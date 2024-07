Viaggio a Karlovac: alla scoperta dei dintorni di Zagabria

Karlovac è la città ideale per chi ama le mete meno turistiche per scoprire la cultura di un luogo. Ecco tutto quello che devi sapere su Karlovac in Croazia.

Fonte: iStock Karlovac Star: la parte più antica della città

Karlovac, situata a poco più di 50 chilometri a sud-ovest da Zagabria, è una città croata dal fascino storico e culturale unico. Fondata nel 1579 dall’imperatore Carlo VI d’Asburgo, Karlovac è rinomata per la sua architettura barocca, i suoi parchi lussureggianti e la sua posizione pittoresca sulle rive dei fiumi Korana e Kupa. In questa guida esploreremo insieme le principali attrazioni, gli eventi e il periodo migliore per visitare questa affascinante città nei dintorni di Zagabria.

Conosciamo Karlovac: identikit della città croata

Una città antica, dal sapore barocco e rinascimentale. Karlovac è stata influenzata sin da subito dai fiumi che l’attraversano, trasformandola in un vero e proprio crocevia strategico. Karlovac prende il nome da suo fondatore: l’imperatore Carlo VI d’Asburgo, che ordinò la sua costruzione come base militare fortificata, formata per respingere eventuali invasioni ottomane nell’Impero austro-ungarico. La nascita di questa città a pochi chilometri da Zagabria avviene con la posa della prima pietra della sua fortezza, il 13 luglio del 1579. A seguire vennero costruiti i primi edifici militari e sacri e, infine, gli spazi per i civili come case, palazzi e piazze. Grazie alla sua posizione strategica vicino ai fiumi, Karlovac diventa un’importante città commerciale e mercantile. L’avvento del XX secolo con le guerre mondiali e una guerra d’indipendenza interna devastarono completamente la città con effetti ancora visibili. Nonostante ciò, Karlovac ha saputo fronteggiare il declino riprendendosi e dando vita a una città con un enorme potenziale culturale e turistico, diventando un luogo tutto da scoprire. La meta ideale per chi desidera esplorare una Croazia autentica lontano dai flussi turistici.

Cosa vedere a Karlovac: le attrazioni da non perdere

Nel tuo viaggio a Karlovac potrai godere di un’ampia offerta di attività e di cose da vedere che la città mette a disposizione per i suoi visitatori: potrai esplorare antiche fortificazioni, musei, parchi lussureggianti e immergerti in una vivace scena culturale. Inoltre, la città è un punto di partenza ideale per esplorare la campagna circostante, con numerosi percorsi escursionistici – da trekking o ciclabili – e aree naturali protette facili da raggiungere. Ecco una lista di cose da vedere o da fare assolutamente in questa città nei dintorni di Zagabria.

Castello di Dubovac

Per scoprire Karlovac, partiamo proprio dal monumento più antico della città: il castello medievale di Dubovac, che deve il suo nome all’antica foresta di querce che lo circondava. Arroccato in cima a una collina, il castello domina la città offrendo ai visitatori un punto panoramico mozzafiato. Per godere appieno delle bellezze naturali che lo circondano, puoi raggiungerlo a piedi con una passeggiata di circa mezz’ora lungo il fiume.

Karlovac Star

La caratteristica più interessante di Karlovac è forse la sua formazione a stella, progettata secondo un piano urbanistico in stile rinascimentale. Questa formazione è ancora visibile nella Karlovac Star: la parte più antica della città, progettata nel XVI secolo con una pianta a forma di stella a sei punte a scopo difensivo contro le invasioni ottomane. Oggi, la struttura a stella è visibile dall’alto e rappresenta un’affascinante testimonianza dell’architettura militare rinascimentale. Le strade di Karlovac Star sono fiancheggiate da edifici, chiese e piazze che creano un’atmosfera suggestiva e permettono ai visitatori di fare un vero e proprio tuffo nel passato.

Piazza del Conte Josip Jelačić

Una sensazione di pace e serenità ti pervaderà non appena arriverai in questa splendida piazza barocca. Intorno a Piazza del Conte Josip Jelačić, si trovano le antiche residenze di nobili, artigiani e mercanti, oltre alla chiesa della Santissima Trinità, tutte adattate al piano urbanistico a stella. Nella piazza è stata eretta una colonna votiva dedicata alla Madonna per proteggere i cittadini da ulteriori disgrazie dopo l’epidemia di peste avvenuta nel 1691 e che mise in ginocchio la città.

