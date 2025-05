Fonte: iStock Il Ponte Vecchio, simbolo di Bassano del Grappa

Attraversata dal fiume Brenta, Bassano del Grappa è una delle città più popolate e sviluppate del Veneto. Il suo artigianato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione gastronomica legata alla preparazione di prodotti come gli asparagi, il baccalà e la famosa grappa, sono l’orgoglio della città. Le vicende storiche che hanno interessato questo piccolo centro e i dintorni, hanno plasmato l’aspetto di questo bellissimo borgo d’Italia.

In questa guida, vi proponiamo un itinerario di un giorno a Bassano del Grappa con alcuni consigli su cosa vedere. Scopriremo così quanto il centro sia legato ai ricordi della Grande Guerra attraverso la storia del suo Ponte e dove viene prodotta la grappa più buona d’Italia.

Cosa visitare a Bassano

Il piccolo borgo di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, affacciato sul fiume Brenta, si visita in una giornata o un weekend all’insegna della storia e del relax. Ecco le tappe imperdibili attraverso la città.

Fonte: iStock

Il ponte vecchio di Bassano

“Sul Ponte di Bassano, là ci darem la mano…”, citava una vecchia canzone degli Alpini. Situato nel punto in cui il fiume Brenta si restringe, il Ponte vecchio (o degli Alpini) è da sempre simbolo della città di Bassano del Grappa. La sua struttura originaria era in legno, ma in seguito a esondazioni del fiume e danni provocati dalle guerre venne distrutto e ricostruito svariate volte. Nel 1567 l’architetto Palladio ne progettò una nuova ricostruzione, ma l’idea venne bocciata poiché il disegno proposto era troppo somigliante all’architettura dei ponti romani. Si optò quindi per mantenere come progetto quello originale, ma apportando soluzioni tecniche e strutturali all’avanguardia.

Nel febbraio del 1945 il Ponte fu protagonista nella difesa della città negli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale: i partigiani, per proteggere Bassano del Grappa, fecero esplodere il Ponte, che venne poi ricostruito per volontà degli Alpini e inaugurato nel 1948. Il Ponte vecchio è tappa obbligata dell’itinerario ciclabile della Valsugana, interessante percorso tra Trentino Alto Adige e Veneto.

Fonte: iStock

Museo Hemingway e della Grande Guerra

Il Museo Hemingway e della Grande Guerra merita certamente una visita. Proprio la “Sezione Uno” della Croce Rossa, di stanza a Bassano del Grappa, vantava tra i volontari anche il celebre Hemingway. Nelle cinque sale espositive è possibile ripercorrere le varie fasi del conflitto e ammirare la documentazione della “Collezione Hemingway”.

Museo degli Alpini

In fondo al Ponte Vecchio di Bassano è possibile visitare anche il Museo degli Alpini dove sono raccolti cimeli e documenti fotografici del corpo militare impegnato sul Grappa e su altri fronti di guerra. Per accedervi, dovrete entrare nella caratteristica taverna che sorge alla testata del ponte e poi scendere le scale sulla sinistra. Il costo del biglietto è di solo 1,50 euro a persona.

Alta via del tabacco e ville storiche

Uscendo dal ponte sul lato opposto al centro, potrete fare una bella passeggiata costeggiando il Brenta per arrivare alla “via del tabacco” nota un tempo per le “masiere” dove veniva coltivato il tabacco. Da non perdere la bellezza di Villa Angarano Bianchi Michiel che è inserita tra le residenze palladiane patrimonio dell’Unesco, portata a compimento da Baldassarre Longhena.

Grapperia Nardini

All’ingresso del Ponte un’altra cosa da vedere è la Grapperia Nardini, che oltre alle grappe classiche vi proporrà anche la “tagliatella”, liquore tipico della zona nato a fine ‘700, con note di fiori d’arancio, spezie ed erbe. Un’altra istituzione che ha fatto la storia della grappa italiana è la Distilleria Poli: da non perdere è la visita al Museo delle distillerie Poli, che sorge di fronte allo storico Ponte Vecchio, nell’antico Palazzo delle Teste. Soddisferà le vostre curiosità circa la produzione di questo famoso prodotto.

Viale dei Martiri

Potrebbe sembrare un viale come tanti altri, ma il suo significato storico lo rende invece una tappa importante nella visita di Bassano: è il Viale dei Martiri, che omaggia con il suo nome la memoria dei 31 partigiani che qui vennero impiccati sugli alberi (che ancora oggi fiancheggiano il viale e che portano una targa con il nome della vittima).

Il centro storico

Inoltrandovi nel centro storico di Bassano del Grappa, nella piazza centrale Montevecchio ammirate l’imponente palazzo del Monte di Pietà (o “Monte Vecchio”), l’antico fondaco dei Grani che sulla facciata porta il più antico stemma della città, ovvero due leoni rampanti ai lati di una torre. Nella piazza vi si affaccia anche la casa Dal Corno Bonato, la cui facciata vanta affreschi di Jacopo Da Ponte detto il Bassano. Fermatevi poi al Castello degli Ezzelini e visitate il Duomo di Santa Maria in Colle, iniziato nel 1000 e rifatto nel 1417.

In piazza della Libertà da non perdere è la chiesa di San Giovanni, in stile neoclassico realizzata nel 1300 dall’architetto Miazzi, e la Cappella del Sacramento in stile barocco. Da non perdere anche la chiesa di San Francesco, al cui interno si può ammirare la Madonna con il Bambino, Sant’Antonio e San Francesco.

Fonte: iStock

Non potrete non notare la Torre civica che domina l’intero centro storico, che risale al XIII secolo. Degno di visita il Tempio Votivo dei Caduti in stile neo gotico: ideato all’inizio del Novecento fu destinato dopo la Grande Guerra ad Ossario dei Caduti del Grappa. In questo luogo sono sepolti 6.000 soldati.

Bella ed elegante, la città di Bassano del Grappa vi aspetta per un giro fra le sue vie e per un’immancabile fotografia dal Ponte per immortalare un romantico paesaggio sul fiume che ha visto coppie innamorate di ogni generazione. Per concludere nel migliore dei modi la vostra giornata di visita, non vi resta che fermarvi in una trattoria a gustare i piatti tipici della tradizione, senza dimenticare di degustare, a fine pasto, una grappa locale.