visitare questa piccola cittadina, l’ideale è farlo a ottobre quando c’è la “Fiesta del Ajo”, uno degli eventi più caratteristici e affascinanti di Chinchón che celebra l’aglio, prodotto emblematico di questa regione. Per questa occasione, Chinchón si veste del suo abito migliore offrendo ai suoi visitatori attività, mercati, spettacoli e tradizioni che affascinano locali e stranieri in visita. Inoltre, Chinchón è anche una meta che attira i buongustai: i deliziosi arrosti offerti dai suoi ristoranti sono una poesia per il palato. Prova uno dei ristorantini sulla piazza e ordina un piatto di Cochinillo Asado o di Cordero Asado, non te ne pentirai. Per goderti appieno l’atmosfera di questa città ti consigliamo di visitare:

La Torre dell’Orologio: una costruzione risalente al XV secolo e unica parte rimasta di una chiesa distrutta. Offre una vista panoramica sulla pittoresca cittadina.

una costruzione risalente al XV secolo e unica parte rimasta di una chiesa distrutta. Offre una vista panoramica sulla pittoresca cittadina. Il Castello dei Conti: costruito nel XV secolo, è un imponente esempio di architettura militare rinascimentale, purtroppo parzialmente in rovina.

costruito nel XV secolo, è un imponente esempio di architettura militare rinascimentale, purtroppo parzialmente in rovina. La Chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione: completata nel 1626, ospita un famoso dipinto di Goya e mescola elementi gotici, rinascimentali e barocchi.

Segovia

Incastonata nel cuore della Castiglia, a circa 90 chilometri dalla capitale spagnola, sorge una splendida cittadina: Segovia. Famosa per il suo acquedotto romano, questa meta può essere la scelta perfetta per una gita di un giorno nei dintorni di Madrid e per immergersi nella cultura castigliana perdendosi tra le deliziose vie del suo centro storico. L’attrazione principale di Segovia è il suo acquedotto, costruito nel I secolo d.C, è uno dei meglio conservati al mondo e si estende per quasi un chilometro attraverso la città. El Acueducto è una vera e propria opera ingegneristica che toglie il fiato, composta da oltre 20.000 blocchi di granito irregolari e assemblati senza l’uso di cemento. Con le sue 163 arcate e la sua altezza massima di 28 metri vale davvero la visita. Oltre all’acquedotto, ci sono altre attrazioni che meritano di essere visitate a Segovia:

L’Alcázar: un castello dall’aspetto fiabesco con torri, pinnacoli e tetti appuntiti che, pare, abbia ispirato Walt Disney nel progettare il palazzo della sua bella addormentata nel bosco. Oggi il castello è parzialmente visitabile e i suoi spazi esterni regalano un punto panoramico perfetto per viste mozzafiato sulla cittadina e sui suoi campi che la circondano.

un castello dall’aspetto fiabesco con torri, pinnacoli e tetti appuntiti che, pare, abbia ispirato Walt Disney nel progettare il palazzo della sua bella addormentata nel bosco. Oggi il castello è parzialmente visitabile e i suoi spazi esterni regalano un punto panoramico perfetto per viste mozzafiato sulla cittadina e sui suoi campi che la circondano. La cattedrale: una delle massime espressioni dell’architettura gotica spagnola per la quale ci sono voluti quasi due secoli per completarla.

una delle massime espressioni dell’architettura gotica spagnola per la quale ci sono voluti quasi due secoli per completarla. Le sue piazze: Plaza Mayor, centro nevralgico della città vecchia, è circondata da edifici, porticati e caffè dove poter fermarsi per una piacevole sosta; Plaza de San Martín una delle più affascinanti di tutta la città.

Se come gita nei dintorni di Madrid hai scelto Segovia, raggiungerla sarà facile e immediato. Puoi optare per il treno ad alta velocità che impiega 30 minuti oppure, se hai noleggiato una macchina, puoi raggiungere Segovia in circa un’oretta di viaggio.

