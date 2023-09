In Europa esiste una strada da brivido che attraversa il foliage

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Poche cose sanno emozionare come un viaggio on the road. Il senso di libertà, i paesaggi che cambiano e si susseguono a ogni chilometro percorso, le playlist ascoltate ad alto volume e le soste panoramiche per contemplare la grande bellezza: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono ogni giorno gli avventurieri a mettersi in cammino, tra pause e deviazioni, per esplorare anche gli angoli più remoti.

Sono tante le strade che si prestano a questa straordinaria avventura. Alcune sono così famose da essersi trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche, altre percorrono luoghi che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità. E poi ci sono quelle che attraversano le campagne e le montagne, che percorrono le coste che si tuffano in mare, quelle pianeggianti e quelle che si snodano tra curve e altezze mozzafiato.

Ed è proprio una strada che leva il fiato che oggi vogliamo percorrere insieme a voi. Un sentiero delle meraviglie, annoverato tra i più belli d’Europa, che è un invito a scoprire le bellezze del territorio che cambiano e si trasformano con l’alternarsi delle stagioni. Ci troviamo in Romania, è qui che esiste una strada da brivido che attraversa il foliage. Allacciate le cinture: si parte!

La strada più bella d’Europa

L’arrivo dell’autunno ci spinge a organizzare nuovi e incredibili viaggi. È questo il momento perfetto per andare alla scoperta di città, borghi e Paesi che durante questa stagione si tingono di magia. La natura, infatti, porta in scena il suo ultimo spettacolo, quello fatto di colori che infiammano le strade, i quartieri e i paesaggi. Le foglie danzano nel vento e la terra ci regala nuovi frutti.

I luoghi da raggiungere e da esplorare in questo periodo sono tantissimi, ma se è un’esperienza di immersione nell’autunno che volete vivere, allora non vi resta che scaldare i motori e raggiungere in auto la Romania. Qui, infatti, esiste quella che è considerata una delle più belle strade d’Europa, stiamo parlando della Transfagarasan.

Un dedalo di sentieri asfaltati che che taglia a metà la catena dei Carpazi, che attraversa parchi e riserve naturali fino a raggiungere il lago glaciale Balea. Una strada da brivido che, durante l’autunno, permette di fare un viaggio on the road nel foliage.

Attraversare il foliage in auto: succede in Romania

Sono 152, in totale, i chilometri da percorrere per chi vuole lanciarsi in questa impresa, quella di attraversare una delle strade più belle d’Europa. Un percorso unico e straordinario, dove l’occhio e la mente sono rapiti dai colori delle montagne, riservato solo agli avventurieri più indomiti.

Transfagarasan, infatti, è una strada tutt’altro che facile. In alcuni punti arriva a raggiungere i 2.000 metri di altitudine e non mancano tornanti, strade strette e dislivelli ripidi. Inoltre, il percorso, è esposto in alcuni suoi tratti a venti molto forti e a intemperie, motivo per cui durante l’inverno viene chiuso.

Il percorso on the road, che si configura come un’impresa epica, parte dalla città di Bascov e termina a Cartisoara. La strada, che attraversai Carpazi tra gallerie, viadotti e tornanti, permette di ammirare visioni spettacolari: a nord è possibile ammirare paesaggi aridi, quasi drammatici, mentre a sud si aprono vallate sterminate e foreste rigogliose.

La Transfagarasan, come abbiamo accennato, è aperta solo 4 mesi all’anno a causa delle condizioni climatiche che possono influire sulla guida. Il consiglio è quello di raggiungerla tra fine settembre e inizio ottobre per ammirare i colori dell’autunno che tingono i Carpazi.

Non vi resta che scaldare i motori e allacciare le cinture: la strada che attraversa il foliage vi aspetta.