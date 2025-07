Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

iStock Vieste è una delle mete più suggestive del Gargano

Conosciuto come lo “sperone d’Italia”, il Gargano, nel nord della Puglia, è un promontorio montuoso che si affaccia sul mare Adriatico. La sua costa è frastagliata e scenografica, con spiagge sabbiose e scogli a strapiombo sul mare blu, calette nascoste, fondali bassi e mare cristallino.

Il Gargano è una destinazione ideale per le famiglie per tanti motivi: i litorali sono attrezzati e gli stabilimenti balneari vantano ogni comfort, con giochi per bambini, ristoranti a misura di famiglie e attività per tutte le età. Una vacanza completa, perché al mare si possono abbinare escursioni nella splendida Foresta Umbra o nel Parco Nazionale del Gargano, per fuggire dal caldo, oltre a passeggiate con gelato in uno dei borghi a festa.

Ecco una selezione delle spiagge migliori per le famiglie lungo la costa del Gargano, ordinate da nord a sud.

Spiaggia di Marina di Lesina – Lesina

Spostandosi più a nord, tra il Lago di Lesina e il mare Adriatico, si trova la Spiaggia di Marina di Lesina, una lunga distesa sabbiosa immersa nella natura. È perfetta per le famiglie che cercano pace, spazi larghi e aria buona. Molti stabilimenti offrono ombrelloni, lettini e animazione, ma ci sono anche tratti liberi e tranquilli. A pochi passi si può esplorare la Riserva Naturale del Lago di Lesina, con attività didattiche per i più piccoli.

Spiaggia di Lido del Sole – Rodi Garganico

Il Lido del Sole è una frazione balneare di Rodi Garganico nata proprio per il turismo familiare. La spiaggia è larga, sabbiosa e ben organizzata, con numerosi stabilimenti che propongono attività di animazione per tutte le età, sport, ristorazione e giochi per bambini. È un vero e proprio villaggio vacanze affacciato sul mare, con una forte vocazione all’accoglienza delle famiglie. Nella zona si trovano anche hotel e residence con servizi baby-friendly. Da Lido del Sole è possibile raggiungere facilmente il Lago di Varano, e recarsi nei borghi caratteristici di Carpino e Cagnano Varano, frequentare il bellissimo istmo di Varano o percorrere la litoranea per raggiungere i paesi costieri di Rodi, Peschici, Vieste.

iStock

Spiaggia di Calenella – Vico del Gargano

Tra Rodi Garganico e Peschici, nella zona di San Menaio, si trova la Spiaggia di Calenella, una distesa sabbiosa lunga circa 3 km, molto amata dalle famiglie locali. Anche qui il mare è poco profondo e tranquillo, e la spiaggia, generosissima negli spazi, è attrezzata con stabilimenti. La presenza di pinete retrostanti consente di trovare ombra nelle ore più calde e fare picnic in famiglia. La spiaggia di Calenella è facilmente accessibile anche con carrozzine e passeggini. I villaggi dei dintorni organizzano navette per raggiungere la spiaggia.

iStock

Baia di Manaccora – Peschici

Tra le baie più suggestive e attrezzate del Gargano c’è Manaccora, a pochi minuti da Peschici. Questa baia è ideale per le famiglie grazie alla forma protetta a mezzaluna, ai fondali sabbiosi e ai numerosi lidi con aree gioco, servizi igienici, bar e possibilità di noleggio canoe o pedalò. Nelle vicinanze si trovano diversi campeggi e villaggi turistici con accesso diretto alla spiaggia.

iStock

Spiaggia di Sfinale – tra Vieste e Peschici

La spiaggia di Sfinale e di Sfinalicchio è una spiaggia divisa in due da una linea immaginaria che separa il territorio comunale di Vieste da quello di Peschici. La parte Sfinale è in agro di Peschici, Sfinalicchio in quella di Vieste.

È una delle spiagge più ampie e tranquille della zona, perfetta per chi viaggia con bambini piccoli perché i suoi fondali sono sabbiosi e bassi. È circondata da una rigogliosa vegetazione e protetta da dune, pinete e pareti rocciose. La baia è lunga circa 2 chilometri, con lidi attrezzati che si alternano a tratti di spiaggia libera. Nei dintorni si trovano campeggi, villaggi e case vacanza immersi nella natura e spesso con accesso diretto alla spiaggia. La zona è anche molto apprezzata dagli amanti di windsurf e kitesurf per la sua esposizione ai venti di maestrale e tramontana.

Da qui partono diverse passeggiate e sul costone occidentale si può ammirare l’antica Torre di Sfinale, costruita tra il 1568 e il 1569 su ordine del Regno di Napoli per difendere il promontorio dalle incursioni saracene. Con la sua struttura quadrangolare e le caditoie ancora visibili, immersa in un paesaggio naturale da film, questa torre in stato di abbandono conserva un grande fascino.

Lido di San Lorenzo – Vieste

Situato a pochi chilometri a nord di Vieste (è la prima rispetto al centro), il Lido di San Lorenzo è una delle spiagge più indicate per le famiglie. Lunga circa 1500 metri e in alcuni punti larga più di un centinaio, qui il mare degrada dolcemente, permettendo ai bambini di giocare in acqua in sicurezza. Il litorale è ampio e sabbioso, perfetto anche per costruire castelli o fare passeggiate. La spiaggia è ben attrezzata con stabilimenti balneari, docce, bar, ristoranti, noleggio pedalò e aree gioco. C’è anche la possibilità di parcheggio nei pressi del lido. Per la sua comodità, probabilmente è la spiaggia più frequentata dai viestani.

Spiaggia di Pizzomunno – Vieste

Proprio accanto al centro storico di Vieste, poco più a sud, si trova la celebre Spiaggia di Pizzomunno, dominata dall’iconico faraglione bianco che porta lo stesso nome. Oltre ad essere particolarmente suggestiva, questa lunga spiaggia sabbiosa è perfetta per famiglie con bambini per i suoi fondali bassi, la sabbia dorata e per la presenza di lidi attrezzati con tutti i servizi necessari: ombrelloni, lettini, bagni, ristorazione e attività ludiche. La vicinanza al paese inoltre è molto comoda per spostarsi a piedi o con il passeggino, anche solo per un bagnetto.

Spiaggia di Manfredonia – Manfredonia

A sud del promontorio del Gargano, la città di Manfredonia non è particolarmente turistica e d’estate accoglie principalmente le persone che si sono spostate e che tornano dalla famiglia per le vacanze. Eppure qui le spiagge sono comode e facilmente accessibili, attrezzate con stabilimenti balneari e aree gioco per bambini, e si trovano a pochi passi dal centro cittadino, perfette per le famiglie. Ma c’è un motivo per cui vale davvero la pena venire in gita a Manfredonia: l’Acqua di Cristo è una sorgente di acqua dolce che sgorga nel mare Adriatico, a circa un chilometro a nord del Castello svevo-angioino. In questa piscina naturale c’è un via vai di persone che vengono a immergersi nei pressi della fonte, conosciuta storicamente e tradizionalmente per le sue proprietà medicamentose e purgative.