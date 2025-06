Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

C’è un posto nel Mediterraneo dove il sole splende quasi tutto l’anno, le acque brillano come cristallo e ogni isola racconta una storia millenaria: è la Grecia. Questo meraviglioso Paese caratterizzato da un’infinita quantità di isole, è una delle destinazioni estive più amate dai viaggiatori di tutto il mondo, grazie al suo mix perfetto tra natura selvaggia, cultura antica e ospitalità autentica.

Ma ciò che davvero incanta sono le sue spiagge: ce ne sono a centinaia, tutte diverse, ma accomunate da un unico denominatore comune – una bellezza pazzesca. Dalle distese di sabbia fine alle calette rocciose più intime, ogni luogo in Grecia ha un’identità distinta, unica e affascinante. Questa destinazione è perfetta sia per chi è alla ricerca di pace, che per i più avventurosi, sia per chi ama lo snorkeling, che per i viaggiatori che sognano panorami da cartolina.

Ogni spiaggia in Grecia ha un’anima unica, un’energia propria. Dal silenzio lunare di Sarakiniko alla vitalità familiare di Koukounaries, dalla potenza di Myrtos alla delicatezza di Elafonissi, questo Paese sa sorprendere chiunque. C’è sempre un angolo greco da vivere e scoprire. L’estate è il momento perfetto per lasciarsi ispirare, prenotare il volo e partire alla scoperta di queste meraviglie naturali.

Navagio a Zante: la spiaggia del relitto

Sull’isola ionica di Zante – lungo la costa occidentale – uno dei luoghi più fotografati e famosi della Grecia è senza dubbio Navagio Beach, conosciuta anche come spiaggia del relitto. Questa spettacolare insenatura è raggiungibile solo via mare, un dettaglio che la rende ancora più affascinante e misteriosa. Ad accogliere i turisti c’è una spiaggia bianca formata da milioni di piccoli sassolini incastonata tra alte scogliere calcaree che la proteggono come un prezioso gioiello naturale.

Il punto forte? Il relitto arrugginito – situato al centro della piccola lingua di spiaggia bianca – di una nave dei contrabbandieri di sigarette naufragata qui nel 1983, oggi simbolo iconico dell’isola. Il contrasto tra le tonalità azzurre del mare, il bianco della sabbia e il metallo brunito del relitto crea una scena surreale, quasi cinematografica. È il luogo perfetto per chi ama la fotografia, le emozioni forti e la sensazione di trovarsi fuori dal tempo.

Elafonissi a Creta: la spiaggia rosa

Tra le meraviglie naturali più incredibili di Creta, spicca la spiaggia di Elafonissi – situata sulla costa sud-occidentale dell’isola – un angolo di paradiso dove la sabbia bianca si tinge di rosa grazie alla presenza di frammenti di conchiglie e coralli. Le acque sono basse, calde e cristalline, ideali per famiglie con bambini e per chi desidera nuotare in un contesto magico.

Il paesaggio sembra quello di un’isola caraibica e la spiaggia sembra uscita da un sogno esotico – per questo viene detta anche i “Caraibi del Mediterraneo”. Davanti alla spiaggia si trova la piccola isola di Elafonissi che, in base alle maree, alcuni giorni è collegata attraverso una stretta lingua di sabbia.

Il sito è una riserva naturale protetta, quindi qui si respira un’atmosfera tranquilla, poco urbanizzata e ricca di biodiversità. Qui le tartarughe caretta caretta depongono le loro uova e i narcisi fioriscono proprio durante l’estate. Camminare tra i banchi di sabbia immersi nell’acqua trasparente è un’esperienza unica, che regala un senso di libertà raro. Elafonissi è una delle mete da non perdere per chi vuole scoprire la Grecia più autentica e affascinante e regalarsi dei tramonti indimenticabili.

La Laguna di Balos a Creta: il fascino esotico di una laguna nascosta tra i monti

Sempre a Creta nella parte più occidentale dell’isola, a soli 45 km da Chania, si trova un altro tesoro: la laguna di Balos, una meraviglia naturale che sembra rubata a un’isola tropicale. Balos è una distesa di acque limpide dal fondale basso e trasparente, sabbia finissima bianca e rosa – la sfumatura è data dalla frantumazione nel tempo di conchiglie e coralli in pezzi minuscoli uniti alla sabbia – e un promontorio roccioso che divide la laguna dal mare aperto. Il paesaggio qui è semplicemente fiabesco e la natura è selvaggia.

Raggiungerla richiede un po’ di avventura: si arriva via barca o con un sentiero panoramico da percorrere a piedi dopo aver parcheggiato l’auto. Ma, anche se sembra complesso non raggiungerla via mare, la vista dall’alto sul golfo di Kissamos ripaga ogni sforzo. È un luogo ideale per rilassarsi, nuotare in acque calme, fare snorkeling lontano dalla costa e scoprire una Grecia diversa, dove la natura domina e l’uomo è solo ospite di passaggio. Una tappa da sogno per veri viaggiatori.

