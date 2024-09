Ottobre al caldo, le migliori mete del mondo per una vacanza al sole

Una lunga selezione delle migliori mete da visitare a ottobre per chi è in cerca di caldo e sole, destinazioni da sogno in cui l'estate pare non finire mai

Fonte: iStock Spiaggia di Las Teresitas, Tenerife

L’estate, seppur rovente, è una di quelle stagioni che sa mancare di più una volta che se ne va: non fa in tempo a finire che già se ne ha nostalgia. I primi climi freschi che porta l’autunno, infatti, fanno da subito tornare la voglia di caldo, il desiderio di sdraiarsi al sole e trascorrere giornate in infradito all’insegna dell’allegria. Per fortuna c’è un’ottima notizia: durante il decimo mese dell’anno, in alcuni luoghi del mondo c’è ancora la bella stagione: ecco dove andare ad ottobre al caldo e al sole (cambiamento climatico permettendo) prendendo in considerazione i vari continenti, ad eccezione dell’Antartide.

Ottobre al caldo in Europa

Ottobre, per l‘Europa, è bassa stagione e questo consente di viaggiare in maniera più tranquilla (ed economica) in diversi Paesi del continente. Se al Nord il freddo comincia ad essere importante, al Sud ci sono località dove l’estate pare quasi infinita, ed ideali per trascorrere vacanze in totale relax.

Isole Canarie

Non si può parlare di caldo in Europa senza menzionare le Isole Canarie, arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell’Africa, pieno di spiagge di sabbia bianca e nera che tolgono il fiato. Tra Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro e La Graciosa, la scelta è davvero ampia, ma quel che è certo è che in ognuna di esse si può godere di 10 ore di sole al giorno e una media di 26°C, clima ideale per vivere il mare, fare trekking e visitare luoghi che entrano dritti nel cuore.

Malta

Non è di certo da meno Malta, suggestivo arcipelago situato tra la Sicilia e la costa del Nordafrica, pieno di fortezze, templi megalitici e l’Ħal Saflieni Hypogeum, un complesso sotterraneo di sale e camere mortuarie che risale a tempi antichissimi. Non mancano le spiagge da sogno e la possibilità di fare escursioni in mezzo alla natura, condite da un clima che si aggira intorno ai 26°C e un mare particolarmente caldo (perfetto per fare bagni indimenticabili).

Fonte: iStock

Costa del Sol

La Costa del Sol (il cui nome evoca senza dubbio un paradiso caldo) è una suggestiva regione costiera spagnola che si affaccia sul mar Mediterraneo, tra la punta Tarifa e Cabo de Gata. Non è un caso, quindi, che in molte delle sue destinazioni ad ottobre si possa ancora godere del mare, ma anche di una serie di eventi che rendono il soggiorno particolarmente frizzante. Del resto, da queste parti il sole brilla per ben 320 giorni all’anno.

Ottobre al sole in Africa

In molte località dell’Africa ottobre è un mese da sogno per gli amanti del mare, perché qui è caldo sia di giorno che di notte. Inoltre, questo è un mese che per diverse zone segna il momento ideale per fare safari, perché gli animali selvatici sono più facili da avvistare.

Egitto

A poca distanza dall’Italia e assolutamente perfetto per ottobre è l’Egitto, con temperature che possono tranquillamente raggiungere i 33°C. Spettacolari in questo periodo sono Marsa Alam, con spiagge paradisiache e una natura incontaminata, e Sharm el-Sheikh, probabilmente la meta più nota e amata del Paese per chi è in cerca di mare da sogno.

Mauritius

Mauritius è un’isola dell’Africa orientale con spiagge, lagune e barriere coralline che non si fanno dimenticare facilmente. Ma non è tutto, perché è anche un Paese impreziosito da montagne che ospitano il Black River Gorges National Park, con foreste pluviali, cascate e sentieri escursionistici. A ottobre, a Mauritius, ha inizio l’estate ed è il periodo in cui l’isola fiorisce creando uno spettacolo più unico che raro.

Fonte: iStock

Seychelles

Le Seychelles sono ben di 115 isole che galleggiano nell’oceano Indiano, al largo dell’Africa orientale. È quasi inutile dirlo, ma sono la culla di numerose spiagge, barriere coralline, riserve naturali ed animali rari come la tartaruga gigante di Aldabra. Sono il vero e proprio sinonimo di Paradiso in Terra, che durante il mese di ottobre lo è anche per il meteo: il tempo è stupendo e le temperature si aggirano tra i 24°C ed i 30°C.

Ottobre al caldo in Asia (nella sua interezza)

L’Asia è pressoché infinita: è il continente più vasto al mondo, con una superficie di oltre 4,4 volte più grande di quella dell’Europa e pari a circa un terzo di tutte le terre emerse. Tale premessa ci fa capire che da queste parti è davvero molto facile trovare mete calde ad ottobre, alcune piuttosto vicine all’Italia mentre alte molto lontane.

