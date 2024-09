Polinesia, le 5 isole assolutamente da non perdere (e cosa fare in ognuna)

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

La Polinesia è un arcipelago composto da oltre cento isole sparse nell’immensità dell’Oceano Pacifico. Tra spiagge incontaminate, acque cristalline e una cultura ricca e affascinante, ogni isola regala un’esperienza unica. Nella comprensibile difficoltà a scegliere dove andare, proviamo a esplorarne cinque, tutte spettacolari.

Bora Bora: un Paradiso per gli amanti del mare

Bora Bora è senza dubbio una delle isole più iconiche al mondo. Con la sua laguna turchese incorniciata dal maestoso Monte Otemanu, attira ogni anno viaggiatori in cerca di relax e bellezza. È un’isola famosa per i resort di lusso, molti dei quali offrono bungalow sull’acqua, esperienze esclusive in mezzo alla natura e servizi da sogno, perfetti per una vacanza romantica.

Oltre alle classiche giornate di relax sulla splendida Matira Beach, Bora Bora è un vero paradiso per gli amanti degli sport acquatici. Le acque poco profonde della laguna sono ideali per lo snorkeling: i giardini di corallo brulicano di vita marina, con pesci tropicali, razze e squali. Le escursioni in barca sono particolarmente popolari, con tour che permettono di nuotare tra le mante o addirittura fare un’immersione con gli squali. Per chi desidera un’esperienza più avventurosa, un tour in elicottero sopra la laguna offre una prospettiva unica e mozzafiato sull’isola. Inoltre, è possibile esplorare i resti storici della Seconda Guerra Mondiale, come i cannoni americani, che raccontano un lato meno noto della storia dell’isola. Il Monte Otemanu, con le sue escursioni tra sentieri nascosti, sono l’ideale per riportare a casa il ricordo di panorami impareggiabili sul paesaggio circostante.

Moorea: amore & avventura

A soli 30 minuti di traghetto da Tahiti, Moorea è l’isola delle meraviglie naturali. Le sue montagne scoscese, coperte da una vegetazione lussureggiante, si tuffano nelle acque cristalline delle baie, creando un paesaggio drammatico e affascinante. È una destinazione amata per la sua atmosfera rilassata, perfetta per coppie, famiglie e avventurieri.

Moorea è un vero paradiso per gli escursionisti. Il Sentiero dei 3 Cocchi, uno dei percorsi più noti, conduce a una vista spettacolare sulle baie di Cook e Opunohu, le due insenature più famose dell’isola. È possibile visitare le piantagioni di ananas, un’importante risorsa economica per l’isola, e fermarsi presso i piccoli villaggi lungo la costa per gustare piatti locali o acquistare artigianato tipico. Le acque di Moorea sono perfette per fare kayak e paddleboard, o semplicemente per nuotare con i delfini e osservare le balene durante la stagione delle migrazioni. Per avvicinarsi alla cultura dell’isola, visitate il Tiki Village, dove è possibile assistere a danze tradizionali e spettacoli di fuoco, e imparare come si produce la tahitiana perla nera.

Tahiti: il cuore della Polinesia

Tahiti, l’isola più grande e popolosa della Polinesia, è il cuore culturale ed economico dell’arcipelago. È famosa per i suoi mercati colorati, la vitale e vibrante capitale Papeete, e le sue spiagge di sabbia nera vulcanica. Nonostante il suo lato più urbano, Tahiti offre anche paesaggi naturali straordinari, tra cascate spettacolari e montagne imponenti.

Papeete è il punto di partenza per esplorare l’isola. Il Mercato Centrale è il luogo perfetto per immergersi nella sua vita, dove acquistare prodotti freschi, come frutta tropicale e pesce, insieme a oggetti di artigianato locale. La visita al Museo di Tahiti e delle Isole permette di conoscere la storia e la cultura locale, con mostre che raccontano le tradizioni polinesiane. Per chi ama la natura, Tahiti propone spettacolari escursioni, come quella verso le cascate di Faarumai, dove le acque si gettano da alte pareti rocciose circondate da una fitta vegetazione. Gli appassionati di trekking possono sfidarsi nella scalata del Monte Aorai, da cui si gode una vista impareggiabile sull’isola e sull’oceano. Le spiagge vulcaniche di Tahiti, come quelle di Papara, sono perfette per il surf; mentre le tranquille lagune sono ideali per lo snorkeling: insomma qui c’è davvero di tutto e per tutti i gusti.

Rangiroa: un atollo spettacolare

Rangiroa è un gigantesco atollo nella regione delle Tuamotu, famoso per le sue immersioni mozzafiato. Questo anello di sabbia e corallo circonda una laguna dalle dimensioni impressionanti, creando un ambiente perfetto per chi cerca tranquillità e immersioni in un ecosistema marino straordinario.

Le immersioni sono certamente l’attività principale a Rangiroa. I subacquei esperti vengono qui per esplorare il Tiputa Pass e l’Avatoru Pass, due dei luoghi più famosi al mondo per l’avvistamento di squali, delfini e altre grandi creature marine. I fondali marini, caratterizzati da una biodiversità incredibile, rendono ogni immersione un’esperienza unica. Per chi preferisce restare in superficie, lo snorkeling offre comunque la possibilità di osservare pesci tropicali e coralli multicolori. Un’escursione imperdibile è quella alla Laguna Blu, un microcosmo di acque turchesi all’interno della laguna principale, dove la sabbia bianca e le palme completano il quadro paradisiaco. Ma oltre alla vita da spiaggia, visitare i villaggi locali è un’ottima occasione per entrare in contatto con la cultura e le abitudini tradizionali polinesiane e osservare la produzione di perle nere, uno dei tesori più preziosi di queste acque.

Huahine: l’isola autentica e selvaggia

Huahine, spesso soprannominata “l’isola segreta”, è una delle isole meno sviluppate dal punto di vista turistico, il che la rende un vero gioiello nascosto della Polinesia. Qui si può godere di un’atmosfera tranquilla e autentica, lontano dal turismo di massa, immersi in una natura rigogliosa e affascinante.

Huahine è l’isola ideale per esplorare antiche tradizioni e siti archeologici. I marae, antichi templi polinesiani, sono tra i meglio conservati dell’intero arcipelago, offrendo uno sguardo sul passato religioso e culturale della Polinesia. Le spiagge di Huahine, come quelle di Fare, sono perfette per rilassarsi e fare snorkeling, mentre le lagune tranquille permettono di esplorare l’isola in kayak. Una delle attrazioni più particolari di Huahine è il lago Fauna Nui, famoso per le trappole per pesci costruite in pietra, un sistema di pesca tradizionale usato da secoli. Gli amanti della natura possono anche avventurarsi nelle piantagioni di vaniglia, dove si può scoprire il processo di coltivazione di questa preziosa spezia. Per concludere la giornata non c’è nulla di meglio di una visita a uno dei mercati locali, dove acquistare frutta fresca e souvenir artigianali.