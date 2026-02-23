PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta di Portimão

All’estremo sud-ovest d’Europa, là dove è l’Atlantico a dettare il ritmo delle maree mentre il Mediterraneo sembra quasi un’eco lontana, si trova Portimão, recentemente inserita da Skyscanner nella lista delle mete emergenti del 2026. Siamo nell‘Algarve occidentale, su un estuario che ha modellato il destino della città: il fiume Arade entra nell’oceano con un’ansa ampia e luminosa, creando un porto naturale che per secoli ha attirato mercanti, pescatori e conquistatori.

Pur avendo oltre 50.000 residenti stabili e migliaia di visitatori all’anno, la sua anima rimane profondamente ancorata al mare e alla terra, al punto che qui si parla ancora di conserve, di reti tirate a riva e di cantieri navali. Il turismo, quindi, ha preso il posto delle fabbriche di sardine, ma senza cancellarne la memoria. E poi ci sono le scogliere ocra modellate dall’acqua salata, ben 8 chilometri di arenili che si stendono tra l’estuario di Alvor e quello dell’Arade. Del sole, poi, non ne parliamo, perché i suoi raggi si irradiano per quasi 300 giorni l’anno.

Portimão vive su due registri: da un lato il quartiere antico con piazze alberate, azulejos e chiese ricostruite dopo catastrofi naturali; dall’altro Praia da Rocha, simbolo balneare della regione, con hotel moderni, casinò e un lungomare affollato nelle sere d’estate. Tra questi poli scorre il fiume, specchio liquido che racconta la storia meglio di qualsiasi guida.

Cosa vedere a Portimão

Un’altra delle caratteristiche apprezzabili (ed effettivamente molto amate) di Portimão è che si tratta di una località a misura d’uomo. Le distanze sono contenute e la luce cambia volto agli edifici durante la giornata. La sua ricchezza, infatti, risiede nella capacità di mutare forma una curva dopo l’altra, passando da complessi archeologici industriali a spiagge che sembrano appartenere a un altro pianeta.

Museu de Portimão

Ospitato in un’ex fabbrica di conserve chiamata “La Rose”, questo museo rappresenta la coscienza collettiva della città e nel 2010 ha persino ricevuto il Premio del Consiglio d’Europa nell’ambito degli European Museum of the Year Awards.

Visitandolo si ha l’opportunità di “perdersi” in sale in cui sono esposti i macchinari originali usati per inscatolare il pesce, i quali permettono di comprendere la fatica degli operai e l’importanza economica che l’industria ittica ebbe per l’intera regione dell’Algarve durante il XX secolo. Non mancano fotografie di operai e imbarcazioni tradizionali: si esce con l’odore immaginario di olio e sale ancora nelle narici.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição

Alzando lo sguardo verso una delle colline più alte del nucleo storico, si nota l’Igreja de Nossa Senhora da Conceição, edificio di culto che subì pesanti danni durante il terremoto del 1755. Si viene accolti da un portale gotico principale, che è anche una delle poche testimonianze superstiti della struttura originale.

Varcando la sua soglia è invece automatico essere pervasi da un silenzio solenne, che aiuta a osservare con più consapevolezza il riflesso delle decorazioni dorate e i pannelli di ceramica bianca e blu che rivestono le pareti laterali.

Igreja do Colégio dos Jesuítas

Molto interessante è anche l’Igreja do Colégio dos Jesuítas, affacciata su Alameda da Praça da República. Si tratta della chiesa più grande dell’Algarve, ricostruita dopo quello che viene ricordato come il Grande Terremoto di Lisbona, e sfoggia una facciata sobria che contrasta con la monumentalità della navata interna.

