Fonte: iStock La baia di Su Giudeu, nella località vincitrice Domus de Maria

Mare pulito e sostenibilità: sono questi i criteri tenuti in considerazione da Legambiente e Touring Club Italiano per la selezione delle località da premiare con le Cinque Vele. Da 25 anni, con la loro “guida Blu – Il mare più bello”, contribuiscono a consigliare le località di vacanza ideali per tutti quei turisti che, al momento di prenotare i loro viaggi, tengono in considerazione anche la qualità ambientale.

Sono 32 in tutto: 22 città sul mare e 10 località con laghi che si sono distinte coniugando al meglio la qualità dei servizi offerti al turista con scelte coraggiose e innovative nel segno della sostenibilità ambientale.

Sono segnalati, inoltre, ben 103 comuni amici delle tartarughe marine, ossia tutte quelle località impegnate nel portare avanti azioni concrete come la pulizia manuale delle spiagge, le limitazioni dell’inquinamento luminoso, la formazione dei gestori balneari e la collaborazione con referenti scientifici per il monitoraggio e la protezione dei nidi.

Le località premiate con le Cinque Vele: la classifica

Le Vele assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano sono un simbolo che testimonia non solo la purezza delle acque, ma in generale la qualità ambientale e dei servizi offerti. Nel dettaglio, mostrano l’impegno delle amministrazioni locali costiere in tutta Italia per essere all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale.

La prima in classifica è la località sarda di Domus De Maria che, se alle Cinque Vele 2024 occupava il quarto posto, questa volta primeggia su tutte le altre. È seguita dalla cilentana Pollica (Salerno), da Nardò in provincia di Lecce, da Baunei (Nuoro) e da San Giovanni a Piro (Salerno).

Questa la top 10 del mare più bello d’Italia:

Domus De Maria (Sulcis) Pollica (Salerno) Nardò (Lecce) Baunei (Nuoro) San Giovanni a Piro (Salerno) Castiglione della Pescaia (Grosseto) Cabras (Oristano) San Teodoro (Sassari) Vernazza (La Spezia) Riomaggiore (La Spezia)

I laghi più belli premiati con le Cinque Vele

Per quanto riguarda i laghi, quello di Molveno, in Trentino-Alto-Adige, conferma anche nel 2025 la sua posizione da leader in classifica, seguito dal lago di Monticolo ad Appiano sulla strada del Vino, in provincia di Bolzano, e il lago di Avigliana Grande, in provincia di Torino.

In classifica compaiono anche il lago del Mis in Veneto, Fiè allo Sciliar sul lago di Fiè in Trentino e il lago di Santa Croce a Sospirolo.

Nella top 10 dei laghi più belli d’Italia compaiono:

Lago di Molveno (Molveno) Lago di Monticolo (Appiano) Lago di Avigliana Grande (Avigliana) Lago del Mis (Sospirolo) Lago di Fiè (Fiè allo Sciliar) Lago di Santa Croce (Alpago) Lago di Scanno (Scanno) Lago di Garda – Riva occidentale (Gardone Riviera) Lago Maggiore – Nord Verbano e Golfo di Borromeo (Cannero Riviera) Lago di Garda – Riva occidentale (Toscolano Maderno)

Fonte: iStock

I comuni amici delle tartarughe marine

Un’ottima notizia per le tartarughe marine! Nel 2025, il numero dei comuni amici delle tartarughe marine è salito a ben 103, un incremento significativo rispetto ai 33 registrati nel 2024. Questo dato testimonia una crescente sensibilità e un maggiore impegno da parte delle amministrazioni locali nella protezione di queste affascinanti creature e dei loro habitat.

Tra le new entry 2025, oltre alla citata Domus De Maria, Nardò (LE), Baunei (NU), ci sono anche Roma con il litorale di Ostia, Genova, La Maddalena, Tropea e Ugento. A livello regionale è la Campania a guidare la classifica con 25 comuni, seguita dalla Puglia con 15 comuni e dalla Calabria con 13.