La Cattedrale della Santissima Trinità e il monastero francescano

La Chiesa della Santissima Trinità di Karlovac, costruita a partire dal 1580, è un magnifico esempio di architettura barocca. Nel 1641, i Francescani presero in carico la chiesa costruendo anche il monastero adiacente. La chiesa è ornata da sfarzosi altari dedicati a Sant’Antonio, San Giorgio e San Nicola. Nel 1692 un devastante incendio rovinò buona parte della chiesa ma, nonostante ciò, venne restaurata completamente in tempi record. La chiesa è oggi un importante sito religioso e culturale, aperto ai visitatori.

Museo Civico di Karlovac

Tappa imperdibile per gli amanti di storia, il Museo Civico di Karlovac racconta lo sviluppo della città attraverso una vasta collezione di manufatti, fotografie e documenti offrendo una panoramica approfondita sulla cultura e la storia locale.

Aquatika

Se stai visitando Karlovac con i bambini, o se sei un appassionato di scienze naturali allora non puoi assolutamente perderti Aquatika, l’aquarium di Karlovac, nonché importante centro di ricerca ed educazione dedicato alla vita d’acqua dolce. L’aquarium ospita una varietà eccezionale di specie di creature che popolano abitano i fiumi e i laghi della Croazia. Attraverso esibizioni interattive e informative, il centro mira a educare il pubblico sulla biodiversità locale e sulla conservazione degli ecosistemi acquatici.

Queste sono solo alcune delle attrazioni di Karlovac, tuttavia la città offre ancora molte cose da vedere o da fare a chi decide di dedicarle del tempo per scoprirle.

Immergersi nella cultura del luogo: gli eventi di Karlovac

Fonte: iStock

Non c’è miglior modo di scoprire la vita e la cultura di un luogo se non partecipando agli eventi culturali e alle tradizioni che lo animano. Ecco quindi i principali eventi da non perdere a Karlovac per scoprire fino in fondo il suo carattere unico.

Karlovac Beer Days: forse il festival più noto di Karlovac, celebrato solitamente a fine agosto . Questo evento celebra la forte tradizione birraria di questa città: potrai assaggiare una varietà di birre locali e internazionali, accompagnato dall’allegria di concerti e altre manifestazioni culturali.

forse il di Karlovac, celebrato solitamente a . Questo evento celebra la forte tradizione birraria di questa città: potrai assaggiare una varietà di birre locali e internazionali, accompagnato dall’allegria di concerti e altre manifestazioni culturali. Karlovac Music Festival: solitamente tenuto a luglio , è un festival musicale che attira artisti nazionali e internazionali che si esibiscono in un ampio ventaglio di generi musicali.

solitamente tenuto a , è un festival musicale che attira artisti nazionali e internazionali che si esibiscono in un ampio ventaglio di generi musicali. Karlovac Cultural Summer: l’estate a Karlovac si accende di vita, portando con sé numerosi eventi culturali tra cui concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte ed eventi letterari.

a Karlovac si accende di vita, portando con sé numerosi eventi culturali tra cui concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte ed eventi letterari. Christmas Fair: durante il periodo invernale , nella città di Karlovac, luci, profumi e atmosfere natalizie invadono la città per diversi giorni grazie ai mercatini di Natale che offrono decorazioni festive, cibo tradizionale, artigianato locale e spettacoli.

durante il periodo , nella città di Karlovac, luci, profumi e atmosfere natalizie invadono la città per diversi giorni grazie ai che offrono decorazioni festive, cibo tradizionale, artigianato locale e spettacoli. Karlovac City Day: il giorno della città di Karlovac, celebrato il 13 luglio, è un’occasione per scoprire tanti eventi culturali, spettacoli e fuochi d’artificio.

Periodo migliore per visitare Karlovac

Se stai organizzando il tuo viaggio a Karlovac ma non sai ancora quando andare, sappi che i periodi migliori per visitare questa città a pochi chilometri da Zagabria sono, senza dubbio, la primavera e l’autunno. Le temperature miti e piacevoli di queste stagioni sono l’ideale per esplorare la città e i suoi dintorni. Se non ami la calca di turisti e il caldo intenso, evita i mesi estivi di luglio e agosto. Tieni presente, però, che in questi mesi la città si anima con numerosi eventi e festival.

Per concludere, Karlovac è una destinazione interessante per tutti quelli che vogliono scoprire una Croazia autentica, lontana dai sentieri battuti dai turisti. Che tu sia interessato alla storia, alla natura o agli eventi culturali e alla movida locale, troverai sempre qualcosa che ti affascinerà in questa splendida città a poca distanza da Zagabria.