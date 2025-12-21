Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Suggestivo panorama dell'Alta Valmalenco

Sciare in Valmalenco significa immergersi in uno degli scenari alpini più affascinanti della Lombardia, dove le montagne sembrano disegnate e la neve accompagna lo sguardo fino alle vette più alte. Siamo nel cuore delle Alpi, a pochi chilometri da Sondrio, in una valle che ha saputo costruire un’offerta invernale completa e trasversale, capace di parlare allo sciatore esperto, a chi muove i primi passi sulla neve e a chi cerca aria pura e silenzio.

Il comprensorio della Valmalenco Bernina Ski Resort si sviluppa attorno all’Alpe Palù e offre oltre 50 chilometri di piste, distribuite tra pendii soleggiati, boschi e grandi spazi aperti, in un equilibrio perfetto tra sport e paesaggio.

Le piste, tra discese panoramiche e sfide

iStock

Il cuore sciistico della Valmalenco batte all’Alpe Palù, raggiungibile grazie a Snow Eagle, la funivia più grande del mondo, con cabine in grado di trasportare fino a 160 persone. Salire a bordo è un viaggio nel viaggio, che in pochi minuti regala una vista spettacolare sulla valle e sulle cime tutt’intorno. In alternativa, una seggiovia coperta consente di raggiungere l’area sciabile ammirando scorci altrettanto suggestivi.

Le piste si sviluppano tra i 1.500 e i 2.336 metri di altitudine e il comprensorio propone tracciati adatti a ogni livello, con piste verdi e blu ideali per famiglie e principianti, rosse ampie e scorrevoli per chi ama la sciata fluida, e nere tecniche per gli sciatori più esperti. Tra queste spicca la celebre pista Thoeni, una delle più impegnative, con pendenze che raggiungono il 55% e che rappresenta una prova di tecnica e controllo.

L’ampiezza delle piste, la buona esposizione e la cura nella preparazione rendono la sciata piacevole e sicura, anche nelle giornate più affollate, che qui restano comunque contenute rispetto ai grandi comprensori alpini.

Snowboard e freestyle

Oltre allo sci alpino, la Valmalenco è una meta di riferimento per gli amanti dello snowboard e del freestyle. Il Palù Park è una delle aree attrezzate più grandi e apprezzate del settore, tanto da ospitare competizioni di livello internazionale e, nel 2011, i Campionati Mondiali Junior di snowboard.

Il park è suddiviso in due strutture principali, pensate per proporre linee differenti a seconda del livello. Il Palù Park 1 è particolarmente noto per la sua linea salti, che include un salto da 11 metri seguito da un funbox di 9 metri, ideale per rider esperti in cerca di adrenalina. Il Palù Park 2 vede invece una combinazione di salti e rail, con una linea rail che si chiude con un funbox da 7 metri, perfetta per allenare tecnica e creatività.

Fondo, ciaspolate e natura

iStock

La Valmalenco non è solo discese e impianti: gli appassionati di sci di fondo possono scegliere tra tracciati immersi in scenari di grande suggestione. Le piste naturali del Lago Palù si snodano per circa due chilometri in una conca luminosa e soleggiata a 2.000 metri di quota, e ad esse si affianca l’anello di San Giuseppe, che arriva fino a 30 chilometri e dispone di un centro attrezzato per l’accoglienza degli sportivi.

Grande spazio anche alle ciaspolate, un modo semplice e accessibile per esplorare la montagna invernale. Camminare con le racchette da neve permette di muoversi sul manto nevoso senza sprofondare, seguendo il proprio ritmo, senza orari e senza la necessità di impianti di risalita. È un’attività a basso impatto, adatta a tutti, che consente di entrare nei boschi, attraversare radure silenziose e scoprire angoli nascosti della valle.

Il premio è spesso il silenzio assoluto, l’incontro fugace con la fauna selvatica, una pausa al sole accanto a una baita innevata, magari con una merenda.

Après-ski in Valmalenco

Dopo una giornata sulla neve, in Valmalenco il rito dell’après-ski si declina in modo conviviale e rilassato. I locali sono distribuiti lungo tutta la valle e nel vicino comune di Sondrio, con un’ampia scelta tra bar storici, ristoranti e wine bar. Da Chiesa a Caspoggio, passando per Tresivio e Berbenno, non mancano occasioni per concedersi un aperitivo, uno spuntino o una cena che valorizza i sapori della tradizione locale.

È un après-ski senza eccessi, fatto di chiacchiere, musica di sottofondo e tavoli dove condividere la giornata appena trascorsa.

Raggiungere la Valmalenco con il treno

Con i Treni della Neve di Trenord raggiungere la Valmalenco è ancora più facile. Si parte da qualsiasi stazione della Lombardia e si scende a Sondrio. Qui si raggiunge facilmente la sede del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, dove ritirare i vostri skipass e salire sulla navetta dedicata, che accompagna direttamente all’ingresso degli impianti sciistici della Valmalenco. Per vivere l’avventura delle piste Valmalenco–Alpe Palù o ciaspolare tra paesaggi innevati.