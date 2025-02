Belvedere di Coniolo, famoso per essere il più romantico del mondo

Non solo per San Valentino, le coppie di innamorati conoscono bene questo belvedere dell’amore affacciato sulle colline riconosciute Patrimonio UNESCO

Fonte: iStock Panorama collinare tipico delle Langhe Monferrato

Sapevate che in un piccolo paese collinare del Monferrato si trova quello che è stato soprannominato “il belvedere più romantico del mondo”? Stiamo parlando del piccolo borgo di Coniolo, in provincia di Alessandria che, come tutto il territorio, offre un punto panoramico estremamente particolare che conquista soprattutto gli innamorati e i sentimentali, ma non solo.

Affacciato sulle morbide colline del Monferrato, che insieme a Langhe e Roero sono entrate a far parte della lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità dell’UNESCO, è un piccolo angolo che, in poco tempo, è diventato un riferimento sia per le coppie che per gli amanti dei paesaggi italiani.

Dove si trova il belvedere di Coniolo

Il belvedere più romantico del mondo si trova a Coniolo, un piccolo borgo di 500 abitanti situato in provincia di Alessandria, in Piemonte. Coniolo è un paese collinare del Monferrato casalese e si sviluppa su una collina panoramica affacciata sul Po. Qui è presente una piccola piazza, la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, posta in posizione privilegiata sulla cima del colle e il tanto amato belvedere che si protende verso le Alpi. Nelle giornate più limpide, dal belvedere la vista spazia su tutto l’arco alpino e sulla pianura padana.

Il fascino di questa collina ha conquistato anche scrittori illustri come Cesare Pavese che la cita nelle riflessioni contenute all’interno del libro “Il mestiere di vivere”, alla data del 3 agosto 1946. In questo diario, il celebre scrittore piemontese racconta gli anni della Seconda Guerra Mondiale quando fu ospite del Collegio Convitto dei padri Somaschi a Casale Monferrato e dove, per sdebitarsi, dava ripetizioni agli allievi.

Perché il belvedere di Coniolo è romantico

Oltre al paesaggio del Monferrato, indubbiamente splendido, la fama del belvedere di Coniolo come il più romantico del mondo nasce da un’iniziativa del sindaco Enzo Amich. Decise infatti di mettere una vetrinetta contenente delle rose da “aprire solo in caso di amore vero” (scritto anche in inglese) sulla cima della collina. Rosse, rosa, gialle, bicolore, purché siano rose, tutte provenienti dai parchi pubblici del borgo. Un’idea che non stupisce, soprattutto se consideriamo che Coniolo fa parte dei “Comuni Fioriti d’Italia”.

Le coppie possono venire quassù a dichiararsi amore eterno, trovando tre rose posizionate dentro la vetrina nella stagione di fioritura, messe a disposizione per tutti gli amanti. La vetrinetta dell’amore è un’alternativa più ecologica ai classici lucchetti che hanno riempito i ponti di tutto il mondo e che oggi, in molti luoghi, sono stati vietati per motivi di sicurezza. Un’iniziativa molto apprezzata tanto che le coppie, dopo averne fatto uso, hanno lasciato dei messaggi d’amore, persino plastificati, o lettere di ringraziamento.

Si guarda un tramonto, si gode del panorama e…si scatta una foto ricordo. La vetrinetta con le rose, infatti, non è l’unica attrattiva presente nel belvedere. Qui è stata posizionata anche una deliziosa cornice che, durante la stagione delle fioriture, viene circondata di rose, diventando l’oggetto perfetto per fare delle foto con sullo sfondo il paesaggio splendido del Monferrato.

E, se siete in cerca di altri scorci con oggetti particolari, non dimenticate che aggirandovi per il territorio troverete anche le famose panchine giganti del progetto Big Bench Community Project.