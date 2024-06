10 località poco note della Croazia da visitare questa estate

Laè una delle località da segnare in lista per una vacanza indimenticabile: bellezze naturalistiche, ricchezza storica e culturale, una delle coste più belle del mondo con, villaggi tradizionali, e cucina autentica. E il fascino di territori ancora poco noti ma altrettanto meritevoli di cui condividiamo una carrellata a partire da, la “Piccola Praga croata”, deliziosa cittadina in stile barocco a un'ottantina di chilometri da Zagabria , dove l’arte è protagonista negli eleganti palazzi e mostre permanenti. (Nella foto, Varazdin, Croazia).