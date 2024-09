10 cose da fare a Dubai con i bambini

Fonte: iStock

Il sovrano di Dubai, sua Altezza lo sceicco Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha dichiarato la sua ambizione di far diventare gli Emirati Arabi una delle più importanti destinazioni al mondo adatte alle famiglie. Qui, i bambini possono sfidare la gravità in due dei parchi acquatici più rinomati al mondo, scegliere tra pattinare sul ghiaccio e andare nei cinema multisala, scalare pareti, giocare a bowling, visitare acquari e persino sciare sulla neve (nel deserto). Ecco alcune idee.

1. Dubai Aquarium & Underwater Zoo

Tra le principali luoghi adatti ai bambini a Dubai vi è il rinomato Dubai Aquarium & Underwater Zoo, che si trova nel Dubai Mall, dove i visitatori possono ammirare da vicino migliaia di creature marine in uno dei più grandi acquari del mondo. Qui, si può inforcare lo Shark Scooter e andare alla scoperta delle creature marine. Le bimbe possono anche vestire gli abiti di una splendida sirena e i bimbi diventare dei biologi marini entrando nelle vasche insieme agli addetti ai lavori. Si può acquistare il biglietto per l’acquario e lo zoo sottomarino online.

2. Atlantis Aquaventure

Per un’esperienza all’insegna del divertimento imperdibile è sicuramente l’Atlantis Aquaventure, uno dei parchi acquatici più grandi e spettacolari del mondo. Situato presso l’iconico Atlantis, The Palm, questo parco offre una vasta gamma di scivoli, attrazioni acquatiche e i bagni con i delfini. Dai percorsi adrenalinici alle zone più tranquille per rilassarsi e prendere il sole, c’è qualcosa per tutti i gusti. Gli amanti dell’avventura possono sfidare le rapide dei fiumi artificiali, mentre i più piccoli possono divertirsi nei parchi giochi d’acqua e nelle aree per bambini. Si può acquistare il biglietto per Aquaventure Park online.

3. Legoland

Per un’avventura creativa e di svago, l’ideale è una visita a Legoland. Questo parco a tema offre una vasta gamma di attrazioni e giochi ispirati ai famosi mattoncini Lego. Dai percorsi di guida per bambini alle montagne russe adatte ai più coraggiosi, Legoland è progettato per stimolare l’immaginazione e la creatività dei visitatori di tutte le età. Inoltre, con workshop di costruzione Lego e spettacoli interattivi, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sperimentare. Si può acquistare online il pass giornaliero per Legoland.

4. Wild Wadi Waterpark

Affacciato proprio di fronte al Burj Al Arab, il grattacielo a forma di vela simbolo di Dubai, il Wild Wadi Waterpark di Jumeirah è una meta molto gettonata in qualsiasi periodo dell’anno, grazie al clima caldo di Dubai. Ispirata al racconto del celebre personaggio folkloristico Juha, questa attrazione per famiglie offre una varietà di giostre, scivoli e attività entusiasmanti adatte a ogni età. Ci sono Juha’s Dhow and Lagoon, un’immensa area giochi con numerosi scivoli diversi, il Flood River Flyer e la Jumeirah Sceirah. Si può anche provare il simulatore di surf e per rilassarsi c’è la piscina Wave Pool dove si può anche affittare una cabana privata.

5. Ski Dubai

Sciare nel deserto? Solo a Dubai. I bimbi – ma non solo – si divertiranno con gli sci ai piedi o su un bob scendendo dalle montagne innevate del primo parco nevoso indoor del Medioriente all’interno del Mall of the Emirates, dove ci sono addirittura degli chalet di montagna, una caverna di ghiaccio, i pinguini e una pista da 150 metri.

6. iFly Dubai

Per i più temerari, a Dubai si può fare skydiving lanciandosi dalla torre del vento iFly del Mirdif City Centre Mall, simulando una caduta libera all’interno di un tunnel del vento. In pratica sarà come volare. Questa esperienza adatta anche ai bambini di 3 anni. Questa esperienza si può prenotare online prima ancora di partire.

7. KidZania

I bambini ameranno anche KidZania, all’interno del Dubai Mall, una città immaginaria, un parco didattico, con più di 80 giochi di ruolo e oltre 60 luoghi cittadini (tra cui l’Heritage Village), dove i bambini possono imparare e interpretare un ruolo giocando insieme ad altri bimbi assistiti dai “Zupervisori”. Si può essere un pompiere o un poliziotto, uno stilista o un imbianchino. Ognuno sceglie il proprio mestiere.

8. Dubai Miracle Garden

È uno dei giardini più incredibili al mondo il Dubai Miracle Garden, un parco all’aperto di oltre 72.000 metri quadri situato nella zona di Dubailand che ospita milioni di fiori e mega strutture ricoperte di coloratissimi fiori: case, edifici, castelli, aeroplani, ma anche fiori giganti ed enormi farfalle. Un luogo da sogno che piacerà anche a mamma e papà. I motivi floreali cambiano con le stagioni, dunque tornare a visitarlo dopo qualche tempo risulterà in un’esperienza completamente diversa. Il giardino ospita anche il Dubai Butterfly Garden, il giardino delle farfalle al chiuso più grande del mondo, dove vivono oltre 15.000 farfalle di 26 specie differenti.

9. Dubai Balloon

È una delle ultime attrazioni nate a Dubai e consiste nel sorvolare la città su una mongolfiera. Il volo dura dieci minuti e consente di ammirare lo skyline di Dubai da 300 metri d’altezza. Il Dubai Balloon, che si trova all’Aquaventure Waterpark, lungo la mezzaluna esterna della palma, offre un’esperienza unica. È consentito accedervi anche con il passeggino.

10. IMG Worlds of Adventure

Tra le ultime attrazioni c’è l’IMG Worlds of Adventure, un parco a tema indoor grande quanto 28 campi da calcio. Diviso in quattro zone, tra cui una dedicata interamente all’era giurassica, questo parco climatizzato offre oltre 20 giostre e attrazioni. Si possono incontrare i supereroi dei fumetti della Marvel (Capitan America, Iron Man, Hulk e Thor) o rivivere le avventure dei personaggi di Cartoon Network, tra cui le Superchicche e Ben 10. L’attrazione da non perdere è Velociraptor, la montagna russa più alta e più veloce di Dubai, che sfreccia dalla giungla preistorica al deserto a 100 km/h in 2,5 secondi. Per sfruttare al massimo il tempo nel parco è meglio procurarsi il fast track online.

A Dubai, la maggior parte dei resort mette a disposizione camere adatte alle famiglie, ha piscine per i più piccoli e kids club con animatori. Il divertimento è assicurato anche per tutte quelle famiglie che vorranno avventurarsi nel deserto, a pochi minuti dal centro città. Qui, potranno divertirsi tra le dune a bordo di comodi fuoristrada, avranno la possibilità di praticare sandboarding, di salire a dorso di cammello, di avvicinarsi a falchi maestosi e di gustare sontuosi banchetti serviti nel tipico stile locale.