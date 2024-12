Dove andare a gennaio: le migliori destinazioni di viaggio

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Passate le feste di fine anno, con il loro carico di stress e impegni, è più che naturale sentire il desiderio di staccare la spina e partire. Gennaio è quindi il mese perfetto per pianificare una fuga al sole e al caldo, breve o lunga che sia poco importa, approfittando delle offerte vantaggiose di questo periodo. Passato il pienone delle feste, infatti, i prezzi di voli e hotel tendono a diminuire rispetto alle settimane precedenti, rendendo più accessibili anche destinazioni normalmente più costose. Quale occasione migliore per concedersi un viaggio, anche di lusso, senza sforare il budget? Senza contare il fatto che molte mete turistiche sono ora meno affollate e questo consente di visitare attrazioni famose senza dover affrontare lunghe code o resse.

Partire a gennaio significa anche avere una maggiore possibilità di trovare posto in sistemazioni di qualità e in ristoranti rinomati senza dover prenotare con mesi di anticipo. Insomma, è il momento giusto per approfittare di pacchetti last minute oppure offerte esclusive proposte dalle compagnie aeree e dalle agenzie di viaggio e partire alla volta di mete esotiche che promettono relax, temperature miti e giornate luminose. Non resta che decidere la destinazione, e noi ve ne proponiamo ben dieci, tutte altrettanto affascinanti, tra cui sicuramente troverete la meta da raggiungere a gennaio.

Maldive

Le Maldive sono il rifugio ideale per chi desidera sfuggire al freddo invernale. Con le spiagge di sabbia bianchissima, un mare dai favolosi fondali e i resort di lusso all’ombra delle palme, questo arcipelago dell’Oceano Indiano è un sogno che diventa realtà. Grazie al clima secco e soleggiato, gennaio è il momento migliore per visitarle. Le giornate lunghe e le temperature gradevoli rendono questa destinazione ideale per rilassarsi e rigenerarsi facendo snorkeling o immersioni per esplorare i colorati fondali marini e ammirare una delle barriere coralline più spettacolari al mondo.

Dubai

Per chi cerca una destinazione urbana, ma esotica al tempo stesso, Dubai è la scelta giusta. Gennaio è perfetto per godersi il clima mite e partecipare a eventi come il Dubai Shopping Festival, un paradiso per gli amanti dello shopping con offerte e spettacoli ovunque. Tra le attrazioni imperdibili ci sono il Burj Khalifa, il grattacielo più alto al mondo, e il Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi e spettacolari dove poter acquistare di tutto e di più. Per un’esperienza insolita, niente di meglio di un safari nel deserto, con tanto di cena sotto le stelle e show di danze tradizionali.

Gran Canaria, Spagna

Con il suo clima mite e piacevole tutto l’anno, la terza isola dell’arcipelago delle Canarie è una destinazione perfetta per una vacanza a gennaio. Conosciuta come il “continente in miniatura”, offre una straordinaria varietà di paesaggi: dalle dune di sabbia dorata di Maspalomas alle verdi vallate montuose dell’interno. Gli amanti del mare possono crogiolarsi al sole sulle spiagge di Playa del Inglés, Anfi del Mar o Amadores, mentre chi cerca storia e cultura troverà interessante visitare la capitale Las Palmas, con il quartiere storico di Vegueta e il museo dedicato a Cristoforo Colombo, che vi soggiornò durante il suo viaggio verso il Nuovo Mondo. L’isola è anche un paradiso per gli escursionisti, con numerosi sentieri che attraversano canyon e vulcani spenti.

Tunisi, Tunisia

A un paio di ore di volo dall’Italia, Tunisi invita a scoprire le sue mille sfaccettature esaltate dal sole invernale mediterraneo. Passeggiare nella Medina, patrimonio dell’UNESCO, significa immergersi in un labirinto di vicoli pieni di botteghe artigianali, spezie profumate e gioielli d’argento. Mentre, a pochi passi, il quartiere coloniale di Ville Nouvelle racconta l’eleganza francese con i suoi caffè d’epoca e boulevard alberati. Per un salto nella storia antica, basta raggiungere le rovine di Cartagine, che evocano il fascino dell’Impero Romano. In posizione panoramica, il villaggio di Sidi Bou Said incanta invece con le sue case bianche e blu affacciate sul Mediterraneo.

