Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Panorama sulla spiaggia di Ksamil

Negli ultimi anni, l’Albania è diventata una delle mete estive più apprezzate per chi cerca mare cristallino, buon cibo e prezzi accessibili. Situata sulla costa adriatica e ionica, offre spiagge spettacolari e una cultura ospitale, il tutto a un costo decisamente inferiore rispetto ad altre destinazioni mediterranee. Perfetta per giovani, coppie e famiglie che vogliono godersi l’estate senza sforare il budget, l’Albania è un vero gioiello low cost tutto da scoprire.

Il Paese si sta rapidamente affermando come alternativa economica a mete più conosciute come la Croazia o la Grecia, ma con un fascino autentico e meno turismo di massa. Le sue spiagge incontaminate, le antiche rovine e l’accoglienza calorosa dei suoi abitanti creano un mix unico per una vacanza estiva all’insegna del risparmio senza rinunciare al piacere. Ecco 5 località economiche dove andare in Albania durante l’estate.

Vlora: città sul mare con prezzi da low budget

Vlora è una città costiera che unisce il fascino della vita urbana con la possibilità di godere di splendide spiagge e di un mare cristallino. È un’ottima scelta per chi vuole trascorrere una vacanza al mare senza rinunciare alle comodità di una città più grande, con negozi, ristoranti e un centro storico interessante da esplorare.

Questa località è molto frequentata anche dai residenti locali, il che aiuta a mantenere prezzi più bassi rispetto alle mete turistiche più “da cartolina”.

A Valona si possono trovare alloggi a buon prezzo, spesso con colazione inclusa, e numerosi locali dove mangiare bene senza spendere troppo. È anche un punto strategico per visitare altre spiagge vicine e località della riviera. Ecco qualche dettaglio utile per un soggiorno a Vlora:

prezzi hotel economici: 25-30 euro,

ristoranti locali molto accessibili,

consiglio: meglio spostarsi con mezzi pubblici locali per risparmiare.

Dhermi: relax e natura a prezzi contenuti

Dhermi è una località albanese ideale per chi cerca un mix perfetto tra spiagge incontaminate, paesaggi montani e un’atmosfera tranquilla. Situata sulla costa ionica nella parte meridionale dell’Albania a 42 chilometri a sud di Valona, Dhermi si distingue per la sua lunga spiaggia di ciottoli bianchi e le acque turchesi che attirano ogni anno sempre più visitatori.

La zona è molto apprezzata da chi vuole una vacanza rilassante lontano dalla confusione, ma senza rinunciare a qualche locale dove passare la serata.

Anche se Dhermi sta iniziando a diventare più popolare, mantiene ancora un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto se si opta per alloggi fuori dal centro o per appartamenti gestiti da famiglie locali. La natura circostante è perfetta anche per escursioni e trekking, arricchendo così l’esperienza di chi ama il contatto con l’ambiente.

Ecco qualche indicazione per chi vuole soggiornare a Dhermi:

prezzi medi: 30-40 euro per appartamenti o B&B,

vita notturna soft, ideale per coppie ,

, consiglio: cerca alloggi nelle zone limitrofe per ulteriore risparmio.

Qeparo: la gemma nascosta a prezzi mini

Qeparo è un piccolo borgo poco conosciuto ma molto affascinante, situato a pochi chilometri da Dhermi. Questo villaggio tradizionale conserva un’atmosfera autentica e tranquilla, lontano dal turismo di massa. Qui il tempo sembra essersi fermato, e passeggiare tra le case di pietra e le viuzze strette è un’esperienza unica.

La spiaggia di Qeparo è piccola ma pulita, perfetta per chi desidera un angolo di pace e relax.

Fonte: iStock

La zona è ideale anche per chi ama il trekking, grazie ai sentieri che si snodano tra colline e mare con spiagge bianche e sabbiose. I prezzi sono tra i più bassi della riviera albanese, grazie alla scarsità di strutture turistiche di massa e alla gestione prevalentemente familiare degli alloggi. Ecco alcune informazioni importanti per chi sceglie Qeparo:

sistemazioni a partire da 20 euro,

ideale per viaggiatori slow ,

, consiglio: meglio prenotare con anticipo in quanto le strutture sono poche.

Himara: equilibrio perfetto tra costo e servizi

Himara è una piccola cittadina costiera, situata sulla riviera ionica tra Valona e Saranda, che combina la bellezza naturale delle spiagge con una discreta offerta di servizi turistici. Qui si trovano sia spiagge sabbiose che calette di ciottoli, molto apprezzate per la pulizia delle acque e la tranquillità. È un luogo molto amato da chi viaggia in famiglia o con amici e desidera una vacanza comoda ma economica.

La città è conosciuta anche per la sua ospitalità, con molte pensioni e hotel a conduzione familiare dove i prezzi sono contenuti ma la qualità non manca, e per la deliziosa cucina. Inoltre, Himara rappresenta un’ottima base per esplorare la riviera albanese del sud, con tante possibilità di escursioni e visite culturali nei dintorni, senza dover spendere troppo per il soggiorno.

Ecco cosa aspettarsi a Himara in termini di costi:

sistemazioni economiche: da 20 euro a notte,

ottima base per escursioni nei dintorni,

perfetta anche per famiglie.

Ksamil: il paradiso low cost dell’Albania del sud

Ksamil è una delle località balneari più famose dell’Albania, nota per le sue acque cristalline e le spiagge di sabbia bianca finissima. Questo piccolo villaggio è situato al confine con la Grecia, vicino al Parco Nazionale di Butrinto, sito patrimonio dell’Unesco. Ksamil offre un’atmosfera rilassata e quasi da sogno, con tanti piccoli isolotti raggiungibili in barca o anche a nuoto per i più coraggiosi.

Nonostante la sua bellezza quasi esotica, Ksamil rimane incredibilmente economica rispetto alle destinazioni più famose del Mediterraneo. Questo la rende ideale per chi desidera una vacanza al mare con un budget contenuto, senza rinunciare a paesaggi mozzafiato e acque limpide. Inoltre, la presenza di numerosi ristoranti tipici e alloggi a gestione familiare contribuisce a mantenere basso il costo complessivo del soggiorno.

Fonte: iStock

Ecco qualche informazione utile per organizzare le prossime vacanze a Ksamil:

prezzi medi bassa stagione: 25-35 euro a notte per una doppia,

cibo economico: pranzo completo con 10-15 euro,

consiglio: evita agosto per risparmiare ulteriormente.

Consigli per una vacanza low cost in Albania

Organizzare una vacanza economica in Albania è semplice, ma con qualche accorgimento si può risparmiare ancora di più senza sacrificare la qualità del viaggio. Dalla scelta del periodo giusto alla prenotazione degli alloggi, ogni dettaglio può fare la differenza. Ecco alcune dritte pratiche per godere dell’estate albanese spendendo il meno possibile: