Murder Mistery Tour: risolvi un misterioso omicidio su un treno degli Anni Venti

C’è qualcosa di meglio che esplorare le vallate vinicole della Contea di Napa, in California, su un treno con enormi finestre, deliziosi pasti e degustazioni di vino? La risposta è sì. Si può viaggiare provando a risolvere un misterioso omicidio.

Il Murder Mistery Tour è un’iniziativa nata dalla Napa Valley Wine Train, un servizio che permette di poter ammirare le vallate vinicole della contea. Partendo da San Francisco si potrà scoprire il Muir Woods, sito di una foresta vergine di sequoie tra le più antiche e alte sulla terra. Dopo la visita, si riparte verso le eccellenti aziende vinicole della Napa Valley e di Sonoma County, dove si possono degustare vini e spumanti. Ora però per intrattenere gli ospiti del viaggio ha pensato di organizzare un’esperienza davvero particolare.

Il nuovo tour del Murder Mystery sarà ispirato agli anni ’20, più o meno facendo riferimento al Grande Gatsby. I passeggeri si ritroveranno nel mezzo dell’era proibizionista degli Stati Uniti. Gli ospiti dovranno cercare di risolvere il misterioso omicidio attraverso degli indizi e raccogliendo informazioni prima che finisca il tempo e l’assassino sfugga. L’intera esperienza si svolgerà durante la cena, nel corso del viaggio di quasi tre ore. Queste le parole di Scott Goldie, Co-CEO del Napa Valley Wine Train: «Il nostro treno vintage è la cornice ideale per questo viaggio interattivo e il tema dei primi anni ’20». Tra innamorati gelosi, un rivale mafioso e un paio di federali sotto copertura, il treno d’epoca si trasforma in un’elegante speakeasy e in una misteriosa scena del crimine. Durante il viaggio, gli ospiti potranno anche godere di tre corsi gourmet di cucina californiana.

Per migliorare l’esperienza e rendere tutto molto più realistico, gli ospiti saranno incoraggiati a vestirsi rispettando la moda degli anni ’20 con completi gessati, paillettes e gonne. Così facendo potranno lasciarsi trascinare dall’ambientazione nell’era del proibizionismo. Il Murder Mistery Tour andrà in scena da metà aprile a novembre. I biglietti per l’esperienza partono da 216 dollari a persona. Sono tantissimi i tour organizzata dall’azienda per fa conoscere le vallate vinicole della California. Iniziative che permettono a persone del posto e tanti turisti di venire a contatto con luoghi davvero affascinanti e ancora poco considerati. Oltre al Murder Mistery Tour, è possibile fare un viaggio all’insegna del romanticismo o con un trattamento da vero vip.