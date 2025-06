Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock La meravigliosa spiaggia sabbiosa di Ksamil in Albania

Non serve fare molta strada per uscire dalla penisola italiana e trovare spiagge da sogno: l’Albania è a due passi e negli ultimi anni sta conquistando sempre più viaggiatori con acque turchesi, sabbia dorata e nightlife. Meta perfetta per un’estate da ricordare, se non ci hai mai fatto un pensierino è il momento di farlo: baie da cartolina, isole segrete che sembrano uscite da un film e prezzi competitivi sono il segreto del successo di questo territorio. Ecco quali sono le spiagge più belle dell’Albania vicino all’Italia.

Le spiagge di Durazzo

Tra le spiagge dell’Albania più belle e vicine all’Italia ci sono quelle di Durazzo facilmente raggiungibile via mare dalle regioni del sud oppure via terra da Tirana. Tra le spiagge più belle qui ci sono Plazhi i Currilave con sabbia dorata e un lungomare vivace che attira famiglie con bambini e giovani oppure Golem Beach che sa conquistare chi ama il comfort e le giornate in pieno relax grazie agli stabilimenti attrezzati.

Le spiagge di Valona

Altrettanto vicina e da esplorare è Valona; la meta top per l’estate spicca per nightlife e dinamicità tanto da essere una delle perle in sviluppo del litorale albanese. Tra le spiagge più belle? Quella di Radhime, a pochi chilometri dal centro con stabilimenti curati e acque turchesi oppure Zyernec Beach con sabbia bianchissima e mare calmo.

Fonte: iStock

Spiagge di Ksamil

Se esistesse un hashtag per Ksamil, sarebbe #maldivedellalbania. Piccola, chic e spettacolare, è la meta più instagrammata del Paese. Le spiagge sono piccole oasi con sabbia bianca e mare turchese, proprio davanti a tre isole paradisiache. Tra le più belle? Bora Bora, famosa per i suoi ombrelloni di paglia e l’atmosfera tropical, oppure Three Island Beach da cui si parte per le isolette anche solo con un pedalò.

Spiagge di Porto Palermo

Facilmente raggiungibili con la navigazione anche le spiagge di Porto Palermo come la Porto Palermo Bay, circondata dalla natura e simbolo romantico per eccellenza. Il mare è calmissimo e all’orizzonte c’è il castello di Ali Pascià che renderà le foto ricordo incredibilmente uniche.

Fonte: iStock

Spiagge di Saranda

Saranda è una cittadina vivace e frizzante con una movida serale di tutto rispetto; per questo è una delle mete più giovanili dell’Albania. Tra le spiagge più belle qui c’è Mirror Beach, una caletta selvaggia con ciottoli chiari e acqua limpida, oppure Santa Quaranta Beach per chi cerca comfort ed esclusività.

Spiagge di Jale

Non è troppo lontano dall’Italia Jale ed è senza dubbio un borgo unico nel suo genere. L’anima hippie spicca così come la bellezza selvaggia di luoghi come Jale Beach. Pura poesia, unica e inimitabile, perfetta per staccare la spina, godersi il mare turchese e lo snorkeling.

Spiagge di Himara

Simbolo della riviera albanese pensata per le famiglie c’è Himara, una località dove la vacanza relax non rinuncia alla bellezza. Family friendly, propone stabilimenti serviti come Spile Beach vicinissima al centro o Potam Beach, decisamente più selvaggia.

Spiagge delle isole di Ksamil

Davanti alle spiagge paradisiache di Ksamil, ecco che spuntano tre piccole isole che sembrano uscite da un film di avventura. Verdi, selvagge e lambite da acque color smeraldo, sono perfette per sentirsi naufraghi… ma con stile. I fondali sono bassi, l’acqua è trasparente e si raggiungono facilmente dal porto di Ksamil con una barchetta o un pedalò.

Spiagge dell’isola di Saseno

Saseno si trova a 15 chilometri da Valona ed è l’isola più grande dell’Albania. Non è difficile da raggiungere dall’Italia e neppure lontana; ex base militare, oggi è un luogo turistico con acque cristalline e sentieri di trekking per esplorare la zona. Le spiagge qui sono una più bella dell’altra, basterà seguire i sentieri per individuare le più suggestive.