Praia da Rocha

Lontana (decisamente molto) dall’essere una semplice distesa di sabbia, Praia da Rocha è un monumento geologico a cielo aperto: più di 1 chilometro di arenile dorato incorniciato da falesie stratificate color ruggine. Sono rocce sedimentarie, erose dal vento e dalla salsedine, che formano dei pinnacoli naturali e grotte nascoste che cambiano colore a seconda dell’ora.

iStock

Il contrasto tra l’azzurro profondo dell’acqua e il giallo intenso delle pareti rocciose dà vita a uno scenario visivo potente. La spiaggia è ampia, con mare generalmente calmo (ma freddo) durante la stagione estiva. Campi sportivi, ristoranti, hotel e un casinò ne fanno un polo di intrattenimento.

Fortaleza de Santa Catarina

Sopra la scogliera sorge la Fortaleza de Santa Catarina, una fortificazione edificata per difendere l’imboccatura dell’Arade dagli attacchi dei pirati barbareschi.

Oggi funge da belvedere, che diventa quasi magico al tramonto: il cielo si accende di arancio e il fiume riflette la luce con tonalità metalliche.

Cosa fare a Portimão

Per chi arriva a Portimão c’è una grande certezza: qui non ci si annoia mai e, anzi, questa città del Portogallo invita all’azione. Tra le migliori attività da fare segnaliamo:

Escursione in barca lungo la costa : dal molo della Ribeirinha partono tour verso grotte marine e calette raggiungibili soltanto via mare. Le scogliere rivelano archi naturali, cavità scolpite nei millenni e pareti verticali che sembrano tagliate con il coltello.

: dal molo della Ribeirinha partono tour verso grotte marine e calette raggiungibili soltanto via mare. Le scogliere rivelano archi naturali, cavità scolpite nei millenni e pareti verticali che sembrano tagliate con il coltello. Risalita dell’Arade fino a Silves : il fiume attraversa colline verdi e agrumeti. Silves, antica capitale moresca dell’Algarve, accoglie con un castello in arenaria rossa e una cattedrale gotica.

: il fiume attraversa colline verdi e agrumeti. Silves, antica capitale moresca dell’Algarve, accoglie con un castello in arenaria rossa e una cattedrale gotica. Degustazione di sardinha assada : nei ristoranti vicino al mercato ittico si grigliano sardine fresche su bracieri all’aperto, pesce al quale è dedicato un festival che va in scena ad agosto. Il profumo invade le strade, il pane assorbe l’olio caldo e il vino bianco locale rinfresca il palato.

: nei ristoranti vicino al mercato ittico si grigliano sardine fresche su bracieri all’aperto, pesce al quale è dedicato un festival che va in scena ad agosto. Il profumo invade le strade, il pane assorbe l’olio caldo e il vino bianco locale rinfresca il palato. Passeggiata nella zona Ribeirinha : vecchi moli pescherecci trasformati in lungofiume elegante con panchine, giardini e bar con tavolini esterni. Di fronte si scorge Ferragudo con case bianche addossate alla collina.

: vecchi moli pescherecci trasformati in lungofiume elegante con panchine, giardini e bar con tavolini esterni. Di fronte si scorge Ferragudo con case bianche addossate alla collina. Giornata sulle spiagge orientali: oltre Praia da Rocha si susseguono arenili più raccolti come Praia dos Careanos, Vau, Barranco das Canas, Prainha, Três Irmãos fino alla vasta Praia de Alvor e alla laguna della Ria, importante per l’avifauna.

Come arrivare

Lo scalo di riferimento per arrivare a Portimão è l’Aeroporto di Faro, a circa 70 chilometri di distanza. Collega la regione con Lisbona, Porto e numerose città europee tramite voli di linea e compagnie low cost. La città possiede anche una stazione ferroviaria che si trova a nord del centro e fa parte della rete regionale dell’Algarve. I treni collegano verso ovest Lagos e verso est Faro, Tavira, Vila Real de Santo António. Da Faro partono linee a lunga percorrenza per il resto del Paese.

A disposizione ci sono pure autobus che assicurano collegamenti con le principali località costiere e dell’entroterra. La rete stradale è efficiente e consente spostamenti rapidi lungo la zona occidentale. Portimão si raggiunge con facilità. Il difficile, semmai, è andarsene senza voltarsi un’ultima volta verso l’estuario.