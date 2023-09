Questo cuore incastonato nel foliage è la prossima destinazione d’autunno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: SEBASTIEN ST-JEAN/AFP via Getty Images Etang Baker, il lago a forma di cuore incastonato nel foliage

L’arrivo dell’autunno coincide con uno dei più grandiosi e strabilianti spettacoli di Madre Natura, l’ultimo prima del letargo, che tinge di meraviglia le città, i quartieri e le strade. Protagoniste assolute di questo show sono le foglie che cambiano colore e che assumono infinite sfumature di giallo, arancione e rosso prima di staccarsi dagli arbusti e danzare nel vento.

I viali alberati, i parchi e i boschi si trasformano così in una tavolozza di colori che incanta e stupisce: è la magia del foliage che invita a scoprire e riscoprire i luoghi che in autunno diventano cartoline da sogno.

Sono tantissime le destinazioni da raggiungere tra settembre e novembre per passeggiate e trekking, alcune delle quali si sono trasformate in mete imprescindibili per tutti gli amanti delle nuance di questa stagione. Tra le più celebri troviamo anche il Canada, il Paese delle foglie d’acero. Proprio qui esiste un lago a forma di cuore incastonato nel foliage: è pura meraviglia.

Canada: la migliore destinazione d’autunno

Sono tante, diverse e infinite le meraviglie che si snodano in Canada, nel Paese del nord America che non smette mai di stupire. Parchi nazionali, laghi e montagne rocciose, le imponenti Cascate del Niagara e le città che pullulano di vita. Organizzare un viaggio qui è sempre un’ottima idea, ma farlo nella stagione del foliage permette di perdersi e immergersi in paesaggi da sogno.

A partire dalla fine di settembre, infatti, il territorio delle foglie d’acero indossa il suo abito più bello, quello caratterizzato da diverse sfumature di giallo, rosso e arancione. Sono tantissimi i luoghi da raggiungere per ammirare il grande spettacolo della natura che infiamma i paesaggi canadesi, e tutti valgono da soli un intero viaggio.

Tra le più celebri destinazioni d’autunno in Canada troviamo l’Isola di Capo Bretone, in nuova Scozia, e il Parco provinciale di Algonquin di Ontario. Ma c’è anche un altro luogo da aggiungere alle tappe di questo itinerario di viaggio delle meraviglie, si tratta del Québec. Proprio qui, oltre al celebre Mont Tremblan, segnaliamo un’altra destinazione imprescindibile, assolutamente unica nel suo genere.

Ci troviamo sulle sponde dell’Etang Baker, un lago incastonato nella natura selvaggia nei pressi del sobborgo di Bolton e situato a circa due ore di auto da Montreal. Questo specchio d’acqua, dalla caratteristica forma a cuore, è completamente circondato da una natura rigogliosa e lussureggiante che in autunno sprigiona tutta la sua bellezza. Per noi non ci sono dubbi: il foliage più bello del mondo è qui.

Il lago a forma di cuore immerso nel foliage

Etang Baker è diventato una vera e propria attrazione turistica con gli anni, una meta imprescindibile per gli amanti della stagione e per gli appassionati di fotografia. Le acque placide del lago attirano gli avventurieri in ogni momento dell’anno, ma basta guardare le fotografie scattate in questo periodo per comprendere i motivi che hanno trasformato questo lago nella perfetta destinazione d’autunno.

Dalla fine di settembre, infatti, le foglie rosse degli aceri infiammano gli alberi che circondano il lago, mentre l’azzurro dell’acqua e del cielo fa da contrasto a un paesaggio che lascia senza fiato.

Etang Baker è raggiungibile a piedi, attraverso diversi sentieri che si snodano nella natura e che conducono al cuore d’acqua. Tuttavia, se volete avere un accesso privilegiato allo scenario più bello d’autunno vi consigliamo di guidare lungo le strade che circondano lo specchio d’acqua per individuare le migliori soste panoramiche dall’alto.