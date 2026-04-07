Getty Images/iStock Paesaggio dell'isola di Monuriki, location di Cast Away

Nei primi giorni di aprile 2026, l’isola di Monuriki, nelle Fiji, è tornata improvvisamente sotto i riflettori internazionali: una nave da crociera, la Blue Lagoon Cruises Fiji Princes, si è incagliata nelle sue acque colpendo la barriera corallina e attirando l’attenzione dei media riaccendendo l’interesse per questo angolo remoto del Pacifico.

L’episodio ha riportato alla memoria collettiva non solo la bellezza selvaggia dell’isola, ma anche il suo legame con il grande cinema. Non tutti sanno, infatti, che Monuriki è stata la location del film Cast Away, una delle pellicole più iconiche degli anni Duemila.

L’isola di Cast Away: tra natura selvaggia e set cinematografico

Monuriki, piccolo isolotto dell’arcipelago delle Fiji – le isole Mamanuca, è entrata nell’immaginario globale grazie a Cast Away, pellicola diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Tom Hanks.

Qui, nel cuore dell’Oceano Pacifico ha preso vita la storia di Chuck Noland, un ingegnere informatico, unico sopravvissuto a un incidente aereo e costretto a reinventare la propria esistenza su un’isola deserta. Le riprese si sono svolte proprio su questo lembo di terra incontaminata, scelto per la sua autenticità visiva e per l’assenza quasi totale di tracce umane che garantiva così l’aspetto di isolamento cercato.

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Ciò che rende Monuriki – isola di origine vulcanica di 1,15 chilometri di lunghezza e 600 metri di larghezza – così speciale è proprio il fatto di essere rimasta intatta nel tempo. A differenza di molte altre destinazioni tropicali, non è mai stata trasformata in un polo turistico di massa. L’isola è disabitata ed è un luogo dove fanno il nido le tartarughe.

Non ci sono hotel, ristoranti o infrastrutture invasive: solo spiagge bianchissime, acque cristalline, una straordinaria barriera corallina – che circonda a 360 gradi l’isola, una montagna che la sovrasta, una laguna trasparente e una vegetazione rigogliosa che sembra sospesa nel tempo.

Durante la lavorazione di Cast Away, la produzione si adattò completamente ai ritmi dell’isola. Il film è noto anche per la lunga pausa nelle riprese, necessaria per permettere a Tom Hanks di modificare drasticamente il proprio aspetto fisico e rendere più credibile la trasformazione del personaggio.

Dove si trova Monuriki e come raggiungerla

L’isola di Monuriki – insieme al complesso di atolli e isolotti dell’arcipelago – si trova a ovest dell’isola principale, Viti Levu, dove sorge anche il principale aeroporto internazionale del Paese. Il punto di accesso più comune è la città di Nadi, ben collegata con voli internazionali.

Da qui, per raggiungere Monuriki – a circa 30-40 km al largo della costa occidentale di Viti Levu – è necessario spostarsi via mare: non esistono collegamenti diretti di linea, ma si può partecipare a un’escursione organizzata (in barca o in idrovolante). Il tragitto dura circa un’ora e mezza – a seconda del tipo di imbarcazione e delle condizioni del mare.

Essendo disabitata, Monuriki non dispone di servizi, quindi è importante arrivare preparati, con acqua, protezione solare e tutto il necessario per la giornata. Proprio questa assenza di infrastrutture contribuisce a preservare il suo fascino autentico e selvaggio.

Visitare Monuriki significa immergersi in un paesaggio che sembra rimasto immutato, dove la natura domina lo scenario e il confine tra realtà e cinema si fa sottilissimo.