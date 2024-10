Alla scoperta di Strasburgo, la Capitale del Natale

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Strasburgo durante il periodo natalizio

Nel cuore dell’Alsazia, Strasburgo ogni anno durante il periodo natalizio accoglie milioni di visitatori che si lasciano conquistare dai mercatini di Natale, dagli eventi culturali e dallo spirito che caratterizza questa destinazione unica in Francia e in tutta Europa. L’iniziativa “Strasburgo, Capitale del Natale”, nata nel 1992, oltre ai mercati tradizionali che animano le strade della città, propone centinaia di eventi volti a mantenere viva sia la tradizione ancestrale che uno spirito di apertura e condivisione.

Cosa fare a Strasburgo a Natale

“Strasburgo, Capitale del Natale” è un programma e un’identità vera e propria, che riesce a combinare con maestria spiritualità, cultura e arte. Dal mese di novembre si tengono numerose attivita, laboratori, concerti, esposizioni, spesso gratuiti.

Shopping al Christkindelsmärik

Da Place Broglie il mercatino di Natale di Strasburgo, il Christkindelsmärik, è tra i più antichi d’Europa, ed è il cuore pulsante della festa, con bancarelle ricche di addobbi natalizi, artigianato, e il tradizionale vin brulé con i profumi inebrianti di cannella, chiodi di garofano e agrumi. Aperto dalla fine di novembre fino al 24 dicembre, è perfetto per trovare decorazioni uniche e vivere il fascino del Natale alsaziano. I visitatori infatti qui possono trovare regali originali, oggetti tradizionali per decorare l’albero, e anche le tipiche prelibatezze, come i bredle, i piccoli biscotti natalizi tradizionali. Non a caso, gli internauti di tutto il mondo hanno eletto per due volte il mercatino di Natale di Strasburgo come il più bello d’Europa tramite la piattaforma europea di e-turismo European Best Destinations; mentre nel 2018, è stato eletto come miglior mercatino di Natale al mondo da CNN Travel. Insomma, è un ottimo pretesto per visitare una città che incarna a tutti gli effetti l’atmosfera del Natale.

L’edizione 2024 di Strasbourg Capitale de Noël si tiene da mercoledì 27 novembre a venerdì 27 dicembre. Quest’anno l’evento è ispirato ai colori di Strasburgo, Capitale mondiale del libro UNESCO 2024. Gli orari di apertura sono dalle 11.30 alle 21 tutti i giorni, ad eccezione di mercoledì 27 novembre, con apertura dalle 14 alle 21, e martedì 24 e mercoledì 25 dicembre con chiusura alle 18.

Vista panoramica

Finito lo shopping al mercatino e fatta la visita alla cattedrale, c’è un piccolo sforzo da fare che vale assolutamente la pena: salire alla piattaforma della cattedrale. Dopo aver salito i 330 gradini, c’è una splendida vista sui mercatini e sulla città.

Passeggiare per il quartiere bucolico di Petite France

Al quartiere storico della Petite France l’atmosfera è particolarmente fatata grazie alle case con le facciate a graticcio finemente addobbate, che si specchiano nei canali. Oggi è il quartiere più pittoresco e romantico di Strasburgo, da cartolina. In origine però questa era la zona più povera della città, umida e maleodorante, perché vicino all’acqua erano nate le botteghe di conciatori, pescatori, mugnai.

Fonte: iStock

La magia dal fiume

Per vedere la città da una prospettiva diversa, è possibile prenotare una crociera su battello. Viste dall’acqua, l’architettura e le decorazioni sembrano ancor più belle. Consigliatissima anche la passeggiata serale sotto le stelle, dal ponte Raven (Pont du Corbeau) al ponte St. Guillaume, per ammirare all’imbrunire l’incredibile patrimonio di Strasburgo, reso ancora più magico dagli addobbi luminosi.

Concerto all’Opéra national du Rhin

Situata vicino a Place de la République, l’ Opéra national du Rhin attira visitatori da tutto il mondo ed è uno dei principali enti lirici d’Europa. Incredibilmente bello nella sua architettura e negli interni, l’Opera propone un ricco calendario di spettacoli per tutto il mese di dicembre, inclusi concerti di musica classica e balletti. L’ambiente elegante e le luci soffuse creano l’atmosfera perfetta per celebrare il Natale in grande stile.

Degustazioni di vino alsaziano e prelibatezze locali

Il Natale può essere senz’altro occasione per scoprire la tradizione enogastronomica alsaziana. In molte enoteche e cantine della città si organizzano degustazioni di vini tipici come il Riesling e il Gewürztraminer, accompagnati dai famosi bredle, i biscotti natalizi locali. Per chi vuole approfondire il tema, la Strada dei Vini d’Alsazia è lunga 170 chilometri da nord a sud della regione, tra la pianura e il massiccio dei Vosgi. Parte da pochi chilometri ad ovest dalla città, a Marlenheim, e termina ad ovest di Mulhouse, a Thann. Uno straordinario itinerario che unisce natura, patrimonio e gastronomia, per cui può essere sufficiente anche una sola giornata. La strada è semplice e ben segnalata.

Strasburgo a Natale, i luoghi più simbolici

I luoghi da cartolina, quelle immagini che riportano immediatamente alla festa di Natale e alla sua atmosfera: ecco quali sono i luoghi da non perdere.

