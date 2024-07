Cosa visitare nei dintorni di Zagabria: le gite più belle

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Chi visita la Croazia per la prima volta è molto probabile che scelga di partire proprio dalla capitale: Zagabria è un gioiello da non perdere simbolo di storia e modernità al tempo stesso. Dopo aver visitato i musei, le gallerie e tutti i monumenti e aver esplorato il centro storico dominato dalla suggestiva cattedrale è il tempo di esplorare i dintorni di Zagabria: non sai cosa vedere? Ti svelo quelle che sono le migliori gite di un giorno da pianificare nei dintorni.

Trakošćan

Spostandosi a nord di Zagabria, in circa 80 km con la propria auto si raggiunge il Castello di Trakošćan: non è solo una delle mete più belle e poco distanti dalla capitale della Croazia ma un simbolo che racconta il periodo medievale del territorio. L’edificio principale, costruito nel XIII secolo, farà fare un salto indietro nel tempo ma è il parco attorno, pittoresco e bucolico con un lago artificiale a lasciare senza fiato.

Un’immersione totale nella storia e nella cultura local partendo dalla visita interna del castello, oggi trasformato in museo, dove è possibile osservare da vicino armi, dipinti, mobili antichi e tutto ciò che racconta quella che è stata la vita nobiliare e militare al suo interno. Una chicca? Ogni stanza è decorata in modo curato, creando l’atmosfera del tempo passato tra le varie epoche.

Imperdibile una visita del parco esterno, soprattutto durante il periodo della primavera e dell’estate con fiori sbocciati e piante rigogliose. Visita Trakošćan se stai cercando un luogo nei dintorni di Zagabria che racconti il periodo medievale o se semplicemente vuoi vedere qualcosa di diverso dalla capitale esplorando ancor meglio quello che è stato il passato croato.

Plitvice

La regione dei Laghi di Plitvice è una delle destinazioni più spettacolari della Croazia, la raggiungerai in circa due ore di auto da Zagabria. Il parco nazionale è diventato famoso per i suoi paesaggi naturali lussureggianti e per il numero di laghi e cascate che è possibile vedere seguendo i percorsi tracciati e di vari livelli. Si divide fondamentalmente in due parti: quella dei laghi superiori e quella dei laghi inferiori.

La zona dei laghi superiori si distingue per bacini più grandi e profondi, tantissime cascate e paesaggi carsici che regalano scorci fotogenici. La zona dei laghi inferiori è considerata più articolata per le cascate ma presenta laghi di dimensioni minori.

Ben strutturato, dispone di sentieri e passerelle per agevolare l’esplorazione ed è possibile scegliere tra lunghezze e difficoltà diverse per poter esplorare la zona di Plitvice indipendentemente dalla propria età o condizione fisica.

Tra i luoghi cult da non perdere c’è Veliki Slap, la cascata con oltre 70 metri di salto: un punto di riferimento che è anche forse lo scorcio più fotografato e condiviso sui social. Da non perdere anche il lago Kozjak, attrezzato per poter fare un giretto in barca.

Fiume

Nella zona Sud-Ovest di Zagabria è possibile raggiungere Fiume: la città costiera affacciata sul mar Mediterraneo è perfetta per una gita di un giorno. Di rilevanza storica e contesa tra il Regno d’Italia e quello dei Serbi, è oggi parte della Croazia.

Fiume, conosciuta anche come Rijeka, è una città portuale situata sulla costa adriatica della Croazia. Vibrante e dal mood marittimo, ha un centro città ricco di negozi, caffè e ristoranti. Cuore pulsante il Korzo, cioè la via pedonale centrale in cui, oltre a fare shopping e passeggiare, si possono ammirare edifici in stile austroungarico come il teatro nazionale Ivan de zajc.

Castello di Trsat

Nella gita di un giorno da Zagabria per visitare Fiume inserisci alcune ore per scoprire il castello di Trsat: si trova in un punto panoramico sulla collina, come tutti gli edifici costruiti per dominio militare, ma ha come plus l’incredibile vista sul mare. Datato XIII secolo, è stato oggi restaurato. Ti consiglio di salire in cima per goderti la vista sul golfo del Quarnero.

Il lungomare e le spiagge

Se sei un amante del mare devi sapere che Fiume offre splendide spiagge e il lungomare di Molo Longo è ideale per una passeggiata rilassante con vista sul porto. Se stai cercando una spiaggia dove rilassarti e prendere il sole, tra le più belle in città c’è quella di Ploče: frequentata anche dai local, è tra le spiagge più belle della Croazia. Si fa notare per il fondale di ghiaia che dà modo alle acque di risultare ancora più cristalline.

Un’alternativa è la è la spiaggia di Sablićevo non lontana dal centro e anch’essa con un fondale di ciottoli e rocce: meta apprezzatissima da chi ama lo snorkeling, ha un fondale sicuro persino per i bimbi più piccoli.