Giordania

Il Giubileo 2025 rappresenta un ottimo spunto per scoprire la Giordania, una terra intrisa di storia cristiana, citata sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. Il Vaticano ha riconosciuto cinque luoghi di pellegrinaggio imperdibili: Betania oltre il Giordano, dove Gesù fu battezzato; il Monte Nebo, da cui Mosè ammirò la Terra Promessa; la Chiesa di Nostra Signora della Montagna ad Anjara, meta di devozione per il passaggio di Gesù e Maria; Tell Mar Elias, dedicato al profeta Elia; e Macheronte, teatro del martirio di Giovanni Battista. Con un’offerta unica di turismo religioso e percorsi di pellegrinaggio che collegano i luoghi più emblematici, il 2025 è l’anno perfetto per riscoprire questa terra straordinaria.

Phuket, Thailandia

Phuket, la perla della Thailandia, è un’ottima destinazione per una fuga a gennaio, quando il clima caldo e soleggiato abbraccia spiagge da sogno e mare cristallino. Quest’isola tropicale promette una vacanza indimenticabile tra lusso, bellezze naturali e fascino esotico. Dalle splendide spiagge di Patong e Kata, ideali per prendere il sole o fare snorkeling, alle baie più nascoste come Freedom Beach, dove la natura regna incontaminata, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E non mancano le opportunità di immergersi nella cultura locale, con visite ai templi dorati come il Big Buddha o il Wat Chalong, e serate vivaci nei mercati notturni, tra street food e artigianato tradizionale.

Città del Capo, Sudafrica

A gennaio, a Città del Capo è piena estate, visto che si trova nell’emisfero australe. La più vivace e dinamica città sudafricana offre innumerevoli attrazioni, a cominciare dalla Table Mountain, raggiungibile con una funivia panoramica per ammirare il favoloso panorama sulla baia. Le spiagge di Camps Bay e Clifton sono ideali per rilassarsi, mentre gli amanti della natura possono visitare la Penisola del Capo, che si protende fino al leggendario Capo di Buona Speranza, dove si trovano magnifiche riserve naturali popolate da una fauna unica. Per un’incursione storica si può visitare Robben Island, dove fu imprigionato Nelson Mandela, e poi esplorare le Winelands, famose per la produzione di vini pregiati.

Zanzibar, Tanzania

Spiagge di sabbia bianca finissima che si tuffano in un mare turchese e palme che ondeggiano al vento: Zanzibar è un paradiso tropicale che promette una vacanza invernale da sogno. Su quest’incantevole isola dell’Oceano Indiano trovate relax, avventura e un’esplosione di colori e profumi esotici. Oltre che per le sue spiagge incontaminate, come Nungwi e Kendwa, è infatti famosa anche per le sue spezie e una visita a una delle tante piantagioni consente di scoprire i segreti di cannella, vaniglia e zenzero. Stone Town, il cuore storico di Zanzibar, è un intrico di vicoli affascinanti, ricchi di mercati ed edifici coloniali, testimoni di una storia affascinante che intreccia culture africane, arabe e indiane.

Patagonia, Argentina

La Patagonia è il paradiso degli amanti dell’avventura e della natura. A gennaio, l’estate australe offre giornate lunghe e temperature miti, perfette per esplorare il Parco Nazionale Torres del Paine o navigare tra i ghiacciai. Le ampie distese di questa regione ospitano laghi turchesi, montagne maestose e una fauna unica, come guanachi e condor. Per un’esperienza indimenticabile, niente di meglio di un trekking al ghiacciaio Perito Moreno o una crociera lungo il Canale di Beagle.

Malta

Il clima gradevole e la tranquilla atmosfera invernale sono un invito a esplorare con calma le città storiche di Malta. Come Vittoriosa, o Birgu, raffinato punto di partenza per scoprire l’arcipelago, grazie ai suoi eleganti B&B e alla vivacità che anima le sue strade, tra chiese magnifiche, wine bar e ristoranti gourmet dove gustare piatti con influenze arabe e italiane affacciati sul maestoso Grand Harbour.

Questo straordinario fiordo naturale collega con facilità La Valletta e Vittoriosa, regalando scorci mozzafiato a bordo delle tradizionali dgħajsa o dei battelli veloci. Passeggiando per le strade tortuose di Birgu, si respira la storia: dal periodo romano al Medioevo, con il Forte Sant’Angelo, fino al glorioso passato dei Cavalieri, celebrato nel Palazzo dell’Inquisitore, unico al mondo, oggi trasformato in un museo imperdibile grazie a un eccellente restauro.