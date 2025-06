iStock Una delle spiagge a Ksamil

Lo Ionio è così: un attimo state nuotando in acque fresche dal blu intenso e, l’attimo dopo, siete circondati dalla natura incontaminata, per non parlare dei suoi luoghi dal fascino storico millenario. Dall’Italia all’Albania, arrivando fino in Grecia, sullo Ionio si affacciano località bellissime, alcune considerate vere e proprie destinazioni da sogno come le Isole Ionie greche, da Corfù a Zante. Ciò significa che, in alcuni casi, organizzare una vacanza in una di queste mete potrebbe essere dispendioso.

Ma basta guardare meglio sulla mappa per scovare alcuni posti low cost sullo Ionio dove andare in estate, godendo delle sue bellezze senza spendere una fortuna. Quali sono? Qui i nostri consigli!

Marina di Gioiosa Ionica, Calabria

Se state cercando una meta low cost in Calabria, affacciata sullo Ionio, vi consigliamo Marina di Gioiosa Ionica. Ad accogliervi su questo tratto di costa troverete un mare cristallino e un’atmosfera vivace, ma per niente caotica. Sono i paesaggi stessi a trasmettere relax e tranquillità, dal profumo inebriante sprigionato dagli agrumi all’ombra offerta dagli ulivi. Passeggiando tra le sue vie scoprirete anche angoli storici, come l’antico teatro greco-romano del II secolo a.C., situato a pochi passi dal mare.

In alta stagione, in media, sia per l’alloggio che per il cibo, una coppia può spendere tra i 1.400 e i 1.700 euro.

Metaponto, Basilicata

La Basilicata è un caleidoscopio di culture e paesaggi, una regione che offre avventure di ogni tipo, anche low cost. C’è una zona in particolare che promette una vacanza splendida a buon prezzo: quella di Metaponto, dove mare e storia si incontrano creando un mix unico e suggestivo. Tra le attrazioni più belle ci sono le spiagge, come quella principale del Lido di Metaponto, di Marina di Pisticci, di San Basilio e di Policoro.

Quando ne avete avuto abbastanza di sole e tintarella, indossate i panni di moderni Indiana Jones e andate alla scoperta delle suggestive rovine della Magna Grecia al Parco Archeologico. Qui potrete ammirare il maestoso Tempio di Hera, conosciuto anche come Tavole Palatine, un nome curioso che fa riferimento alle colonne superstiti un tempo utilizzate come tavole per i banchetti dai pastori della zona.

Una vacanza in alta stagione a Metaponto costa, in media, tra gli 800 e i 1.000 euro a persona per una settimana in base all’hotel (con o senza pensione) e alle vostre esigenze personali. Affittando un appartamento e facendo attenzione ai costi extra, è possibile spendere tra i 600 e gli 800 euro.

iStock

Ksamil, Albania

Se invece state cercando una meta low cost nello Ionio, ma fuori dall’Italia, potreste valutare l’Albania. Qui, tra le mete più economiche, spicca la bellissima Ksamil. Si tratta di una delle località più famose della Riviera Albanese grazie alle sue acque turchesi e alle morbide spiagge sabbiose: incastonata nella parte meridionale del Paese, è la meta perfetta per una vacanza all’insegna di mare, bellezze storiche e paesaggi naturali.

Ksamil vanta una costa mozzafiato dove sono presenti diversi stabilimenti balneari e noleggiare un lettino e un ombrellone costa meno rispetto a molte località italiane. In base alle vostre esigenze, pagherete tra i 10 e i 20 euro al giorno. Oltre al mare, non dimenticate di visitare anche il Parco Nazionale di Butrinto, situato a soli 15 minuti di distanza da Ksamil. Questo è sia un’area naturale protetta che un sito archeologico dove ammirare rovine di epoca greca, romana e ottomana.

In media, una settimana a Ksamil in alta stagione costa tra i 400 e i 900 euro.

Lefkada, Grecia

Tra le isole ioniche più economiche della Grecia c’è Lefkada, dove il risparmio inizia già dal vostro arrivo. L’isola, infatti, può essere raggiunta senza traghetto perché vi basterà attraversare una breve strada rialzata che la collega alla terraferma. Montuosa e densamente boscosa, Lefkada è la destinazione ideale dove fare una vacanza low cost senza rinunciare a spiagge meravigliose che, durante le stagioni intermedie, sono praticamente deserte.

Rispetto ad altre isole greche più celebri, infatti, Lefkada è ancora poco affollata e non eccessivamente commercializzata (non troverete, per adesso, catene alberghiere internazionali). Da qui potrete raggiungere anche la vicina Meganisi, una meta molto amata dalle celebrità.

Se volete fare una vacanza low cost, quindi cercando soluzioni economiche sia per dormire che per mangiare, in alta stagione potreste spendere, in media, tra i 700 e i 1.100 euro in due.

iStock

Methoni, Grecia

Non solo le Isole Ionie, anche alcune belle località del Peloponneso si affacciano sullo Ionio, come Methoni. Situata a 12 chilometri a sud di Pýlos, è una meta ricca di storia e mitologia perché questa è una delle sette città che Agamennone offrì ad Achille. Omero la descrive “ricca di vigneti”, oggi rappresenta una graziosa cittadina di mare, con una spiaggia e una fortezza veneziana del XV secolo.

Potreste valutare di soggiornare a Methoni, noleggiare un’auto e andare alla scoperta dei dintorni: qui, infatti, siete nella regione della Messenia, tra spiagge e siti archeologici.

Methoni è più tranquilla e meno turistica, un aspetto che si riflette sui suoi prezzi: il budget da considerare in alta stagione, per una settimana, si aggira tra i 400 e i 900 euro.