Dubai

Dubai è uno dei sette emirati che formano gli Emirati Arabi Uniti ed è conosciuta per essere un cuore pulsante in mezzo al deserto: è la città dei record, dei grattacieli e della modernità, ma anche la località ideale per vivere il fascino misterioso delle notti arabe, scoprire la tradizione artigianale e rilassarsi tra la meraviglia delle sue spiagge, spesso affiancate da eleganti resort. Le temperature non sono da meno, poiché si aggirano intorno ai 30° C.

Raja Ampat

Raja Ampat, arcipelago formato da circa 1.500 isole in Indonesia, rappresenta il punto di incontro tra l’Oceano Pacifico e il Mediterraneo Australasiatico, tanto da essere un luogo così bello che pare quasi impossibile credere che sia vero. Difficile da raggiungere, è considerato una sorta di ‘Amazzonia del mare’, per via di una una fittissima concentrazione di vita marina. Ottobre è un buon mese per andarci, grazie a temperature che vanno dai 26 ai 33°C.

Oman

L’Oman è un Sultanato dell’Asia sud-occidentale che si fa amare per il suo pressoché infinito territorio desertico puntellato da oasi, che sorgono sui letti dei fiumi e lunghi tratti di costa sul golfo Persico (Arabico), il mar Arabico e il golfo di Oman. E ottobre è un mese in cui il viaggiatore può godere di un clima favorevole, quasi privo di umidità e caldo asfissiante: le temperature sono perfette anche per trascorre qualche giorno sulle sue affascinanti spiagge.

Fonte: iStock

Ottobre al sole in America, (Nord, Centro e Sud)

Anche l’America, a ottobre, permette di atterrare in mete magiche e dove il bel tempo consente di rilassarsi su spiagge da sogno che è difficile trovare altrove. Chiamata Continente Nuovo o Nuovo Mondo, è ricca anche di isole da cartolina che in questo periodo sono più belle che mai.

Miami

Iniziamo questo viaggio in America da Miami, futuristica città che sorge sul capo sudorientale della Florida, piena di spiagge abbaglianti accarezzate da acque cristalline, centri commerciali modernissimi e anche splendidi paesaggi naturali e siti storici particolarmente interessanti. Le temperature? Si aggirano tra i 25 e i 28°C: assolutamente piacevoli.

Suriname

Il Suriname è il Paese più piccolo e meno visitato dell’America del Sud, ma ciò non toglie che sia spettacolare e ideale da scoprire ad ottobre, anche perché qui si possono vivere esperienze tipiche, originali e stimolanti. In queste zone, inoltre, è possibile prendere parte a una miriade di opportunità, impreziosite da paesaggi naturali mozzafiato, monumenti storici, antiche piantagioni e spiagge selvagge e incontaminate. È bene sapere, infine, che in questo Paese è caldo durante tutto l’anno e che ad ottobre si registrano piogge inferiori rispetto ad altri periodi.

Cuba

Chi non conosce Cuba? Uno spettacolare Paese dell’America Centrale posto tra il mar dei Caraibi, il golfo del Messico e l’oceano Atlantico. Ma non è di certo tutto, perché questo luogo, oltre al sole e alle spiagge bianche, offre storia, cultura, patrimonio architettonico, paesaggistico e artistico. Sappiate infine che è la meta ideale da visitare a ottobre grazie a temperature miti, gradevoli e caratterizzate da undici ore di luce al giorno.

Fonte: iStock

Ottobre al caldo in Oceania

Anche l’Oceania permette di passare un ottobre al sole e al caldo in molte delle sue località. Del resto, questo continente è sì la patria dell’Australia, ma anche della maggior parte delle isole dell’Oceano Pacifico, tradizionalmente suddivise in Melanesia, Micronesia e Polinesia.

Lizard Island

Ottobre è ancora un periodo ottimale per visitare Lizard Island, fazzoletto di terra al largo della costa del Queensland, che insieme ad altre piccole isole fa parte del Lizard Island National Park. Qui si fanno vacanze di lusso, ma ciò non toglie che si soggiorni in una di quelle che è considerata una delle più belle isole in assoluto del Pacifico. In questa zona ci sono ben 24 spiagge, ma anche affascinanti sentieri che portano al cospetto di luoghi da sogno.

Isole Salomone

Le Isole Salomone sono tantissime: se ne contano circa un centinaio e galleggiano tutte nel Pacifico del Sud. Particolarmente amate per la loro diversità culturale, tanto da vantare un patrimonio di tradizioni unico in tutta l’area del Pacifico, offrono un mare bellissimo. Tuttavia, qui è possibile trovare anche isole montuose ricoperte di foreste tropicali, o completamente disboscate, e atolli corallini. Ottobre è un mese ancora ottimale per scoprirle, poiché è meno afoso e con una concentrazione di piogge inferiori rispetto ad altri momenti dell’anno.

Fiji

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di raggiungere le Fiji, arcipelago formato da più di 300 isole che regala paesaggi frastagliati, spiagge piene di palme e barriere coralline puntellate da lagune limpide. Un vero paradiso, quindi, e che a ottobre mette ancora a disposizione una fase ideale per viaggiare: pur essendo un mese di “transizione”, si caratterizza per essere caldo, con una media giornaliera di 25,4°C.