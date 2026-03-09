Lubiana ha vinto l'Europe's Best Creative City Destination 2026, che celebra la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Lubiana è stata premiata come miglior città creativa

Lubiana conquista un importante riconoscimento internazionale: la capitale slovena è stata nominata Migliore Città Creativa d’Europa 2026 (Europe’s Best Creative City Destination 2026) alla 13ª edizione dei Creative Tourism Awards. Il premio è stato assegnato dal Creative Tourism Network, organizzazione no-profit fondata nel 2010 con il sostegno dell’Unione Europea, che celebra le destinazioni che riescono a integrare arte, innovazione e partecipazione culturale nell’esperienza turistica.

La città ha superato 223 candidati provenienti da 28 Paesi, distinguendosi per l’approccio strategico con cui ha fatto della creatività uno dei pilastri del proprio sviluppo urbano e turistico.

Perché Lubiana è stata premiata

Lubiana è la capitale europea con più creatività per metro quadro? Secondo la giuria internazionale dei Creative Tourism Awards, potrebbe esserlo davvero. La città si è distinta tra le destinazioni europee per aver integrato la creatività in modo coerente nella propria identità urbana, trasformandola in una leva strategica per lo sviluppo turistico e per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Più che limitarsi a “fare” creatività, infatti, Lubiana la vive quotidianamente: la unisce allo sviluppo della città, valorizza il patrimonio culturale collaborando con artisti e creativi locali e promuove spazi pubblici vivaci e distretti culturali che offrono esperienze autentiche sia ai cittadini sia ai visitatori.

La capitale della Slovenia ha infatti definito una visione chiara nella Strategia di sviluppo turistico 2021-2027, che punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo.

Esperienze creative per chi visita la città

In questo gioiello sloveno la creatività è parte integrante della vita quotidiana. Oltre a essere una città verde, romantica e a misura d’uomo, famosa per il Castello, il Ponte dei Draghi e il mercato progettato da Jože Plečnik (tra i tra i luoghi simbolo da visitare a Lubiana), offre anche un vivace ecosistema culturale fatto di gallerie, studi creativi, caffè e spazi urbani dove si incontrano artisti, designer, architetti, musicisti, registi, innovatori digitali e artigiani. Il loro lavoro contribuisce a plasmare l’identità della città e a creare nuove tendenze culturali, arricchendo l’esperienza di residenti e visitatori.

Questa energia creativa si traduce anche in esperienze turistiche speciali e creative. Chi visita Lubiana può prendere parte a laboratori artigianali dedicati alle tecniche tradizionali, partecipare a workshop e attività nel moderno Rog Centre (centro culturale inaugurato nel 2023 e ricavato dall’ex fabbrica di biciclette Rog), oppure entrare negli atelier di artisti locali per scoprire da vicino il processo di creazione.

Tra gli eventi simbolo della città c’è anche il LUV Fest, festival che celebra amore, arte e viaggio con concerti, spettacoli teatrali, danza, mostre, workshop ed eventi diffusi negli spazi urbani. L’iniziativa coinvolge istituzioni culturali, artisti, commercianti e giovani creativi, trasformando la città in un grande palcoscenico di installazioni e attività culturali.

Negli ultimi anni, Lubiana ha inoltre investito nello sviluppo di distretti culturali al di fuori del centro storico, che stanno emergendo come nuove micro-destinazioni urbane con una propria identità. A questo si affianca il sostegno a eventi artistici e culturali negli spazi pubblici, che rafforzano un ecosistema creativo capace di coinvolgere comunità locali e viaggiatori e di rinnovare continuamente il volto della città.