Le isole Ionie, un viaggio da sogno a poche ore dall’Italia

iStock Contrasto unico delle spiagge delle isole Ionie

Nel Mar Ionio si nascondono luoghi che sono veri e propri gioielli. Isole dalla rara bellezza, in grado di unire natura, cultura e storia in un mix unico, adatto a tutti i visitatori. Stiamo parlando delle Isole Ionie, famose isole della Grecia, che rappresentano una valida alternativa alle solite mete estive prese di mira dal grande afflusso di turisti proveniente da tutta Europa e da oltreoceano.

Cosa rende queste isole così affascinanti? Sicuramente il fatto di regalare paesaggi mozzafiato, mare cristallino, cibo tradizionale squisito e accoglienza calorosa da parte della popolazione locale. Inoltre, raggiungere queste isole è molto semplice data la loro posizione: è possibile partire da porti italiani come Brindisi, Bari o Ancona, grazie ai traghetti diretti, oppure approfittare di voli economici dalle principali città italiane.

Non resta altro che preparare le valigie e partire: si viaggia alla scoperta delle Isole Ionie, per un viaggio da sogno a poche ore dall’Italia!

Lefkada: l’isola greca che si raggiunge in auto

L’isola di Lefkada è una delle poche isole greche che è possibile raggiungere via terra grazie alla presenza di un ponte mobile che collega questa bellissima località alla terraferma. Questo fattore rende l’isola comodissima da raggiungere anche con un auto a noleggio partendo da Preveza, Igoumenitsa, che dista poco più di cento chilometri da Lefkada oppure direttamente da Atene, scoprendo tutte le bellezze della Grecia. Da Brindisi o Bari è possibile arrivare a destinazione in circa otto/dieci ore di traghetto.

Lefkada è un’isola famosa per le sue spiagge da cartolina. Ad esempio, chi decide di visitare questo angolo di paradiso della Grecia, può scegliere fra spiagge bellissime come Porto Katsiki, Egremni e Kathisma, tutte spiagge caratterizzate dalla presenza di sabbia bianca e acque turchesi, che creano un contrasto davvero memorabile. È anche una meta molto amata da chi pratica windsurf e kitesurf, grazie ai venti favorevoli nella zona di Vassiliki: la località giusta per chi è alla ricerca di attività adrenaliniche.

L’isola è molto consigliata per le coppie o per le famiglie che sono alla ricerca di un’isola molto accessibile e dalla grande bellezza naturale. Inoltre, i momenti migliori per visitare l’isola sono quelli del mese di Giugno e Settembre, quando il clima a Lefkada è particolarmente piacevole, con meno folla e temperature miti.

iStock

Zante: la perla delle tartarughe caretta caretta

Zante, conosciuta anche con il nome di Zacinto, è entrata nell’immaginario collettivo grazie alla presenza della celebre spiaggia del Relitto, la Navagio Beach, che è tra le più fotografate al mondo ed è raggiungibile solo via mare. Ma oltre a questo, l’isola di Zante ha davvero tanto da offrire, molto di più.

Ad esempio, nella parte meridionale, precisamente sull’isola Marathonisi, conosciuta anche con il nome di Isola delle Tartarughe, è possibile osservare da vicino le affascinanti tartarughe marine caretta caretta, una specie di tartarughe protette, che depongono le uova proprio sulle sue spiagge. Oppure, è presente il famoso complesso delle Grotte Blu di Capo Skinari, dove gli amanti dello snorkeling possono nuotare alla scoperta dei bellissimi fondali marini di Zante, le baie di Porto Limnionas e Porto Roxa oppure le bellissime spiagge di Xigia e Gerakas. Insomma: Zante è un’isola dello Ionio tutta da scoprire!

Come le altre isole, anche Zante è raggiungibile in poco tempo dall’Italia. Infatti, soprattutto in alta stagione, partono regolarmente dei voli dagli aeroporti principali d’Italia, anche a prezzi decisamente accessibili.

iStock

Cefalonia: l’isola per chi ama viaggiare lento

Per chi ama viaggiare ad un ritmo più lento e vuole godersi tutta la bellezza del posto, con le sue tradizioni e la sua cultura, allora l’isola di Cefalonia potrebbe essere la soluzione ideale. Si tratta della più grande delle isole Ionie, oltre che essere una delle più affascinanti.