Altra opzione è la spiaggia di Pećine: un gioiello quasi nascosto e raccolto all’interno di un paesaggio pittoresco. Non solo acque calme e pulite, una delle caratteristiche è che non ha una vera e propria spiaggia ma sono state create alcune piattaforme di cemento che i local utilizzano come solarium.

La Cattedrale di San Vito

Tra gli edifici religiosi della città c’è la Cattedrale di San Vito, una splendida chiesa barocca dedicata al patrono della città. Te la consiglio per il suo interno riccamente decorato, con affreschi e altari di grande valore artistico; al centro c’è una cupola in stile barocca particolarmente suggestiva.

Il teatro nazionale croato

Passeggiando per la via centrale si può visitare il teatro nazionale croato Ivan de Zajc; inaugurato nel 1885 è stato realizzato in stile neoclassico e oggi ospita spettacoli di opera e balletto. A colpirti sarà sicuramente la facciata maestosa ma non è da meno l’interno decorato con affreschi e stucchi.

Il museo di storia naturale

Tra le tappe obbligate per visitare la città di Fiume c’è il museo di storia naturale: conquisterà grandi e bambini che potranno esplorare da vicino l’esposizione all’interno dell’elegante edificio storico, spaziando tra collezioni di geologia a quelle di zoologia. Con mostre interattive e laboratori educativi, è una tappa perfetta soprattutto per chi viaggia con i bambini.

Castello di Karlovac

Tra i luoghi da non perdere non lontano dalla capitale della Croazia c’è il castello di Karlovac: la fortezza sorge a circa 55 km dalla città ed è di epoca rinascimentale. Costruito per motivi di difesa per fermare le incursioni ottomane, ha come caratteristica principale la pianta a forma di stella con 6 bastioni. Un’architettura unica nella zona. Al suo interno ospita un museo civico in cui è possibile esplorare quella che è stata la storia locale e dell’edificio stesso, vedendo da vicino armi antiche, armature e altri documenti storici o archeologici.

Varazdin

Con una gita di circa 120 km verso il nord di Zagabria si può raggiungere Varazdin: soprannominata da molti “la piccola Vienna croata” per l’architettura barocca e lo stile di costruzioni, è dominata dal castello risalente al XIV secolo. All’interno della fortezza è possibile visitare un museo con collezioni d’arte e abiti storici che raccontano quello che è stato il passato del luogo. A renderla particolarmente famosa ci pensa il Varaždinske barokne večeri, il festival musicale di arte barocca che attira visitatori da tutto il mondo.

Samobor

Se sei un appassionato di borghi e cittadine antiche ti innamorerai di Samobor: dista solamente 25 km dalla capitale, basterà muoversi verso ovest per visitare uno dei fulcri della cucina local. Con un centro storico caratteristico e la fortezza medievale che domina la città dall’alto, regala scatti instagrammabili.

Ad oggi il castello non è visitabile per la sua interezza, basti pensare che ne restano solamente alcune rovine, ma salendoci si può godere di un’incredibile vista sul paesaggio circostante. Sapevi che proprio qui si svolge un carnevale particolarmente famoso? In questo periodo la città si anima di sfilate e costumi, attirando turisti da tutta la nazione. I più golosi non dovranno perdersi un assaggio della kremšnita, un dolce locale che viene realizzato unendo pasta sfoglia e crema pasticcera.

Gornja Stubica

Spostandosi di circa 40 km nella zona nord est di Zagabria, si va incontro alla località di Gornja Stubica nel cuore della regione di Hrvatsko Zagorje. Luogo suggestivo, con un centro storico caratteristico, è un simbolo storico importante per la nazione, basti pensare alla rivolta dei contadini del XVI secolo con Matija Gubec come leader e condottiero. Proprio per questo motivo, il principale monumento è il museo della rivolta, ospitato all’interno della residenza barocca Oršić datata XVIII secolo.

Klanjec

Klanjec è una delle gite in giornata da Zagarbia che ti consiglio: si trova a circa 50 km nella zona nord est e appartiene alla regione di Hrvatsko Zagorje. Si tratta della città natale dello scultore Antun Augustinčić, un punto di riferimento per il XX secolo. Il monumento principale da non perdere è sicuramente la galleria a lui dedicata ma è altrettanto suggestivo il monastero francescano datato XVII secolo e annesso ad una chiesa barocca.

Spiaggia di Crikvenica

Pur trovandosi nell’entroterra, a differenza di Zara o Dubrovnik, anche Zagabria può essere usata come punto di partenza per una gita al mare. Tra le spiagge più belle della Croazia nei dintorni c’è quella di Crikvenica che ha acque limpide e un fondale che unisce sabbia e ghiaia. Si raggiunge in circa 2 ore di auto, non è forse tra le tappe più vicine ma è un’ottima opzione se si cerca un momento di relax soprattutto nelle giornate più calde.