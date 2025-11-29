Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Tra le regioni più attive con i mercatini di Natale c’è la Lombardia che incanta con iniziative che durano poche giornate ed eventi aperti da fine novembre all’epifania. Dalle grandi città ai borghi, sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Ecco i più bei mercatini di Natale in Lombardia da visitare per vivere a pieno la magia delle feste.

Mercatini di Natale a Milano

Dal 1 dicembre al 6 gennaio parte a Milano il mercatino di Natale in piazza Duomo. Proprio nella zona attigua alla cattedrale, da anni vengono posizionate casette di legno dove assaggiare specialità e acquistare prodotti tipici o scovare idee regalo.

Senza spostarsi troppo dal centro, all’interno dei giardini Indro Montanelli in porta Venezia, prende il via il Villaggio delle Meraviglie. Le attività previste dal 15 novembre al 6 gennaio conquistano grandi e piccini andando oltre la classica idea di mercatino.

Giostre, spettacoli, laboratori, stand gastronomici e attrazioni fanno parte del progetto. La vera chicca, però, è la pista di pattinaggio dove godersi a pieno l’atmosfera festiva.

Mercatini di Natale a Lecco

Ai piedi delle montagne e affacciata sul lago, Lecco accoglie il periodo natalizio con una serie di iniziative che abbracciano tutta la città. I mercatini, attivi dal 27 novembre al 6 gennaio 2026, animano la località abbinandosi a concerti, luminarie artistiche, proiezioni e spettacoli. Il centro cittadino, grazie ai giochi di luce, assume un aspetto quasi cosmico: facciate che si colorano, portici che si accendono, vie che diventano corridoi luminosi.

L’atmosfera non è frenetica, ma avvolgente: qui si viene per passeggiare, per respirare l’aria del lago, per bere una bevanda calda mentre si osserva il panorama. Accanto alle bancarelle dedicate all’artigianato e alle specialità locali spiccano attività pensate per le famiglie, tra cui il villaggio degli elfi. Ogni angolo propone una sorpresa, e il Natale assume la forma di un’esperienza diffusa che dura per settimane.

Mercatino di Natale a Leggiuno (VA)

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Leggiuno si illumina per la festa delle Lucine. Accanto ad ambientazioni da sogno non mancano casette di legno e mercatini dove fare acquisti. Decorazioni festive e idee regalo fanno parte delle proposte, ma non possiamo negare che sono proprio le installazioni luminose a rubare il cuore.

Mercatini di Cernobbio (CO)

Cernobbio appare come un piccolo presepe adagiato sulle rive del lago. Durante il periodo natalizio, la città ospita la storica Città dei Balocchi, che si diffonde tra il borgo, gli spazi sul lungolago e gli ambienti di Villa Bernasconi. Non si tratta solo di un mercatino: è un percorso emozionale, punteggiato da luci, installazioni e curiosità.

Le casette ospitano prodotti tipici, creazioni artigianali e oggetti che richiamano la tradizione lombarda. La visita diventa un viaggio tra passato e presente: le architetture liberty, le pavimentazioni storiche, il lago che riflette le luci natalizie creano una cornice da fiaba. Si possono visitare dal 6 dicembre al 6 gennaio.

Mercatini di Natale a Bergamo

A Bergamo l’atmosfera natalizia assume una dimensione corale dal 22 novembre al 6 gennaio: il centro si anima tra Piazzale Alpini e Piazza Matteotti, dove un fitto percorso di casette in legno propone artigianato, addobbi stagionali e specialità dolciarie. Passeggiando tra gli stand, si viene avvolti da profumi di spezie, cioccolato caldo e prodotti da forno tipici del territorio. L’insieme crea un equilibrio affascinante tra tradizione e dinamismo urbano.

Il mercatino non è soltanto uno spazio commerciale: attorno a esso ruota un programma di attività pensato per far vivere il Natale in forma esperienziale. La pista di pattinaggio in Piazza Matteotti permette di muoversi tra luci e musica, mentre la ruota panoramica dona scorci suggestivi su strade e scorci cittadini.

Mercatino di Natale di Castione della Presolana (BG)

Tra le valli bergamasche, Castione della Presolana offre una dimensione di Natale più intima e montana. La festa parte dal 22 novembre e tiene compagnia fino al 6 gennaio con espositori e artigiani che conquistano i visitatori grazie alle creazioni handmade. Si spazia da lana cotta e decorazioni ad accessori in feltro, senza dimenticare le proposte gastronomiche dal gusto autentico. E per chi viaggia con i bambini, da non perdere, la casa di Babbo Natale che, tra spettacoli, laboratori e attività manuali farà vivere ai più piccoli la magia delle feste.

Mercatini di Livigno (SO)

Livigno, dal 29 novembre al 6 gennaio, porta il Natale a quota 1.800 metri. La città di montagna, già suggestiva in inverno, assume una dimensione ancora più magica quando le casette di legno vengono illuminate e l’aria profuma di resina, spezie e cioccolata calda. Tra le bancarelle si trovano prodotti dell’artigianato alpino, articoli in lana, decorazioni tradizionali e specialità locali: formaggi valtellinesi, miele di alta quota, biscotti al burro, tisane montane. Il contesto naturale funge da cornice ideale: neve fresca, casette addobbate, luci calde che riscaldano i passanti.

Mercatini di Bormio (SO)

Tra i mercatini di Natale di montagna quello di Bormio incanta perchè si fonde con il paesaggio alpino. Gli stand si distribuiscono tra piazze e giardini, dando spazio a opere creative realizzate a mano: sculture in legno, accessori in lana, pizzi, ceramiche e decorazioni ispirate alla tradizione montana. Qui la manualità è protagonista, e parlare con gli espositori permette di comprendere la storia dietro ogni oggetto. Accanto all’artigianato trovano spazio i prodotti tipici: mieli, biscotti, speck, confetture fatte in casa. I mercatini sono collegati a festività e weekend dal 28 novembre al 14 dicembre.

Mercatino di Natale di Mantova

In Piazza Virgiliana, il Natale di Mantova prende forma in maniera diffusa e accogliente. Le casette in legno ospitano artigiani, produttori locali e commercianti che propongono dolci tradizionali, decorazioni, accessori tessili e idee regalo originali. La presenza di una pista di pattinaggio e di un trenino turistico attira famiglie e visitatori di tutte le età. A completare l’esperienza, la città organizza esposizioni di presepi artistici nelle chiese del centro e rassegne corali nei weekend. Dal 15 novembre al 28 dicembre la località è pronta a conquistare tutti.

Mercatini di Natale sul lago d’Iseo (BS)

Lungo il centro storico e le vie del lungolago, Iseo accoglie il Natale con un percorso che unisce artigianato e gastronomia dal 29 novembre al 6 gennaio. Le casette propongono prodotti locali, decorazioni, articoli tessili e specialità come olio del Sebino e vino Franciacorta. Passeggiare tra gli stand con l’acqua del lago a pochi passi crea un’atmosfera delicata e intima. Nei weekend vengono organizzate esibizioni musicali, spettacoli di artisti di strada e attività a tema.