La spiaggia di Myrtos a Cefalonia: una baia da sogno

Nel nord-ovest dell’isola di Cefalonia, l’isola più grande del Mar Ionio, si trova una delle spiagge più spettacolari di tutta la Grecia: Myrtos Beach. Questo capolavoro naturale è incastonato tra le alte scogliere di due montagne Agia Dynati e Kalon Oros e regala un panorama che lascia letteralmente senza fiato. Il bianco dei rotondi ciottoli, l’azzurro vivido del mare e il verde della vegetazione si fondono in un gioco di colori che sembra dipinto a mano. La spiaggia di Myrtos è stata anche scelta come location per un episodio del famoso film con Nicolas Cage e Penelope Cruz “Il Mandolino del Capitano Corelli”.

Non è solo bella da vedere: Myrtos è un luogo carico di energia e silenzio, dove il rumore delle onde è l’unico sottofondo. L’accesso alla spiaggia, attraverso una strada panoramica, regala scorci magnifici che meritano più di una sosta fotografica. Perfetta per chi ama la natura in tutta la sua potenza e purezza, è una delle tappe immancabili per ogni road trip della Grecia.

Sarakiniko a Milos: dove la Grecia sembra Marte

Sull’isola vulcanica di Milos, la spiaggia di Sarakiniko è unica nel panorama greco e mediterraneo. Qui non si trova sabbia dorata né palme, ma rocce bianche modellate dal vento e dal mare per secoli che contrastano con l’azzurro turchese del Mar Egeo creando un paesaggio lunare, a tratti quasi marziano. Camminare su queste formazioni levigate è come entrare in un’opera d’arte scolpita dalla natura.

Le pozze d’acqua trasparente e le scogliere a picco offrono numerosi punti dove tuffarsi e rilassarsi al sole. È una spiaggia che attira fotografi, viaggiatori curiosi, patiti dello snorkeling e delle immersioni – ci sono tante meravigliose grotte da esplorare – e amanti delle esperienze fuori dal comune. La luce qui è magica, soprattutto all’alba e al tramonto, e rende ogni scatto indimenticabile. A Milos si trova un paesaggio surreale che non si dimentica facilmente.

Porto Katsiki a Lefkada: una cartolina dalla Grecia

Nell’isola di Lefkada, a 46 km a sud ovest del capoluogo dell’isola, si trova una delle spiagge più scenografiche della Grecia: Porto Katsiki. Questa baia è incastonata tra scogliere bianche altissime, che si gettano a picco nelle profonde acque blu dello Ionio che sono di una trasparenza disarmante. Il contrasto cromatico, dato anche dalla rigogliosa vegetazione circostante, è così intenso che sembra irreale, come una cartolina illustrata.

La spiaggia è accessibile attraverso una lunga scalinata, di circa 100 gradini, scavata nella roccia, che regala panorami incredibili già prima di arrivare in riva al mare. Porto Katsiki è molto amata anche dagli appassionati di snorkeling e da chi cerca scenari spettacolari senza rinunciare alla tranquillità. È una delle mete top per chi ama la bellezza selvaggia, la forza della natura e i tramonti colorati.

Kolymbithres a Paros: dove le rocce sono scolpite dal vento

Nel cuore delle Cicladi, sull’isola di Paros, si trova una baia fuori dal comune: Kolymbithres. Caratterizzata da soffice sabbia chiara, mare dalle tonalità azzurre e verdi e formazioni rocciose granitiche levigate in forme bizzarre che creano piccole baie e anfratti che somigliano a piscine naturali private. L’acqua è bassa e trasparente, perfetta per chi vuole rilassarsi in un ambiente intimo e suggestivo.

La baia, formata da due calette riparate dai venti, è tranquilla ma ben servita, adatta a coppie in cerca di romanticismo, a famiglie con bambini grazie al fondale basso o a chi ama luoghi originali ma non troppo affollati. Il paesaggio è quasi surreale, e sembra uscito da un film di fantascienza. Kolymbithres è un’ottima scelta per chi vuole scoprire il lato più inaspettato della Grecia balneare.

Koukounaries a Skiathos: sabbia dorata e profumo di pini

Sull’isola di Skiathos, tra le Sporadi Settentrionali, si trova una delle spiagge più amate della Grecia: Koukounaries. È una lunga distesa di sabbia fine e dorata, bordata da una meravigliosa pineta che dona ombra e profumo, creando un’atmosfera rilassante e naturale. Le acque sono calme, limpide e adatte anche ai bambini e la spiaggia è riparata dal vento.

Koukounaries è attrezzata ma non caotica, perfetta per chi cerca il giusto equilibrio tra comfort e bellezza paesaggistica. Qui è possibile praticare sport acquatici, gustare piatti tipici nei ristoranti sul mare o semplicemente lasciarsi cullare dal suono delle cicale e delle onde. Una scelta versatile e sempre vincente.