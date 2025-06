"Lu sole, lu mare, lu ientu" e tanto altro in Salento: ecco le 9 spiagge in cui rilassarti senza folla (che forse ancora non conosci)

Tra ulivi accarezzati dal vento, il profumo di salsedine e quel mare che gioca ad incantare con mille sfumature di turchese, il Salento è molto più di una meta estiva: è un invito a rallentare, a tornare ad apprezzare le cose semplici e autentiche. Ma se da un lato spiagge celebri come quelle di Gallipoli, Torre dell’Orso o Punta Prosciutto attirano folle di turisti ogni estate (trasformando il viaggio in un’esperienza lontana dal relax), dall’altro esiste un altro volto del Salento: quello più nascosto, autentico, silenzioso.

Tra calette protette da scogliere e baie selvagge lontane dal fenomeno dell’overtourism, puoi tornare veramente a farti cullare dal rumore del mare e camminare lungo spiagge isolate. Serve solo un po’ di spirito d’avventura e la voglia di lasciarsi guidare fuori rotta. Il premio? Luoghi incantevoli dove il tempo si ferma e svela tutta la bellezza del tacco d’Italia diviso tra lo Ionio e l’Adriatico, proprio lì dove “lu sole, lu mare, lu ientu” fanno davvero da padroni.

Scopri con noi questa selezione di 9 spiagge tranquille e senza folla del Salento, per vivere l’estate pugliese al meglio. Dimentica quindi il caos e prova ad esplorare la penisola salentina con occhi diversi e con quello spirito d’avventura necessario per raggiungere i luoghi più insoliti.

Spiaggia di Torre Uluzzo

Piccola, rocciosa e meravigliosamente fuori rotta. La spiaggia di Torre Uluzzo, vicino a Nardò (sulla costa Ionica), è la meta perfetta (frequentata dai local) per chi ama la natura senza filtri: mare blu profondo, fondali perfetti per lo snorkeling, scogli da cui tuffarsi e silenzio tutt’intorno. A dividerla dal resto della civiltà è il rigoglioso Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, una vasta area ricoperta da pinete attraversate da sentieri che accompagnano verso il mare.

La si raggiunge con un accesso un po’ avventuroso, da superare solo con scarpe da ginnastica (dimentica le ciabattine!) e zaini leggeri, ma una volta arrivati lo spettacolo ripaga ogni passo. Al tramonto, poi, la vista dalla torre è da pelle d’oca. Niente lidi, solo la natura più pura. Ideale per chi cerca pace e vuole dare sfogo al proprio spirito wild.

Spiaggia di Porto Selvaggio

L’abbiamo detto, per cercare spiagge poco affollate spesso ci si deve dimenticare di quei lidi facili e veloci da raggiungere in auto e con lettini comodi in cui rilassarsi. È questo il caso della spiaggia di Porto Selvaggio, a poca distanza dalla spiaggia di Torre Uluzzo e dal centro di Nardò.

Qui si arriva solo a piedi (o con una navetta), dopo una passeggiata tra pini profumati e scorci mozzafiato. Ma quando la caletta si apre davanti agli occhi, con il suo mare che va dal verde smeraldo al turchese, capisci subito che ne è valsa la pena. Tra ciottoli, scogli e fondali brulicanti di vita, Porto Selvaggio è un paradiso per chi ama la natura vera. Una spiaggia selvaggia, di nome e di fatto.

Spiagge di Torre Colimena e Salina dei Monaci

Dimenticate l’affollata spiaggia di Punta Prosciutto. Il mare da Caraibi lo potete trovare anche nella vicina spiaggia di Torre Colimena, che custodisce calette silenziose e scorci di natura incontaminata. Questa spiaggia dimenticata dal turismo di massa è ottima per cimentarsi nello snorkeling ed è raggiungibile facilmente a piedi o in bici. A poca distanza, a ovest del borgo di Colimena, inoltre, si trova la spiaggia della Riserva naturale Salina Dei Monaci: una laguna salmastra, separata dal mare da un lembo di sabbia, che ospita un ecosistema straordinario arricchito da fenicotteri rosa e dune selvagge.

Baia di San Gregorio

Niente sabbia, ma anche niente caos. Nella Baia di Marina di San Gregorio, a soli 5 minuti in auto da Santa Maria di Leuca, il mare si prende tutta la scena, con i suoi fondali trasparenti e le sfumature turchesi. È una caletta rocciosa, silenziosa anche ad agosto, perfetta per chi ama lo snorkeling e la pace assoluta. Dimenticate ombrelloni e lettini: qui si sta sugli scogli (piatti e comodi), tra il verde della collina e il blu dell’acqua. Al tramonto, tutto si tinge d’oro e i locali vista mare si animano. Un piccolo rifugio salentino per chi sa apprezzare la semplicità del paesaggio più selvaggio.

Spiaggia di Torre Squillace

Angolo naturale semplice, ma prezioso: la spiaggia di Torre Squillace è una delle gemme più intime del Salento. Qui Lucio Battisti trovò l’ispirazione per la sua celebre canzone “Acqua azzurra, acqua chiara“, e oggi una statua lo omaggia in questa caletta dal mare color topazio e dalla sabbia finissima sorvegliata da un‘antica torre. Meno affollata delle spiagge vicine, è amata da chi cerca tranquillità, con la possibilità di fare snorkeling tra i fondali limpidi e di assistere a memorabili tramonti.

Spiaggia di Porto Badisco

Passiamo alla costa orientale del Salento e più precisamente a sud di Otranto: qui sorge la spiaggia di Porto Badisco, una piccola insenatura con acqua verde smeraldo, scogli terrazzati e un piccolo borgo di pescatori dal fascino d’altri tempi. La spiaggia vera e propria, in realtà, ormai non c’è quasi più, ma restano paesaggi mozzafiato, tranquillità anche in piena estate e un mare limpidissimo. Niente stabilimenti, tutto decisamente wild (infatti non scordatevi le scarpette da scoglio!). Un luogo romantico, da vedere almeno una volta!

Baia dell’Orte

A 5 minuti in auto da Otranto, a poca distanza da Punta Faci, spicca un angolo incontaminato perfetto per chi cerca silenzio, mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Raggiungibile con una breve camminata panoramica avvolti nel verde, regala calette tranquille anche ad agosto (da ricordare, anche le scarpette da scoglio). Consigliatissima soprattutto con il vento da Nord!

Spiaggia di Torre Specchia

La spiaggia di torre Specchia si trova nella punta meridionale della Riserva Naturale Le Cesine. Una spiaggia salentina fuori dai soliti circuiti turistici, perfetta per chi cerca pace, mare limpido e natura incontaminata. Gli ampi tratti di spiaggia libera hanno alle loro spalle splendide dune: ideale anche per famiglie e amanti dello snorkeling. Le comodità classiche delle spiagge affollate qui mancano e il luogo lo si raggiunge con una camminata: pochi agi, ma tanta bellezza autentica e wild.

Torre Pozzelle

La spiaggia di Torre Pozzelle è un angolo tranquillo della costa adriatica pugliese, perfetta per chi ama il mare dai colori intensi, scogliere da esplorare e piccole calette nascoste. Vicino alla torre troverai i punti più belli e riparati, ideali anche nelle giornate ventose. Una pista ciclabile completa l’esperienza. Niente lusso, ma tanta natura e i paesaggi tipici della costa di Ostuni.