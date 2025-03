Queste sono le spiagge più belle di Saint-Tropez per vivere a pieno la Costa Azzurra

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L'elenco delle spiagge più belle di Saint-Tropez

Pochi luoghi evocano il fascino dell’estate come Saint-Tropez. Questo piccolo angolo di Provenza, un tempo semplice villaggio di pescatori, si è trasformato in uno dei luoghi più iconici della Costa Azzurra. Le sue stradine acciottolate, i bistrot sul porto e le boutique esclusive raccontano una storia di glamour e spensieratezza, in cui il sole brilla quasi tutto l’anno e il mare si tinge di infinite sfumature di blu. Ma il vero tesoro di Saint-Tropez sono le sue spiagge. Lontane dal caos dei boulevard e immerse in una natura spettacolare, offrono scenari paradisiaci perfetti per chi cerca relax, sport acquatici o anche solo un tuffo nelle acque più cristalline della Costa Azzurra. Dalle spiagge celebri frequentate dalle star alle calette nascoste, scopriamo insieme le spiagge più belle di Saint-Tropez.

Pampelonne: l’icona assoluta del jet set

Se parliamo di una vacanza al mare in Francia la Costa Azzurra vince su tutto e a Saint-Tropez è la spiaggia di Pampelonne ad attirare l’attenzione. Ben cinque chilometri di spiaggia dorata bagnata da un mare trasparente come quello tipico della zona. Tra gli stabilimenti più esclusivi? Nikki Beach e Bagaelle Beach spesso paparazzati per la presenza di VIP che li scelgono per le proprie vacanze. Oltre al lusso del jet set internazionale qui c’è anche un’area di spiaggia libera. La bellezza naturale che circonda Pampelonne, con la vegetazione tipica della Costa Azzurra che si fonde con il mare cristallino, la rende una delle spiagge più belle del Mediterraneo.

Plage de l’Escalet: un paradiso nascosto

Per chi cerca un angolo di natura incontaminata, la Plage de l’Escalet è una perla da non perdere. Situata a pochi chilometri dal centro di Saint-Tropez, questa spiaggia è un susseguirsi di calette di sabbia e scogliere, con acque incredibilmente limpide.

Perfetta per lo snorkeling, offre fondali ricchi di vita marina e panorami da cartolina. Il sentiero costiero che la costeggia regala viste mozzafiato sul Mediterraneo e le calette più nascoste, raggiungibili solo a piedi o via mare, la rende una delle mete preferite dagli amanti delle passeggiate nella natura e una destinazione ambita per chi vuole immergersi completamente nella natura incontaminata. In questa zona, è facile dimenticare la frenesia della vita quotidiana e ritrovare il proprio angolo di ritmo. La Plage de l’Escalet è il posto ideale anche per un picnic, lontano dai rumori della città, e per chi ama la tranquillità di una spiaggia naturale.

Plage des Salins: autentica e selvaggia

Se vuoi scoprire un lato più autentico di Saint-Tropez, la Plage des Salins è il posto giusto. Meno affollata rispetto a Pampelonne, questa spiaggia conserva un’atmosfera rilassata e selvaggia, con dune di sabbia soffice e una vegetazione mediterranea rigogliosa.

Questa spiaggia è amata da chi cerca la tranquillità, ma non rinuncia alla bellezza della natura. Il paesaggio di Salins è dominato da una macchia mediterranea che sembra tuffarsi nel mare, mentre le onde che si infrangono sulle sue rive offrono una sensazione di pace e serenità. Il ristorante sulla spiaggia offre ottimi piatti di pesce da gustare con i piedi nella sabbia, mentre il tramonto qui è tra i più suggestivi della regione. Le luci calde del tramonto che si riflettono sul mare cristallino sono un’esperienza che vale la pena vivere, soprattutto per chi cerca una spiaggia più intima e lontano dai riflettori. Perfetta per una giornata di relax, la Plage des Salins è anche il luogo ideale per chi ama passeggiare lungo la riva e raccogliere conchiglie.

Plage de la Ponche: un tuffo nella storia

Chi soggiorna in centro storico ha una fortuna: a pochi passi si trova plage de la Ponche, un angolo di mare che sembra uscito da un dipinto impressionista. Un tempo era l’approdo dei pescatori, ma oggi è un angolo pittoresco per chi vive la cittadina di mare sulla Costa Azzurra. Perché sceglierla? Ci si può godere un apertiivo sul lungomare, un bel bagno rilassante e fare il pieno di vitamina D.

Plage de Tahiti: esclusività e atmosfera vintage

Un’altra spiaggia da non perdere? Plage de Tahiti. Si trova nella zona settentrionale ed è diventata famosa negli anni ’50 per aver ospitato star del cinema francese quali Brigitte Bardot. Oggi continua ad avere un’aura esclusiva e un fascino vintage irresistibile. Perché la consiglio? Si tratta di una sosta top per godersi sole, mare e un bell’aperitivo in uno dei numerosi bistrot e locali proprio sul lungomare. Poi la posizione è prestigiosa, seppur sia più piccola delle altre.

Plage de Canebiers: tranquillità e charme locale

Chi cerca una soluzione glamour ma lontana dalla mondanità il suggerimento è Plage de Canebiers. Si tratta di una baia dall’atmosfera intima e familiare, qui le acque sono calme e alle spalle è presente una pineta che regala ombra nelle ore più calde. La consiglio specialmente per chi viaggia con i bambini, così da allontanarsi dagli esclusivi beach club affollati, potendosi godere finalmente un po’ di relax nel cuore della Costa Azzurra.

Plage des Graniers: il lato più selvaggio di Saint-Tropez

Un altro angolo di paradiso che racconta la zona costiera della Francia e il cuore pulsante di Saint Tropez è plage des Graniers; si tratta di una delle meno note ma molto apprezzate dai local. Si trova nella zona ovest del porto ed è protetta da un paesaggio più selvaggio; proprio la presenza di scogliere e vegetazione che si estende fino al mare la rende così unica e particolare. Sebbene non sia facilmente raggiungibile, la sua bellezza naturale vale sicuramente la visita.

Plage de la Moutte: la spiaggia nascosta

Ultima opzione? Plage de la Moutte: si trova vicino alla Pampelonne che abbiamo citato ad inizio articolo eppure, nonostante ciò, è meno conosciuta e decisamente più nascosta. Qui intimità, vegetazione, relax fanno da leitmotiv in una vacanza al mare esclusiva senza rinunciare alla privacy.

Le spiagge di Saint Tropez hanno davvero molto da offrire e sono tante le opportunità per chi desidera trascorrere una vacanza nel cuore della Costa Azzurra scoprendo una delle località più glamour ed esclusive della zona francese.