È conosciuta, oltre che per la sua storia, la sua bellezza naturale. Luoghi come le spiagge di Myrtis e Antisamos, dove il turismo di massa non ha ancora preso il sopravvento, oppure la suggestiva grotta di Melissani, con il suo lago sotterraneo illuminato dalla luce del sole che filtra dall’alto, o, ancora, i tradizionali villaggi come Assos, con le sue casette tradizionali colorate e la vista sul castello veneziano di Cefalonia, sono luoghi che lasciano senza fiato i viaggiatori sull’isola e sono in grado di regalare emozioni uniche.

Cefalonia è raggiungibile facilmente dall’Italia grazie alla presenza di un aeroporto sull’isola e dalle tratte che arrivano qui dalla vicina Patrasso e Killini, a loro volta raggiungibili in traghetto dalle coste adriatiche italiane e, addirittura, direttamente da Venezia.

iStock

Itaca: la vera Grecia mitologica

Un’altra isola dello Ionio degna di nota è sicuramente Itaca, la famosa isola di Ulisse. Un luogo che ancora oggi conserva un’aura misteriosa e silenziosa, caratteristiche uniche che la rendono un’isola affascinante e ricercata da tutti coloro che vogliono vivere una meta, in un certo senso, insolita e vogliono passare giornate all’insegna della scoperta e del relax.

Non è, infatti, tra le isole più turistiche, ed è proprio questa la sua forza. Le spiagge di Itaca, ad esempio, sono piccole e appartate e dedicate a chi vuole fare snorkeling o semplicemente vuole rilassarsi lontano dal caos delle mete turistiche più frequentate. Le più famose sono la spiaggia di Gidaki e la spiaggia di Filiatro, località ideali per vivere a pieno tutta la bellezza di questa isola greca. C’è da considerare il fatto Itaca non è dotata di un aeroporto, ma è facilmente raggiungibile da Cefalonia via traghetto.

iStock

Paxos e Antipaxos: isole piccole, eleganti e incontaminate

Paxos e la vicina Antipaxos sono tra le isole più chic dello Ionio. Si tratta di luoghi frequentati da velisti provenienti da tutto il mondo e amanti del mare cristallino, che sono state in grado di conservare nel tempo un’atmosfera estremamente intima e raffinata. L’isola di Paxos è caratterizzata dalla presenza di numerosi ulivi, che colorano di verde le sue terre, e piccoli porticcioli romantici, mentre l’isola di Antipaxos è molto famosa per le sue acque cristalline, che sembrano trasportare i viaggiatori verso mete caraibiche, e le bellissime spiagge di Vrika e Voutoumi, molto amate dai visitatori dell’isola.

Per arrivare a queste isole sono presenti diversi traghetti, molto frequenti soprattutto in alta stagione, dalla vicina isola di Corfù, che rendono facile anche l’escursione giornaliera, anche se queste isole meritano almeno due notti per essere vissute nel migliore dei modi.

iStock

Corfù: storia, spiagge e natura selvaggia

Proprio sull’isola di Corfù finisce il viaggio alla scoperta delle più belle isole dello Ionio vicine all’Italia. Si tratta, probabilmente, dell’isola ionica più iconica e famosa e anche una delle più vicine all’Italia, nonché tra le più frequentate. Corfù è facilmente raggiungibile in traghetto direttamente dall’Italia grazie al traghetto per Bari, tre volte a settimana, al traghetto per Brindisi, due volte a settimana, al traghetto per Ancona, tre volte a settimana, e al traghetto per Venezia, una volta a settimana, oltre ad essere anche collegata con il porto di Igoumenitsa. È anche possibile arrivare qui in poche ore dall’Italia grazie a diversi voli diretti.

L’isola è un mix affascinante di storia veneziana, spiagge incantevoli e natura verde e rigogliosa. La città di Corfù, che è stata riconosciuta anche come patrimonio UNESCO, è in grado di sorprendere tutti i suoi visitatori per le sue affascinanti fortificazioni, le storiche stradine acciottolate e i palazzi neoclassici, che riescono a trasportare i turisti in un’altra epoce. Inoltre, Corfù, o Kerkyra in greco, riesce ad attirare molti viaggiatori anche per la bellezza unica delle sue spiagge. Tra le più famose e imperdibili ci sono la spiaggia di Paleokastritsa, con le sue acque color smeraldo, oppure la spiaggia di Chomi, conosciuta anche con il nome di Paradise Beach, o Myrtiotissa, spesso definita anche come una delle spiagge più belle del Mediterraneo.