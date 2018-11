Quali servizi esclusivi puoi trovare a bordo di una crociera di lusso

editato in: da

Mai provato una crociera di lusso? Ecco cosa aspettarsi a bordo, dalle dimensioni della nave a maggiordomi a propria disposizione.

Quello delle crociere è ormai uno dei servizi turistici più apprezzati al mondo. Un settore in costante sviluppo, contrastato forse soltanto da quei viaggiatori puristi, che necessitano di abbastanza tempo in un luogo per conoscerlo a fondo. Non concepiscono una vacanza lampo, ideata unicamente per rilassarsi.

Detto questo, il resto del mondo si diverte in crociera e non vede l’ora di regalarsene un’altra, come dimostrano le tante prenotazioni con mesi d’anticipo. Ambito in costante evoluzione, come detto, considerando la voglia di adattarsi alle esigenze di ogni tipologia di turista, dal single a caccia di avventura alle famiglie con figli, fino ad arrivare a chi vuol farsi coccolare per l’intera vacanza, con proposte esclusive e di lusso.

In casi del genere la nave è generalmente più piccola, al fine di evitare ai clienti lo stress dato dall’eccessiva presenza di passeggeri. Si evitano così anche lunghe file, oltre a garantire stanze più ampie e ricche di comfort. Lo staff a bordo avrà inoltre modo di memorizzare i nomi dei clienti con i quali si interfaccia più spesso. La camera dovrà rispettare ogni specifica presentata sul sito della compagnia e ai passeggeri verrà garantito un servizio di prenotazione guidato, per quanto concerne visite ed esplorazioni nei vari porti.

Si ha dunque la sensazione che lo staff sia pronto ad esaudire qualsiasi desiderio, rispondendo a ogni domanda, anche quella che può sembrare più banale. Di fatto si potrà ricevere un servizio di livello superiore sotto ogni aspetto, come ci si trovasse al Four Seasons, ma sul mare. Ogni settore della nave avrà dei camerieri e maggiordomi dedicati e, nelle crociere davvero al top, questi sono esclusivi per ogni singola camera.

A loro ci si potrà rivolgere per organizzare ogni aspetto della propria vacanza, facilitando il soggiorno al punto da non dover mai sforzarsi. Come detto, non esiste richiesta banale o assurda. Si potrà perfino richiedere l’invio di biglietti presso le cabine di alcuni passeggeri, al fine di organizzare un party serale.

La camera verrà risistemata almeno due volte al giorno, decidendo magari un orario preciso per entrambi i servizi, così da non intralciare le proprie abitudini quotidiane. Neanche a dirlo, nessun ostacolo si frapporrà tra il viaggiatore e la sua dieta preferita. Il minimo che una crociera di lusso possa gare è garantire che chiunque sia a bordo possa gustare ciò che preferisce, a ogni ora del giorno e, in certi limiti, della notte.