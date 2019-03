editato in: da

Scegli un libro e scopri quale città ti rappresenta

Ciascuno dei 5 libri dell’immagine corrisponde ad un luogo: scegline uno e scopri quale città ti rappresenta.

A rendere indimenticabile un libro, non sono solo le vicende dei protagonisti, ma anche la location in cui la storia è ambientata. Tutti i grandi romanzi sono identificati con una città in particolare, che influenza con la sua geografia anche la personalità dei personaggi che in essa si muovono. Le 5 opere della foto corrispondono ad altrettante ambientazioni: scegline uno, e scopri quale città ti rappresenta di più.

Se hai scelto l’immagine 1: “Il grande Gatsby”

Sei una persona piena di vitalità e ami il divertimento. Sai essere sofisticata senza perdere la tua autenticità, proprio come la città di New York. La Grande Mela dei ruggenti anni ’20 fa da sfondo al capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, e sarebbe anche la cornice ideale delle tue personali avventure.

Se hai scelto l’immagine 2: “Sulla strada”

Chi ti conosce bene ti descriverebbe come una persona imprevedibile e piena di sorprese, proprio come i protagonisti del best seller di Jack Kerouac. Non c’è una sola città che possa rappresentare tutte le sfumature della tua anima: sei in continua mutazione e la strada, con tutte le avventure del caso, è la tua casa.

Se hai scelto l’immagine 3: “L’eleganza del riccio”

Nascondi mille sorprese e riesci ad essere tante persone in una, proprio come la città di Parigi. La capitale francese combina sapientemente glamour e romanticismo, senza perdere di vista il suo aspetto più giocoso e infantile, come mostra anche il bel romanzo di Muriel Barbery.

Se hai scelto l’immagine 4: “L’amica geniale”

Passionale, vera e senza peli sulla lingua: sei come la Napoli brulicante di vita descritta nei romanzi di Elena Ferrante. Una persona che bisogna imparare a conoscere un po’ alla volta, ma dalla quale si finisce per essere irrimediabilmente affascinati.

Se hai scelto l’immagine 5: “Memorie di una geisha”

Manifesti una calma ed una compostezza invidiabile, sembri arrivata direttamente da un’altra epoca, un po’ come la città giapponese di Kyoto. Questo luogo è considerato un vero e proprio reliquiario della cultura nipponica, ed è stato scelto anche da Arthur Golden come ambientazione per il suo romanzo più famoso.