Il Parco del Delta del Po, i migliori itinerari per il birdwatching

Il Po è il fiume più lungo d'Italia e attraversa decine di città bellissime, per poi tuffarsi nelle placide e limpide acque del mare Adriatico. Al termine del suo tortuoso percorso dà vita al Parco del Delta del Po , dove possiamo trovare paesaggi incontaminati e altamente affascinanti. In realtà, sono due i parchi che nascono là dove il fiume sfocia: uno si trova in territorio veneto, mentre l'altro rientra nei confini dell'Emilia-Romagna. Oggi vogliamo portarvi alla scoperta di questo panorama suggestivo - senza tener conto dei confini geografici, e soprattutto attraversando, poiché il Delta del Po è popolato da centinaia di specie diverse di uccelli.