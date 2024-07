Porto Giunco a Villasimius: cosa fare in una delle spiagge più belle d’Italia

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: 123rf

Situata sulla costa sud-orientale della Sardegna, Porto Giunco è una delle gemme nascoste del Mediterraneo, spesso celebrata come una delle spiagge più belle d’Italia. Con la sua sabbia finissima, le acque cristalline e un paesaggio mozzafiato, Porto Giunco è la meta ideale per chi cerca relax, avventura e bellezze naturali in un unico luogo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Porto Giunco: cosa fare e vedere, come arrivare e il periodo migliore per andarci.

Perché andare a Porto Giunco

Porto Giunco non è solo una spiaggia; è un’esperienza. La spiaggia è famosa per la sua bellezza naturale, con dune di sabbia bianca che si estendono fino all’acqua azzurra e limpida. Sullo sfondo, la laguna di Notteri ospita fenicotteri rosa, creando uno scenario pittoresco che sembra uscito da una cartolina. Questa combinazione unica di mare, sabbia e fauna selvatica rende Porto Giunco una destinazione imperdibile per gli amanti della natura e del mare.

Cosa fare a Porto Giunco

La sabbia morbida e l’acqua calda e calma rendono Porto Giunco il luogo perfetto per rilassarsi. Stendere un asciugamano, leggere un buon libro o semplicemente godersi il sole sono attività essenziali per chi visita questa spiaggia (e in vacanza!). Porto Giunco, però, offre molto più che semplici giornate di relax al sole.

Snorkeling e sport acquatici

Le acque cristalline di Porto Giunco offrono una visibilità eccellente per lo snorkeling e le immersioni subacquee. Nuotare tra i pesci colorati e scoprire i fondali marini è un’esperienza affascinante che non dovrebbe essere persa. Porto Giunco è anche un’ottima destinazione per gli sport acquatici come il windsurf, il paddleboarding e il kayak. Le condizioni del mare sono spesso ideali per queste attività, e ci sono diversi operatori locali che offrono lezioni. Chi non ha attrezzatura propria può facilmente noleggiarla presso i centri di immersione locali.

I fenicotteri della laguna di Notteri

Per gli amanti degli uccelli, la vicina laguna di Notteri è famosa per i fenicotteri rosa che vi abitano. Passeggiare lungo la laguna e osservare questi eleganti uccelli nel loro habitat naturale è un’attività rilassante e affascinante. Non dimenticate di portare un binocolo per una vista migliore!

Torre di Porto Giunco

Per chi ama l’avventura, ci sono diversi sentieri che offrono viste panoramiche sulla spiaggia e sulla laguna. Una delle escursioni più popolari è quella che porta alla Torre di Porto Giunco, un’antica torre di avvistamento che offre una vista spettacolare sulla costa.

Visita al centro di Villasimius

Non può mancare una visita al centro di Villasimius, il paese vicino. Con i suoi ristoranti, bar e negozi di artigianato locale, offre un assaggio della cultura sarda. È il posto perfetto per gustare la cucina locale, acquistare souvenir e immergersi nell’atmosfera accogliente del luogo.

Info pratiche

Come arrivare a Porto Giunco

Arrivare a Porto Giunco è semplice e ci sono diverse opzioni a disposizione. L’aeroporto più vicino è quello di Cagliari-Elmas, situato a circa 60 km di distanza. Dall’aeroporto, è possibile noleggiare un’auto (per essere più liberi e flessibili) o prendere un autobus per raggiungere Villasimius. Se si preferisce viaggiare in auto, da Cagliari è sufficiente seguire la strada statale SS554 verso est fino a imboccare la SS125var, che conduce direttamente a Villasimius. La strada è ben segnalata e offre splendide viste lungo il percorso.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, durante la stagione estiva ci sono diversi autobus giornalieri che collegano Cagliari a Villasimius. Gli autobus sono comodi e offrono una vista panoramica lungo il percorso. Una volta arrivati a Villasimius, è possibile prendere un taxi o una navetta per Porto Giunco.

Per chi arriva via mare, il porto turistico di Villasimius è ben attrezzato e offre ormeggi per barche di diverse dimensioni. Da lì, Porto Giunco è facilmente raggiungibile in pochi minuti di auto o taxi.

Quando andare a Porto Giunco

Il periodo migliore per visitare Porto Giunco dipende dalle preferenze personali e dalle attività che si desidera svolgere. La primavera, da marzo a maggio, è uno dei periodi migliori per visitare Porto Giunco. Le temperature sono piacevoli, la natura è in piena fioritura e la spiaggia non è ancora affollata. È il momento ideale per escursioni e per godersi la tranquillità della spiaggia.

L’estate, da giugno ad agosto, è la stagione più popolare per visitare Porto Giunco. Le temperature sono alte, perfette per nuotare e prendere il sole. Tuttavia, la spiaggia può essere molto affollata, specialmente a luglio e agosto. Se si visita in questo periodo, è consigliabile arrivare presto per trovare un buon posto sulla spiaggia. Settembre è un mese ideale per godersi Porto Giunco con meno folla. Le temperature sono ancora calde, ma l’affluenza turistica diminuisce. È un ottimo momento per nuotare, fare snorkeling e godersi la spiaggia in relativa tranquillità.

Anche se le temperature sono più fresche e non è tempo di vita da spiaggia, l’inverno a Porto Giunco offre un’atmosfera tranquilla e piacevole. È il periodo perfetto per passeggiate sulla spiaggia e per osservare i fenicotteri nella laguna. Tuttavia, molte strutture turistiche potrebbero essere chiuse e i centri poco vivaci.

Consigli pratici per la visita

Villasimius e le sue spiagge offrono una varietà di opzioni di alloggio, dai resort di lusso ai bed & breakfast più modesti. Durante l’alta stagione, è consigliabile prenotare in anticipo l’alloggio e, se possibile, anche il noleggio di attrezzature per sport acquatici.

Il sole sardo può essere molto intenso, soprattutto in estate. È quindi importante portare con sé una buona protezione solare, occhiali da sole e un cappello per proteggersi. Porto Giunco è una spiaggia abbastanza isolata, quindi è consigliabile portare con sé acqua e snack. Ci sono alcuni chioschi vicino alla spiaggia, ma è sempre meglio essere preparati e risparmiare qualcosa se possibile! Lo stesso vale per ombrellone e sedia: la spiaggia è attrezzata per il noleggio, ma avere la propria attrezzatura è sempre conveniente.

In ultimo: Porto Giunco è un’area naturale protetta. È importante rispettare l’ambiente, non lasciare rifiuti e non disturbare la fauna selvatica, specialmente i fenicotteri.