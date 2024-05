10 luoghi imperdibili sul Lago di Como per una gita fuori porta

Il Lago di Como, in Lombardia, è amato da tutti per via del suo paesaggio spettacolare che si fa spazio ai piedi delle Prealpi. Dalla forma di una "Y" capovolta e con tre rami sottili, è pieno di luoghi di interesse che vale assolutamente la pena scoprire. Il primo che vi consigliamo è Cernobbio (in foto), sulla riva occidentale del lago, che sfoggia un panorama così emozionante che ha persino ispirato molti artisti. Tantissime sono le ville da scoprire, come la più conosciuta Villa d’Este, costruita a fine Cinquecento per un eminente cardinale comasco.