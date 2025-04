Fonte: iStock Isole della Grecia low cost dove andare questa estate

Mare da sogno, paesaggi da cartolina che levano il fiato, contrasti di colori che sembrano usciti da un film e poi cultura, storia, tradizioni: se c’è una meta che è amatissima d’estate (ma anche per tutto il resto dell’anno) quella è la Grecia, con le sue splendide isole tutte da scoprire.

Ma quali sono quelle più abbordabili e per tutte le tasche? Senza dubbio ci sono alcune mete più costose di altre, per cui se non si vuole rinunciare alla bellezza di questo Paese del Mediterraneo ma si ha un budget limitato, ci sono alcune isole che sono perfette per una vacanza low cost. Magari anche con meno folla di turisti, per staccare davvero e per vivere un viaggio lontano da tutto e da tutti.

Le otto isole della Grecia da raggiungere questa estate (ma non solo), per una vacanza all’insegna della bellezza e senza spendere troppo.

Serifos, alla scoperta di questa isola delle Cicladi

Un’isola in cui respirare un’atmosfera autentica, ancora poco battuta dai turisti, in cui ci sono oltre 70 spiagge da esplorare e in cui godere di un paesaggio straordinario. Immaginatevi il mare nelle sue tante sfumature che appare quasi dipinto, le montagne un po’ brulle e scure, i resti delle imprese minerarie del passato.

Un’isola del Mare Egeo che si trova tra Citno e Sifno e fa parte delle Cicladi: è Serifos. Dal Pireo si arriva qui in poche ore: il suo territorio si sviluppa su 75 chilometri quadrati. Piccole e grandi baie punteggiano la costa frastagliata, si possono raggiungere a piedi, su strada, ma anche in barca e la maggior parte non sono attrezzate. Questo senza dubbio fa parte del fascino un po’ selvaggio dell’isola che va scoperta piano piano, non solo per il suo mare, ma anche lungo la ricca rete escursionistica: i sentieri superano i 46 chilometri e mezzo e portano ad ammirare tantissimi luoghi di questa isola molto ospitale e autentica. Tante le sue bellezze come il monastero dei Taxiarchi fondato nel 1570-72, nello stesso luogo dove pare ci fosse una precedente chiesa, oppure la chiesa bianca con cupola blu di Panagia a Skopos, oppure, ancora, Chora che dalla collina scende verso il mare. questa isola della Grecia si raggiunge tramite traghetto da diversi porti (tra cui quello del Pireo).

Kythira, l’isola di Afrodite

Siamo a sud del Peloponneso, nel Mar Ionio: qui incontriamo Kythira o Citera, dalle cui acque si dice sia nata Afrodite (un’altra location che si raccontava fosse stata il luogo dove è apparsa la dea è Cipro). E il suo territorio è ricco di bellezze da scoprire, in cui si trovano anche un po’ dei segni della dominazione passata che ha visto susseguirsi prima i veneziani e poi gli inglesi. Ha delle bellissime spiagge, di quelle che ti aspetti dalla Grecia ma che al tempo stesso lasciano senza parole: perché questo Pese europeo è proprio stupefacente e magico. Come Kaladi, che si trova nella zona ovest dell’isola ed è caratterizzata da tre zone e ci si arriva dopo una strada sterrata e dopo aver sceso 120 gradi. Raggiunta non ci sarà altro che la bellezza selvaggia della natura con i suoi colori a farla da padrona.

A nord dell’isola, invece, si trova il faro di Moudari realizzato durante il dominio inglese è alto 25 metri ed è stupendo. Proprio come questo vale anche la pena raggiungere il castello di Chora, realizzato in gran parte sotto il dominio veneziano. Si arriva sull’isola con voli interni e vi sono soprattutto turisti greci.

Lefkada, l’isola che raggiungi in automobile

È collegata alla terraferma da una strada rialzata e da un ponte mobile: stiamo parlando di Lefkada celebre anche perché la leggenda narra che qui si sia uccisa la poetessa Saffo. Le sue spiagge sono ampie, dorate e si gettano in un mare dalle tantissime sfumature, una di queste è proprio Porto Katsiki, alla quale si accede attraverso una scalinata che è celebre anche perché è proprio lì vicino che la leggenda vuole che la poetessa Saffo si sia gettata nel vuoto. A caratterizzarla roccia chiara, ricoperta sulla sommità dalla vegetazione, sabbia chiarissima e mare da sogno.

Tra le location da visitare vi sono: Lefkada Città, che è il capoluogo dell’isola, Vassiliki meta amatissima da chi ama il windsurf e Agios Nikitas che si trova a circa 14 chilometri dalla capitale ed è un suggestivo villaggio. Con spiaggia, naturalmente.

Sull’isola merita un’esplorazione anche l’entroterra con i suoi paesini. Ci si può arrivare in automobile e in aereo.

Skopelos, isola delle Sporadi da scoprire

Fa parte dell’arcipelago delle Sporadi ed è un’isola tutta da scoprire. Stiamo parlando di Skopelos, che forse in molti hanno conosciuto come location del film Mamma Mia!, con la chiesa Agios Ioannis che ovviamente vale la pena inserire tra le tappe alla scoperta di questa bellissima isola: preparate la macchina fotografica perché questo edificio religioso affacciato sul mare è di una bellezza unica.

