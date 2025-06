Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Veduta della spiaggia di Maratea

Se c’è una regione in Italia dove si può vivere un’estate autentica, ricca di esperienze e senza dover per forza mettere mano ai risparmi, quella è la Basilicata. Terra di mezzo tra i due mari, il Tirreno e lo Ionio, questa regione del Sud del Paese sa sorprendere con la sua bellezza discreta e le sue atmosfere ancora genuine. Qui il turismo non ha (ancora, per lo meno) stravolto paesaggi e borghi per l’urbanizzazione massiccia e proprio per questo chi cerca un’estate economica troverà pane (e peperoni cruschi!) per i propri denti.

Dalle spiagge libere e pulite della costa ionica alle alture fresche dell’Appennino lucano, senza dimenticare i borghi storici e feste di paese, la Basilicata propone una vacanza low cost ma ricchissima di contenuti. Tra agriturismi, B&B a conduzione familiare, campeggi e piccoli lidi attrezzati, bastano poche decine di euro al giorno per godersi una vacanza fatta di natura, buon cibo e scoperta.

Ecco una selezione delle mete estive più economiche in Basilicata, per chi vuole viaggiare con leggerezza, anche nel budget.

Maratea, la perla del Tirreno

Affacciata sul tratto di costa tirrenica lucana, Maratea è la classica meta che stupisce due volte: la prima per la sua bellezza mediterranea, la seconda perché, almeno fuori dai picchi di agosto, Maratea è più economica di quanto si pensi. Spiagge come Cala Jannita o Fiumicello offrono scorci da sogno e accessi gratuiti. Dormire nelle frazioni collinari o in appartamenti in paese permette di tagliare i costi, senza rinunciare alla vista mare.

Policoro, mare e archeologia a buon prezzo

Cittadina vivace sullo Ionio, Policoro è perfetta per una vacanza balneare accessibile, specie per famiglie e gruppi. Qui si trovano molti lidi low cost, spiagge libere ben tenute e alloggi economici nei dintorni. Il museo della Siritide costa pochissimo e regala un viaggio nella Magna Grecia, mentre l’Oasi WWF Bosco Pantano offre attività gratuite in mezzo alla natura. Da mettere in valigia (per gli appassionati) è la bici, per muoversi sulla costa spendendo zero.

Nova Siri, sabbia dorata e ospitalità

Tra le località marittime più economiche della regione, Nova Siri Marina è ideale per chi vuole relax e semplicità. La spiaggia è lunga, sabbiosa, adatta anche ai bambini, con ampie zone libere. Gli alloggi, tra campeggi, residence e piccoli hotel, mantengono prezzi abbordabili anche in alta stagione. Per la sera, una passeggiata nel borgo antico o una sagra estiva (sono molto frequenti, infatti) completano il quadro con gusto locale.

Pisticci, il borgo bianco che profuma di storia

Distante dal mare ma a pochi minuti da Marina di Pisticci, questo borgo lucano è perfetto per chi vuole dormire low cost e scoprire l’entroterra. Il centro storico, col suo Rione Dirupo, è una meraviglia tutta da esplorare. Si mangia bene e si spende poco, soprattutto nei ristorantini locali o durante gli eventi estivi. In auto si raggiungono facilmente le spiagge, meno affollate rispetto ad altre zone della costa.

Rotondella, un balcone sullo Ionio

Uno dei borghi panoramici più suggestivi della zona è Rotondella che si affaccia su tutta la piana di Metaponto fino al mare. Economica, tranquilla, autentica: qui la vita scorre lenta e l’ospitalità è ancora quella delle case con le chiavi appese alla porta. Ideale come base per visitare la costa, offre anche escursioni naturalistiche nell’entroterra e cene a base di cucina contadina con meno di 20 euro.

Fonte: iStock

Scanzano Jonico e le sue spiagge selvagge

Meno conosciuta di altre località marine, Scanzano Jonico è un’ottima meta per chi cerca il mare senza folla e con prezzi contenuti. Gli agriturismi e le case vacanza sono spesso immersi nella natura, tra campi di frutta e ulivi. Le spiagge, come quella del Lido Torre, sono ampie, tranquille e in gran parte libere. In zona si trovano anche molti produttori locali dove acquistare (o assaggiare) vino, olio e conserve a chilometro zero.

Tursi, l’antico quartiere Rabatana

A pochi chilometri da Policoro, Tursi è uno scrigno di storia lucana poco battuto dal turismo di massa. Il quartiere arabo della Rabatana, in cima alla collina, è un labirinto di pietra che regala scorci unici. L’accoglienza è genuina e a prezzi bassissimi: B&B, appartamenti in affitto e ristoranti a gestione familiare rendono il soggiorno non solo economico, ma profondamente autentico. A pochi minuti, il mare di Policoro o Nova Siri.

Metaponto, spiaggia e cultura

Una località storica e balneare insieme, Metaponto è la meta ideale per chi vuole unire cultura e mare. I templi greci e il museo archeologico (con biglietti a pochi euro) sono una tappa imperdibile. La spiaggia è lunga e sabbiosa, con diversi tratti liberi ben tenuti. L’offerta turistica è ampia e varia: si trovano campeggi, ostelli e appartamenti con prezzi concorrenziali anche ad agosto.

Fonte: iStock

Lauria, fresco di montagna

Per chi fugge dal caldo e cerca un’estate diversa, Lauria è un’alternativa economica e verde. Tra montagne, torrenti e boschi, offre passeggiate, escursioni e tanto silenzio. Si dorme bene e si spende poco in agriturismi o piccoli alberghi, e si mangia benissimo con 15 euro. A breve distanza si possono raggiungere il Parco del Pollino o i laghi di Sirino, per una giornata all’aria aperta.

Viaggiare in Basilicata in estate è quindi come scoprire un segreto ben custodito: tra borghi sospesi, spiagge libere e sapori autentici, si vive una vacanza completa, ma senza l’assillo del conto finale. Perfetta per chi ama rallentare, per chi cerca il mare pulito, per chi vuole camminare tra pietre antiche o brindare in piazza a una sagra.