Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Ksamil, Riviera Albanese

Aprile – che quest’anno vede anche cadere le festività di Pasqua durante la sua prima settimana – è un mese di transizione che, nel turismo, si traduce in opportunità di scoperta di mete meno conosciute, sotto i primi raggi della bella stagione. Le temperature si stabilizzano, le giornate si allungano e molte destinazioni infatti entrano nella loro stagione ideale senza essere ancora travolte dall’alta stagione. Aprile è anche il periodo in cui si può scegliere con più libertà: città d’arte senza code, natura in piena fioritura, eventi culturali autentici e tariffe ancora equilibrate.

Certo, alcune mete per la primavera nel mondo sono già inflazionate e “certe” (basti pensare al Giappone coi suoi ciliegi in fiore). Per il mese di aprile di quest’anno, l’idea è invece quella di guardare oltre le mete più scontate e intercettare luoghi che offrano esperienze distintive: territori in rinascita, festival locali, paesaggi sorprendenti, collegamenti comodi dall’Italia e un’identità forte. Ecco alcune delle migliori destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo da raggiungere il prossimo mese.

Le mete di aprile Italia

Delta del Po, Emilia-Romagna

Il Delta del Po in primavera è uno degli ecosistemi più affascinanti del Paese. Aprile coincide con il ritorno di numerose specie migratorie: fenicotteri, aironi, cavalieri d’Italia.

iStock

La vera esperienza è esplorare le valli in barca al tramonto o in bicicletta lungo gli argini, tra acqua e cielo che si confondono. È un turismo lento ma sofisticato, perfetto per chi cerca fotografia naturalistica e micro-ospitalità diffusa. Inoltre, la regione è facilmente raggiungibile da Bologna o Venezia.

Gargano, Puglia

Il Gargano in aprile sorprende per la sua discrezione e l’autenticità. Le temperature in Puglia sono già miti, il mare è limpido e il Parco Nazionale si riempie di orchidee spontanee piuttosto rare. Questo è il momento ideale per percorrere i sentieri tra foresta Umbra e falesie bianche, prima che l’estate trasformi l’area in meta balneare di massa.

iStock

Esperienza da fare: datevi al trekking panoramico tra Monte Sant’Angelo e le grotte costiere, con sosta nei piccoli borghi affacciati sull’Adriatico. Il collegamento è semplice: volo su Bari o Foggia e auto a noleggio per esplorare in autonomia.

Lago di Molveno, Trentino

Il Lago di Molveno ad aprile è una scelta strategica per chi cerca natura e silenzio. Le Dolomiti di Brenta ancora innevate fanno da sfondo a un lago che inizia a risvegliarsi, con sentieri percorribili e prime fioriture alpine.

iStock

È il periodo ideale per combinare attività outdoor leggere (camminate panoramiche, prime uscite in e-bike) con momenti di benessere in hotel che puntano su sostenibilità e gastronomia locale. Raggiungibile in treno fino a Trento e poi con transfer breve, questa è una meta che unisce logistica senza stress e grande impatto visivo.

Le mete di aprile in Europa

Albania del Sud

La regione della Riviera Albanese in aprile offre temperature ideali per esplorare senza l’affollamento estivo. Le spiagge tra Himarë e Ksamil sono ancora selvagge, mentre siti archeologici come Butrinto si visitano con calma.

iStock

L’Albania è sempre più connessa con l’Italia grazie a voli diretti su Tirana e collegamenti via mare. Si tratta, inoltre, di una destinazione in evoluzione, dove la tradizione balcanica incontra una nuova generazione di strutture boutique e ristorazione creativa.

Galles del Nord

Lo Snowdonia National Park (oggi ufficialmente Eryri) in aprile regala uno scenario costellato da colline verdissime e laghi limpidi. Questo è proprio il periodo perfetto per esplorare i sentieri senza il vento rigido invernale né la folla estiva.

iStock

Tra le esperienze da non perdere, un viaggio in treno storico attraverso i paesaggi montani, visita ai castelli medievali lungo la costa e pernottamento in cottage contemporanei immersi nella natura. I collegamenti da Milano o Roma su Manchester o Liverpool rendono il viaggio più semplice di quanto si immagini.

Isole Åland, Finlandia

Le Åland, arcipelago autonomo tra Svezia e Finlandia, in aprile iniziano a uscire dal letargo invernale. È una destinazione poco nota ma affascinante, dove natura, design scandinavo e cultura marittima si fondono.

iStock

Si arriva via Helsinki o Stoccolma con breve volo o traghetto. Aprile è ideale per percorsi in bicicletta tra isole collegate da ponti e per scoprire una cucina che valorizza ingredienti locali e sostenibilità. Visitare la Finlandia in primavera si conferma una scelta per viaggiatori che apprezzano i silenzi, la luce nordica e i territori più autentici.

Le mete di aprile nel mondo

Tasmania, Australia

La Tasmania ad aprile entra nell’autunno australe, con temperature miti e colori caldi che trasformano parchi e vigneti. È il momento perfetto per esplorare il Freycinet National Park o la Bay of Fires senza l’alta stagione. Negli ultimi anni la Tasmania ha investito molto su turismo sostenibile, arte contemporanea e gastronomia d’avanguardia. Questa è una di quelle destinazioni perfette per chi desidera un viaggio lungo, immersivo, che sappia mixare con equilibrio natura estrema e creatività.

iStock

Corea del Sud meridionale

La città di Busan, nel sud della Corea del Sud, in aprile vive la stagione dei ciliegi in fiore – proprio come in Giappone! – con un’atmosfera più rilassata rispetto a Seoul. Busan è infatti una combinazione di mare, templi buddisti e quartieri creativi, senza perdere l’impronta fashion di skincare e altra modernità nei quartieri più commerciali.

iStock

Il periodo è ideale per esplorare mercati del pesce, percorsi costieri e caffetterie di design. La Corea del Sud è ben collegata con l’Europa e ci sono anche dei nuovi voli diretti. Inoltre, la Corea del Sud oggi rappresenta una scelta contemporanea, dove tradizione e innovazione convivono con naturalezza.

Tra Caraibi e Ande, Colombia

Aprile rappresenta uno dei periodi più interessanti per visitare la Colombia, soprattutto lungo la costa caraibica e nell’area andina. Le temperature nella zona sono elevate ma ancora gestibili e molte aree vivono una fase relativamente secca.

Cartagena de Indias ammalia chi cerca architettura coloniale e atmosfera vivace, mentre il Parco Tayrona combina giungla e spiagge scenografiche per chi preferisce le esperienze outdoor. Nell’entroterra, Medellín (la “città dell’eterna primavera”) garantisce clima stabile e un fermento culturale che negli ultimi anni ha trasformato non poco, in meglio, la sua immagine internazionale.

iStock

I collegamenti aerei dall’Italia per la Colombia a oggi prevedono uno scalo, ma l’infrastruttura turistica è ormai solida e ben organizzata. La Colombia è una destinazione in forte crescita, capace di unire natura, storia e creatività urbana, assolutamente da rivalutare rispetto ad altre più famose.