Questa isola si può raggiungere unicamente via mare (ad esempio dalla vicina Skiantos o da Salonicco) e cela alcuni tesori da vedere, come i monasteri presenti sul suo territorio, oppure le sue spiagge ciottolose (spesso un mix di ciottoli e sabbia) che sono meravigliose. Tra i nomi da ricordare quella di Stafylos, vicina a Skopelos Town, oppure quella di Milia che è un bel mix di sabba e ciottoli. L’unica lingua di sabbia è la spiaggia di Limnonari.

Oltre a una vivace vita notturna, chi la cerca la può trovare nella città principale, è davvero una location da scoprire.

Ikaria, l’isola legata alla leggenda di Icaro

Si dice che Icaro sia precipitato proprio qui, nel mare di fronte all’isola, ma anche che è in questo luogo che è nato il dio Dioniso. E non è strano imbattersi in queste leggende quando si esplorano le isole della Grecia dal momento che questa terra è ricca di storia, di un passato antico e vivido. Siamo a Ikaria, tra le isola Cicladi e l’Anatolia, un’isola con una ricca vegetazione, montagne e tantissime meraviglie. Città principale è Agios Kirikos, ma non mancano splendidi centri abitati, spiagge e storia.

Molti i suoi tesori: dal castello bizantino di Koskina, ai resti del tempio di Artemide e Nas, fino a quelli dell’Odeon bizantino. Tra le spiagge da raggiungere quella denominata Seychelles: ciottoli chiarissimi, mare incredibile e a fare da scenografia le rocce, mentre vale la pena provare la grotta con sorgente termale a Therma. Questa suggestiva isola si raggiunge facilmente sia in aereo che via mare.

Lesbo, la grande isola da scoprire

Nell’Egeo nordorientale si trova l’isola di Lesbo, il cui centro principale è Mitilene ed è la terza isola per grandezza di tutta la Gracia, con i suoi 320 chilometri di coste. Una storia antica, che si intreccia con due dei maggiori rappresentanti della lirica greca arcaica: Alceo e Saffo che qui sono nati. Anche su questa isola vi è un monte Olimpo, ma non è quello ben più celebre e alto che si trova nella parte continentale del Paese.

Tanti i centri abitati, a partire dal capoluogo (già citato) dell’isola dove ancora si può ammirare il castello bizantino, ma anche l’anfiteatro di epoca ellenistica. Una destinazione in cui fare il pieno di cultura, tra musei e testimonianze del passato, ma in cui lasciarsi affascinare anche dalla natura con le sue bellissime spiagge (segnate di visitare quelle collegate alle località di Vaterà e Plomari) e le sue sorgenti termali.

Tra le tappe la foresta pietrificata di Sigiri, risultato delle ceneri vulcaniche che hanno coperto alcuni alberi tra i 15 e i 20 milioni di anni fa. Ma anche l’acquedotto romano che risale a tempi decisamente più recenti. Si raggiunge via mare e via cielo.

Kalymnos, l’isola delle spugne ma non solo

Siamo nel mar Egeo e andiamo alla scoperta di Kalymnos, nota tra le tante cose per la capacità che possedevano gli abitanti di pescare le spugne. Si tratta di un’isola montuosa, con coste frastagliate che possiedono a poca distanza isolotti e scogli, il posto ideale non solo per chi cerca mare, natura e Grecia, ma anche per chi ama gli sport e, in particolare, l’arrampicata. Qui, del resto, ci sono le pareti rocciose giuste per mettersi alla prova, infatti pare che vi siano circa 2500 vie tra cui scegliere e con difficoltà differenti. Ma non solo, perché questa destinazione è perfetta per coloro che amano esplorare sotto la superficie del mare.

Non mancano le spiagge, alcune di queste caratterizzate da ciottoli, sabbia e rocce come quelle di Myrties e Masouri. La sabbia scura, invece, la si può trovare a Platys Gialos. E poi vanno scoperti i musei, le grotte e le varie località: la più importante è Pothia, capoluogo dell’isola. Si raggiunge via nave e aereo.

Zante, l’isola cantata da Foscolo

Zante, conosciuta anche con il nome di Zacinto, è un’isola del Mar Ionio molto famosa per diverse ragioni. Oltre a essere stata cantata da Ugo Foscolo in una celebre poesia, conserva anche molte bellezze. Tra le sue peculiarità il fatto che, al largo della sua costa, inizia la fossa ellenica, che al suo interno possiede il punto più profondo del Mar Mediterraneo.

Dalle pianure, alle montagne, il territorio dell’isola è molto vario e comprende un Parco nazionale marino. Tra le mete di chi la raggiunge per una vacanza non possono mancare la Spiaggia del Relitto, tra le più celebri spiagge di tutta la Grecia con la sua sabbia bianca, il mare spettacolare e il relitto che campeggia sulla sua battigia, le grotte e Gerakas dove nidificano le tartarughe.

La città principale è Zante dove, nonostante il terremoto che l’ha distrutta, si possono ammirare ancora alcune rovine della dominazione veneziana. Da non perdere i centri più piccoli. Si raggiunge via cielo e via mare.