La Cattedrale di Notre-Dame

Tra i luoghi più iconici della città in veste natalizia, si trova la maestosa Cattedrale di Notre-Dame, una chiesa molto importante per la storia dell’Europa e per il turismo in Francia. È la seconda cattedrale più visitata di tutto il Paese e una delle opere più rappresentative dell’architettura gotica del periodo medievale in Europa occidentale. Se la cattedrale è spettacolare tutto l’anno, è certamente durante le festività natalizie che tocca l’apice del fascino. Ogni anno, la cattedrale espone nella navata i suoi arazzi del XVII secolo. Quattordici arazzi, commissionati dal cardinale Richelieu per Luigi XIII, che raccontano la vita della Vergine. Inizialmente destinati al coro di Notre-Dame de Paris, dal 1739 fanno parte dei tesori della cattedrale. Queste meraviglie sono davvero imperdibili e sono esposte soltanto tra l’Avvento e l’Epifania.

Altro momento impattante per la visita alla chiesa è assistendo alla messa della vigilia di Natale.

L’antico mercatino di Natale

La piazza Broglie è un altro luogo simbolo del Natale a Strasburgo, che, con quattro secoli di tradizione, è il Mercatino di Natale più antico di Francia ed uno dei più antichi d’Europa. Una storia che parte da lontano, perché già nel Medioevo, verso il 6 dicembre, attorno alla cattedrale si svolgeva il St. Klausenmarkt (mercatino di San Nicola), durante il quale si distribuivano regali ai bambini. Nel XVI secolo, quando Strasburgo divenne protestante, il mercatino di San Nicola, espressione del culto dei santi, fu tolto e sostituito nello stesso anno dal Christkindelsmärik (Il Mercato di Gesù Bambino), che si svolgeva pochi giorni prima di Natale, ai piedi della cattedrale. Nel 1830, il mercato è stato spostato in place Kléber, e nel 1870 ha raggiunto Place Broglie, dove è rimasto da allora. Dagli anni ‘90, il mercatino ha raggiunto le dimensioni importanti attuali e oggi vi sono più di 300 casette in varie piazze del quartiere Grande Ile. Un mercato che ha girato il mondo, perché nel 2009 e 2010, il mercatino di Natale di Strasburgo è volato a Tokyo; nel 2012 e 2013 è stato ospitato a Mosca, all’ingresso della famosa Piazza Rossa, attirando più di 750.000 persone; e poi a Pechino nel 2015, Taipei nel 2016 e Seoul nel 2017. Nel 2019, la famosa città di New York ha accolto il celebre mercatino di Natale di Strasburgo a riprova della sua ormai consolidata fama.

Place Kléber e il grande albero

Simbolo per eccellenza delle festività, l’albero di Natale in Place Kléber è alto circa trenta metri, il più alto albero naturale decorato d’Europa, addobbato in modo sfarzoso e scintillante, e rappresenta una tradizione secolare a Strasburgo (un manoscritto del 1605 descriveva già l’uso di abeti decorati nelle sale delle corporazioni strasburghesi durante l’Avvento). Questo albero naturale è una tappa immancabile per chi visita la città. La piazza, oltre ad ospitare l’albero, accoglie diverse bancarelle e un’atmosfera vivace che culmina nella grande celebrazione natalizia.

Fonte: iStock

Iluminazioni per le vie del centro

In collaborazione con la città di Strasburgo, l’associazione Les Vitrines de Strasbourg illumina ogni anno le vie della Capitale di Natale, contribuendo alla magia dell’evento. Le decorazioni sono originali e variegate, spesso ispirate ai nomi delle strade, delle piazze o alla loro storia. Per questo le decorazioni e le luminarie costituiscono un’opera a sé da scoprire passeggiando di via in via, osservando i dettagli curati alle finestre, sugli alberi o nelle vetrine dei negozi. Questi addobbi mettono in risalto e valorizzano tutto il patrimonio storico e architettonico di Strasburgo, la cui Grande Île è inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco come centro storico della città.

Il clima di Strasburgo a Natale

Il clima a Strasburgo in dicembre è freddo, con temperature che oscillano tra -1°C e 5°C. È consigliato un abbigliamento caldo, possibilmente impermeabile, poiché non sono rare piogge e occasionali nevicate, che conferiscono alla città un aspetto magico ma richiedono scarpe adatte e accessori termici come guanti e sciarpe. L’ideale è vestirsi a strati per gli sbalzi di temperatura quando si sta all’interno dei locali.

Come muoversi a Strasburgo a Natale

Natale sostenibile è la parola chiave per chi visita Strasburgo. Durante il periodo natalizio, la città rafforza il servizio di mezzi pubblici per agevolare gli spostamenti, inclusi tram e autobus. È possibile acquistare pass giornalieri validi per tutte le linee e sono disponibili biglietti speciali per i turisti. Gran parte del centro storico è pedonale, proprio per godere dei mercatini e delle attrazioni principali natalizie. La stazione ferroviaria di Strasburgo si trova a soli 10 minuti a piedi dal centro storico; mentre si consiglia dilasciare l’auto nei parcheggi di interscambio della rete CTS Compagnia dei Trasporti di Strasburgo. La bici? Un must a Strasburgo! Con i suoi 670 km di piste ciclabili ripartite in tutto l’agglomerato urbano, Strasburgo è la seconda città ciclabile di Francia (dopo Grenoble) e visitarla su due ruote è un piacere!