Riqualificazione di Rena Bianca e fruizione più sostenibile della spiaggia grazie al ricavato del costo d'ingresso in questo paradiso naturale della Sardegna

Spiaggia Rena Bianca - Santa Teresa di Gallura

La spiaggia Rena Bianca è una delle perle più luminose della Sardegna, rinomata così per la sua sabbia finissima e le acque cristalline. Situata nel cuore di Santa Teresa Gallura, questa è la spiaggia del paese. Rena Bianca, che si estende per circa 700 metri di larghezza alla fine di una ripida discesa che dalla piazza centrale del paese arriva giù fino al mare. Questa offre un’esperienza balneare indimenticabile combinando bellezze naturali con servizi di alta qualità.

La spiaggia Rena Bianca ha ricevuto infatti più volte il riconoscimento della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, che attesta la qualità delle sue acque e l’eccellenza dei servizi offerti.

Dove si trova Rena Bianca e come arrivarci

La spiaggia Rena Bianca si trova nel comune di Santa Teresa Gallura, nella parte settentrionale della Sardegna. Essendo posizionata vicinissima al centro del paese, è facilmente accessibile ed è anche la spiaggia dei teresini. La sua posizione privilegiata offre una vista mozzafiato sulle scogliere bianche della Corsica, situata a circa 11 miglia di distanza.

Questo è un angolo di paradiso sardo: tra sabbia bianca, sfumature blu e azzurre del mare, la torre di Longonsardo che si erge come una sentinella, le dune situate dietro e le scogliere che la abbracciano ai lati. Qui nelle giornate di brezza marina si possono percepire i profumi tipici di cisto e ginestra nell’aria. Un luogo dove ritrovare la pace e staccare dalla quotidianità anche nelle giornata invernali.

Le caratteristiche della spiaggia

Questa meravigliosa spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca e soffice, che in alcuni punti assume delicate sfumature rosa grazie alla presenza di minuscoli frammenti di corallo. Il mare, con le sue pazzesche tonalità che variano dal turchese al verde smeraldo, ha un fondale basso e sabbioso. Questa è sicuramente la meta ideale per le famiglie con bambini e per gli amanti dello snorkeling. Infatti la limpidezza delle acque e la ricchezza della fauna marina regalano un’esperienza affascinante ad ogni immersione.

La spiaggia è ben protetta dai venti forti grazie alla presenza della penisola di Municca a ponente e del promontorio con la Torre di Longonsardo a levante e quindi offre condizioni ideali per una giornata di relax al mare.

Perché a Rena Bianca è stato introdotto l’ingresso a pagamento

Per salvaguardare la bellezza di questo paradiso naturale, che rischiava di compromettersi a causa del sovraffollamento, dell’edificazione incontrollata e del riscaldamento globale, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire.

L’intervento è stato fatto per limitare i rischi del disfacimento totale dell’arenile.

Dal 1 giugno 2024 ecco quali sono le regole per l’accesso alla spiaggia Rena Bianca:

numero contingentato,

l’ingresso su prenotazione – che va fatta online,

a pagamento.

Il ricavato derivato dal costo d’ingresso è stato reinvestito per adeguare la fruizione della spiaggia in termini di rispetto delle nuove norme e per aumentarne la sicurezza, l’igiene e il decoro ambientale.

Le novità introdotte sono:

passerelle in legno per accedere alla spiaggia – aumenta così la sicurezza di accesso sia per i pedoni che per sedie a rotelle. Queste contribuiscono a prevenire lo sfaldamento delle dune,

accesso privilegiato, vicino ai parcheggi, per chi si muove su sedia a rotelle – è stato installato un montascale con il quale è possibile raggiungere l’area dei bagni e dell’info point e, da lì, proseguire in tutta sicurezza fino alla spiaggia,

nuovi bagni, docce e lavapiedi vicino alle uscite – affinché nessuno porti via la sabbia, anche non volendo.

Le 12 regole del turista sostenibile

La limitazione degli accessi è solo un primo passo verso la riqualificazione totale di Rena Bianca e una fruizione sostenibile della spiaggia.

Per tutelare la bellezza di questo luogo si ha bisogno però dell’aiuto di tutti quelli che lo visitano. Un turista consapevole e sostenibile è colui che rispetta queste piccole ma molto importanti dodici regole: