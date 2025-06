Il Montenegro è uno scrigno dei tesori immerso nella natura straordinaria dei Balcani, un luogo da scoprire in un viaggio che rimarrà nella memoria per i suoi paesaggi unici e non solo

Vicino, alla nostra Italia, ma ancora poco conosciuto: il Montenegro è uno di quei Paesi che sorprendono, quando gli si dà l’0ccasione di essere scoperto. È piccolo, certo, ma questo Paese dell’est europeo è in grado di sprigionare una forza selvaggia, mediterranea e balcanica allo stesso tempo che non può far altro che conquistare il visitatore.

Un Paese, il Montenegro, dove il mare si incastra tra le montagne e dove ogni curva di strada può rivelare una baia silenziosa, un monastero rupestre o persino un villaggio dimenticato dal tempo. Questa non vuole essere una mera e propria lista delle “cose da vedere in Montenegro”: piuttosto, un modo per lasciarsi ispirare per poi magari costruire un viaggio memorabile, fatto di incontri, sapori e paesaggi che restano nella memoria più di qualsiasi attrazione turistica.

Le 7 meraviglie da vedere in Montenegro

1. Le Bocche di Cattaro e la città di Kotor

Le Bocche di Cattaro (in lingua autoctona, Boka Kotorska) sono un fiordo naturale che si insinua nell’entroterra montenegrino, creando uno dei paesaggi più suggestivi dell’Adriatico. Nel cuore di questo scenario si trova la splendida Kotor, una città medievale cinta da possenti mura veneziane, dichiarata persino Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Per un’esperienza autentica, qui a Kotor vi consigliamo di perdervi tra i sapori e i colori del mercato locale, dove assaporare formaggi artigianali, olive e dolci tipici.

2. Il Parco Nazionale di Durmitor e il Lago Nero

Nel nord del Paese si estende il Parco Nazionale di Durmitor, un paradiso per gli amanti della natura e uno dei luoghi più belli e imperdibili del Montenegro. Qui si, tra canyon e paesaggi da cartolina, si trova il Lago Nero (Crno Jezero), uno specchio d’acqua dal fascino enigmatico, circondato da fitte foreste e vette imponenti. Il parco ospita anche il canyon del fiume Tara, che vanta il record per essere il più profondo d’Europa, ideale per il rafting e le escursioni.

3. Il Monastero di Ostrog

Incastonato nella roccia, a strapiombo sulla pianura di Bjelopavlići, il Monastero di Ostrog è uno dei luoghi di culto più importanti dei Balcani. Fondato nel XVII secolo, attira ancora oggi in Montenegro pellegrini di diverse fedi, affascinati dalla sua posizione spettacolare e dalla spiritualità che vi si respira.

4. Il Lago di Skadar

Al confine con l’Albania si trova il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani. Questo ecosistema unico ospita oltre 280 specie di uccelli, tra cui pellicani e cormorani, quindi è uno spot perfetto per tutti gli appassionati di birdwatching. Le sue rive, inoltre, sono punteggiate da villaggi di pescatori, monasteri e vigneti, un piccolo mondo che offre a coloro che lo visitano un’esperienza autentica e rilassante.

5. Il Monte Lovćen e il Mausoleo di Njegoš

Il Monte Lovćen domina l’entroterra montenegrino con i suoi paesaggi aspri e i panorami mozzafiato che lo contraddistinguono. Sulla sua cima di questo monte, si trova il Mausoleo di Njegoš, dedicato al poeta e principe-vescovo Petar II Petrović-Njegoš. Per raggiungere questo luogo remoto è necessario percorrere una strada panoramica con 25 tornanti che – in compenso – regala viste spettacolari sulla baia di Kotor.

6. Perast e l’isola di Nostra Signora delle Rocce

Nel cuore del Montenegro più autentico, a pochi chilometri da Kotor, si trova Perast, un incantevole villaggio barocco affacciato sul mare. Da qui, è possibile raggiungere in barca l’isola artificiale di Nostra Signora delle Rocce, creata nel XV secolo e tutt’oggi sede di un suggestivo santuario.

7. Il Parco Nazionale di Biogradska Gora

Il Parco Nazionale di Biogradska Gora è un polmone verde incastonato tra le montagne della regione di Bjelasica. Questo parco, istituito nel 1952, è uno dei più antichi del Paese e custodisce al suo interno una delle ultime foreste vergini d’Europa, un raro esempio di ecosistema primordiale sopravvissuto fino ai giorni nostri.

Qui, alberi secolari svettano per oltre quaranta metri, alcuni con un’età stimata superiore ai 500 anni, mentre la foresta è un intreccio di faggi, aceri, frassini e abeti, che creano un ambiente magico e silenzioso, uno scrigno naturale che non a caso ospita una biodiversità straordinaria, con oltre 2.000 specie vegetali, 200 tipi di uccelli e numerosi mammiferi tra cui orsi bruni, lupi, cervi e volpi.

5 esperienze autentiche da vivere in Montenegro

Le cose da vedere in Montenegro sono tante, infatti ogni luogo porta con sé un’esperienza speciale che i visitatori possono vivere, suggellandola in un ricordo indimenticabile di un viaggio che resterà nei loro cuori.

1. Rafting nel canyon del fiume Tara

Il fiume Tara, noto come la “lacrima d’Europa” per la limpidezza delle sue acque, scorre attraverso un canyon spettacolare. Partecipare a un’escursione di rafting qui è un’esperienza adrenalinica e indimenticabile, immersi in una natura selvaggia e incontaminata.

2. Degustazione del Njeguški pršut a Njeguši

Il villaggio di Njeguši è famoso per il suo prosciutto affumicato, il Njeguški pršut. Preparato secondo metodi tradizionali, è un prodotto dal sapore intenso e unico. Una visita qui permette di scoprire le antiche tecniche di produzione e di assaporare questo delizioso salume accompagnato da formaggi locali, imperdibile per tutte le buone forchette!

3. Escursione al Mausoleo di Njegoš

Raggiungere il Mausoleo di Njegoš sul Monte Lovćen è un’esperienza che unisce cultura e natura in una sola visita. Dopo aver percorso la strada panoramica con i suoi 25 tornanti, si affrontano 461 gradini per arrivare al mausoleo, da cui si gode una vista impareggiabile sul Montenegro.

4. Passeggiata nel centro storico di Kotor

Perdersi tra le strette vie lastricate del centro storico di Kotor è come fare un viaggio indietro nel tempo. Le sue piazze, chiese e palazzi raccontano secoli di storia, mentre i numerosi caffè e ristoranti offrono l’occasione di assaporare la cucina locale in un’atmosfera suggestiva.

5. Relax sulle spiagge di Budva

Budva è la località balneare più famosa del Montenegro, dove vivere la bella stagione distesi rincorrendo la tintarella perfetta sulle sue spiagge dorate, prima di esplorare il vivace centro storico. Dopo una giornata di sole e mare, ci si può anche addentrare nella città vecchia, con le sue mura medievali e godere della vivace vita notturna.

Visitare il Montenegro: consigli utili

Il Montenegro è facilmente accessibile dall’Italia, con voli diretti per Podgorica e Tivat. La moneta ufficiale in Montenegro è l’euro e inoltre per visitare il Paese non è necessario il passaporto per i cittadini dell’UE.

Il periodo migliore per un viaggio in Montenegro è sicuramente quello che va da maggio a settembre, quando il clima è più piacevole. Per esplorare le zone montuose, la primavera e l’autunno offrono però temperature ideali e paesaggi mozzafiato.

Il Paese è sicuro e accogliente, ma è sempre bene adottare le normali precauzioni di viaggio. Nelle aree rurali, è consigliabile avere contanti, poiché non tutti i luoghi accettano carte di credito.

Per spostarsi, invece, il noleggio di un’auto offre la massima libertà, ma anche i trasporti pubblici coprono le principali destinazioni turistiche. Il Montenegro è comunque una destinazione che sa sorprendere: una terra di contrasti, sospesa tra mare e montagna, storia e natura, che dona esperienze indimenticabili a ogni tipo di viaggiatore.