Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Zante, Spiaggia di Plakaki

L’isola di Zante è una delle più frequentate della Grecia, ma se ti dicessimo che c’è ancora una spiaggia ancora “segreta” e davvero bella che merita di essere scoperta? Selvaggia e libera, la spiaggia di Plakaki è una delle più suggestive del territorio e per raggiungerla serve un po’ di fatica.

Rocce bianche, scogliere scolpite dal vento e una terrazza naturale sul mare: l’effetto wow è garantito. Non ci sono dubbi, non è una spiaggia come le altre e se cerchi una baia che racconti la Grecia più autentica, beh, questa è quella giusta.

Caratteristiche della spiaggia di Plakaki

Molto lontana dall’idea delle classiche spiagge delle isole greche, Plakaki è un vero gioiello amato dai local e da chi visita Zante per la sua anima selvaggia e autentica. Non c’è una distesa di sabbia e ovviamente non sono presenti lettini e ombrelloni; gli stabilimenti balneari lasciano lo spazio a una lastra di roccia calcarea che si protende verso il mare blu e profondo.

L’acqua vanta una tavolozza di colori unici che spaziano dal blu cobalto al verde smeraldo e il fondale, seppur piuttosto profondo, regala emozioni specialmente a chi pratica snorkeling.

A rendere il paesaggio ancora più magico ci pensano due imponenti faraglioni che emergono con eleganza dall’Egeo, come sentinelle immobili che vegliano su questo luogo fuori dal tempo. E se alzi lo sguardo, noterai un piccolo isolotto ricoperto di verde, quasi una visione tropicale trapiantata nel cuore della Grecia.

La zona è molto particolare, qui è la natura a dominare su tutto. Non ci sono musica, caos e party ma solo la meraviglia data dalle onde e dal vento. Attenzione però, Plakaki non perdona l’improvvisazione: serve avere con sé l’equipaggiamento necessario (acqua, pranzo al sacco e scarpe da trekking), utilizzare un’adeguata crema solare e avere un po’ di spirito di adattamento.

Non è una meta per tutti. Ma proprio per questo, Plakaki è perfetta per chi cerca l’autenticità e vuole vivere un’esperienza fuori dal comune, lontano dai circuiti turistici tradizionali.

Fonte: iStock

Dove si trova la spiaggia di Plakaki e come raggiungerla

La spiaggia di Plakaki è una meraviglia della costa occidentale dell’isola di Zante: il tratto remoto e affascinante si raggiunge partendo dal villaggio di Agalas da raggiungere tramite auto o scooter a noleggio.

Da qui si dovrà proseguire tenendo le indicazioni per Cape Plakaki e dunque continuare a piedi affrontando il sentiero. L’escursione è breve ma impegnativa e dà modo di scoprire quella che è l’anima dell’isola. In circa 10 minuti di camminata si raggiunge la spiaggia ma attenzione, è molto scivolosa e non va affrontata in infradito o ciabatte.

Una volta arrivati alla fine del sentiero, ti troverai sopra una piattaforma di roccia bianca e liscia, perfetta per distendersi e prendere il sole. Il mare è accessibile da un lato più dolce della scogliera, dove è possibile entrare in acqua senza necessariamente tuffarsi. Non si tratta di una spiaggia adatta ai bambini o a chi ha difficoltà motorie.

Se hai modo resta fino al tramonto, il sole che si tuffa nel mare regala un vero e proprio spettacolo da immortalare prima di tornare alla propria auto attraverso il sentiero in salita.