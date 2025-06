Vacanze in Calabria low cost: le migliori mete balneari dove andare in estate spendendo poco, tra spiagge da sogno, cultura e natura

Avete mai sentito parlare delle acque cristalline della Calabria, delle sue spiagge ancora selvagge e dei paesi sospesi tra monti e mare? E ora sognate una vacanza che sia tutto questo, ma che non “svuoti il portafoglio”? La buona notizia è che la Calabria è una delle regioni italiane dove l’estate può essere ancora vissuta in modo autentico, rilassato e accessibile.

Tra piccole località balneari, spiagge Bandiera Blu, borghi ricchi di storia e natura generosa, non mancano angoli nascosti perfetti per chi cerca bellezza e semplicità, senza dover spendere una fortuna. Ecco alcune mete da scoprire, tra mare turchese e sapori mediterranei, con un occhio al budget.

Sellia Marina, la quiete tra mare e montagna

Affacciata sullo Ionio, lungo il Golfo di Squillace, Sellia Marina è una di quelle località che sorprendono chiunque desideri tranquillità, mare limpido e prezzi contenuti. Inserita tra le spiagge Bandiera Blu, è una delle perle della cosiddetta Costa degli Aranci.

La sua posizione è strategica: bastano pochi chilometri per raggiungere Catanzaro oppure inoltrarsi nei boschi della Sila Piccola, un’oasi fresca e verde che sembra appartenere a un’altra stagione: qui si possono unire i tuffi in mare con passeggiate tra pini e castagni, alternare giornate di relax sulla sabbia chiara a escursioni nei sentieri montani.

Una doppia anima, marina e montana, che regala esperienze differenti in un’unica vacanza.

Marina di Gioiosa Jonica tra mare, archeologia e gelati

Sulla costa della Locride, Marina di Gioiosa Jonica accoglie i suoi ospiti con un mare dal colore incantevole e un’atmosfera viva, ma mai caotica. Il profumo degli agrumi, l’ombra degli ulivi e le delizie della pasticceria calabrese rendono ogni giornata un viaggio nei sensi.

Passeggiando tra le sue strade si scoprono scorci inaspettati, come l’antico teatro greco-romano risalente al II secolo a.C., che sorge a pochi metri dal mare. Dopo un tuffo, ci si può fermare in uno dei tanti laboratori artigianali per assaporare un gelato che sa davvero di estate. E la sera, quando le luci si riflettono sull’acqua e la brezza si fa più gentile, la cittadina rivela tutta la sua anima vivace e mediterranea.

Caminia di Stalettì, dove la Calabria si fa esotica

Fonte: iStock

A guardarla bene, la spiaggia di Caminia potrebbe trovarsi ai Tropici. Il suo soprannome “le Maldive della Calabria” non è affatto esagerato: il piccolo paradiso si svela lungo la Costa degli Aranci, e si presenta come una mezzaluna di sabbia bianca e granulosa, protetta da alte scogliere che la isolano dal vento e dalle correnti.

Il mare vanta tonalità che sfumano dal turchese al blu profondo, perfetto per chi ama lo snorkeling o rilassarsi in acque trasparenti. Nonostante la sua bellezza, Caminia resta accessibile, con tratti di spiaggia libera e qualche stabilimento balneare ben integrato nel paesaggio.

Copanello, estate vivace tra musica e mare dorato

Sulla Costa degli Aranci, Copanello è il luogo dove la Calabria più dinamica incontra quella rilassata: la spiaggia è un grande salotto a cielo aperto con lettini ordinati, bar dal sapore esotico, sorrisi e voci che si mescolano al rumore delle onde. La sabbia dorata accarezza i piedi e il fondale basso rende il bagno un’esperienza piacevole per tutti, grandi e piccoli.

Di giorno si vive in riva al mare, tra granite, cocktail e sole pieno. La sera, invece, le luci dei locali si accendono e la vita notturna prende il via con musica, eventi e una voglia di estate che sembra non voler finire mai.

Campora San Giovanni, profumo di storia e vento di mare

Fonte: iStock

Tra le mete low cost della Calabria tirrenica, Campora San Giovanni è la frazione più vivace di Amantea, un piccolo centro in cui la vita scorre ancora a ritmo lento, tra il porto turistico, il profumo del pesce fresco e le piazze frequentate dai residenti.

Dal porto partono escursioni verso le Isole Eolie, ma vale la pena fermarsi anche qui: per ammirare la torre medievale conosciuta come ’u turriune, per entrare nella Chiesa di Santa Filomena o per passeggiare tra le fontane e le piazze della zona di Auguarto.

Il cuore di Campora batte forte a settembre, quando le celebrazioni in onore di San Francesco da Paola riempiono le strade di luci e devozione.

Sibari, tra antiche rovine e spiagge moderne

Antica e gloriosa, Sibari fu una delle città più ricche e raffinate della Magna Grecia, tanto che ancora oggi si dice “vivere da sibarita” per indicare uno stile di vita lussuoso e piacevole.

Oggi, questo piccolo centro in provincia di Cosenza conserva ancora le tracce del suo illustre passato. Le rovine archeologiche affiorano come ricordi di pietra e testimoniano un’epoca di grande splendore. Ma Sibari non è soltanto storia: è anche mare, con spiagge lunghe e tranquille, ideali per fare il pieno di relax e di silenzio interrotto soltanto dal fruscio del vento tra i pini.

Una meta che affascina chi ama unire cultura e natura, senza rinunciare a una vacanza genuina e accessibile.