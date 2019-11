I mercatini di Natale più belli della Svizzera

Ci sono luoghi magici, in cui l'atmosfera natalizia regna indiscussa in questo periodo dell'anno. Non troppo distante da noi, la Svizzera è uno di questi posti meravigliosi, dove gli amanti delle decorazioni e delle luci colorate potranno trovare ciò che cercano. Moltissime città svizzere si stanno preparando per la festa più attesa dell'anno: alberi di Natale giganteschi, luminarie che addobbano le strade e tanta allegria. E se amate i mercatini natalizi, queste sono le mete che non potete proprio perdere.