Aranjuez

Aranjuez, per secoli buen retiro dei reali, è una cittadina situata a 50 chilometri da Madrid e raggiungibile in treno dalla stazione di Atocha in circa 45 minuti o in auto con un viaggio della durata di circa un’ora. La città venne fondata come luogo di villeggiatura per la famiglia reale e, ancora oggi, è una località spesso utilizzata dai madrileni come meta di evasione dal solito tran-tran quotidiano. Questo perché Aranjuez è costellata di splendidi parchi e giardini come il Giardino del Principe e il Giardino dell’Isola, perfetti per una passeggiata nel verde accompagnati dal suono rilassante delle fontane, all’ombra di statue e di alberi secolari. Tra le cose da non perdere assolutamente:

Il Palazzo Reale: la principale attrazione di Aranjuez, il maestoso edificio che fece da residenza estiva alla famiglia reale spagnola. È possibile visitare la Sala del Trono, la Sala degli Specchi e la Cappella Reale.

la principale attrazione di Aranjuez, il maestoso edificio che fece da residenza estiva alla famiglia reale spagnola. È possibile visitare la Sala del Trono, la Sala degli Specchi e la Cappella Reale. Il Mercado de Abasto: il luogo ideale per scoprire le abitudini della cittadina e per provare i prodotti locali e le specialità gastronomiche tipiche della regione.

il luogo ideale per scoprire le abitudini della cittadina e per provare i prodotti locali e le specialità gastronomiche tipiche della regione. Il Museo delle Feluche Reali: situato nel Giardino del Príncipe, ospita una collezione di imbarcazioni reali utilizzate sul fiume Tago. Tra le barche esposte, ci sono anche quelle usate dalla famiglia reale per le loro escursioni e cerimonie.

Gite nei dintorni di Madrid a tema

Per chi alla visita di una città predilige una gita fuoriporta all’insegna dell’avventura, ecco due opzioni a tema: una per gli appassionati di attività outdoor e una per gli appassionati di letteratura.

La sierra di Madrid: per gli amanti della natura e delle attività outdoor

Per chi ama la natura e le attività all’aria aperta, la Sierra di Madrid è il luogo giusto per fare esperienze en-plein-air uniche. A meno di un’ora di macchina dalla capitale, la zona montuosa della Sierra de Guadarrama offre una vasta gamma di opportunità per escursioni, arrampicate, ciclismo e, in inverno, anche sci. Con comodi parcheggi nei pressi delle partenze dei sentieri, potrai avventurarti in percorsi adatti alla mountain bike e raggiungere laghi e fiumi della zona dove poter praticare sport acquatici. Il Parco Nazionale della Sierra de Guadarrama e la Montagna Peñalara sono le due destinazioni più gettonate di questa zona.

Se non hai pensato di noleggiare la macchina, puoi comunque raggiungere questa destinazione tramite diversi autobus che collegano la capitale spagnola con le principali località della Sierra. Equipaggiati con l’attrezzatura giusta e preparati a vivere una splendida giornata all’insegna dello sport e dell’avventura per una gita nei dintorni di Madrid indimenticabile.

Sulle tracce di Cervantes: l’itinerario letterario

Dopo l’opzione per gli amanti dello sport, ecco un’idea per gli amanti della letteratura: un itinerario sulle tracce di Miguel de Cervantes, il celebre autore di “Don Chisciotte”. L’autore ha passato buona parte della sua vita in diversi luoghi della Castilla-La Mancha, regione che circonda Madrid e che ha ispirato Cervantes nella produzione della sua opera. Per ripercorrere le sue orme, ecco le tappe di questo itinerario che profuma di pagine di libri e di storie lontane:

Esquivias: a meno di 40 chilometri a sud della capitale, ospita la Casa Museo di Cervantes, dove lo scrittore visse e lavorò. Visitandola ti sembrerà di fare un tuffo nel passato, grazie allo stato perfettamente conservato delle sue stanze, degli arredamenti e degli effetti personali dello scrittore.

a meno di 40 chilometri a sud della capitale, ospita la Casa Museo di Cervantes, dove lo scrittore visse e lavorò. Visitandola ti sembrerà di fare un tuffo nel passato, grazie allo stato perfettamente conservato delle sue stanze, degli arredamenti e degli effetti personali dello scrittore. I mulini a vento di Consuegra: i famosi mulini resi immortali dal “Don Chisciotte”, si trovano su una collina e offrono viste panoramiche suggestive. Ognuno di essi ha una storia da raccontare e, molti, sono aperti al pubblico. Insomma, una tappa immancabile di questo itinerario cervantino.

i famosi mulini resi immortali dal “Don Chisciotte”, si trovano su una collina e offrono viste panoramiche suggestive. Ognuno di essi ha una storia da raccontare e, molti, sono aperti al pubblico. Insomma, una tappa immancabile di questo itinerario cervantino. El Toboso: un pittoresco villaggio noto per essere il luogo di origine di Dulcinea, la giovane fanciulla amata da Don Chisciotte. La Casa Museo de Dulcinea del Toboso offre una ricostruzione della vita del XVII secolo e un’introduzione alla leggenda di Dulcinea. Perdersi tra le stradine di questo piccolo villaggio è l’ideale per concludere questo viaggio letterario nei dintorni di Madrid.