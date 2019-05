Himare, alla scoperta delle più belle spiagge dell’Albania

editato in: da

Che l’Albania sia una destinazione turistica sempre più amata, dagli italiani in primis, è ormai un dato di fatto. Quali sono le cittadine di mare migliori, per una vacanza tra il sole e il relax? Ai primi posti troviamo sicuramente Himare, un piccolo paese sito lungo la costa ionica, tra Valona e Saranda.

È proprio nei dintorni di Himare, che si trovano alcune tra le più belle spiagge d’Albania. Con poco meno di 8.000 abitanti, questo affascinante villaggio che s’affaccia sul mare e ha alle spalle le montagne, durante la stagione estiva cambia completamente il suo volto: i turisti arrivano qui da tutto il mondo, attratti dalle splendide acque albanesi, dalle spiagge, dalla natura e dai paesini abbandonati che punteggiano la costa. Oltre che, ovviamente, dal costo super accessibile della vita. Quali sono le spiagge più belle? Innanzitutto, la spiaggia stessa di Himare: non lontana dal centro, è fatta di candidi sassi che scendono sino a un mare blu intenso. È un luogo adatto anche ai bambini, questo, una lunga lingua di sabbia con ampi spazi liberi e qualche bar per la pausa pranzo.

Spostandosi un po’ da Himare – che comunque merita una visita, con le sue costruzioni antiche e luoghi sacri come la chiesa della Vergine o la chiesa di Kasopitra -, ecco che si possono incontrare altre spiagge che meritano uno stop: ad esempio, la spiaggia di Gjipe è una tra le località più nascoste e più suggestive dell’intera costa albanese. Bisogna camminare una mezz’oretta lungo un sentiero di terra rossa che scende dalle montagne rosse al mare, per raggiungerla, ma una volta arrivati lo spettacolo è mozzafiato: le acque turchesi e le scogliere che virano dal rosso al nero fanno di Gjipe una tra le più belle spiagge dell’Albania.

Meno selvaggia è invece Jale, a nord di Himare: sita all’interno di un piccolo golfo, è una spiaggia di piccoli ciottoli attrezzata con stabilimenti, bar e ristoranti. L’acqua è limpidissima, ad ogni ora del giorno, e il carattere particolarmente vivace della zona la rende la prediletta dai gruppi di giovani.

Altre spiagge che da Himare si possono raggiungere sono la spiaggia di Porto Palermo e la spiaggia di Borsh. La prima è tra le più amate dai turisti, per la possibilità che offre di tuffarsi in acque cristalline sormontate dalla fortezza costruita da Ali Pasha Tepelena: un contesto da favola, facilmente raggiungibile a piedi, e che somiglia davvero ad una piscina naturale. La spiaggia di Borsh – lunga ben 7 chilometri – è invece la più grande del Paese ed è immersa in una natura verde e rigogliosa. A sud di Himare e a due chilometri dal villaggio di Qeparo, è una tra le più animate e frequentate, perfetta anche per rilassanti camminate lungo il bagnasciuga.

Come si arriva ad Himare? In autobus, dall’aeroporto di Tirana, oppure in traghetto (con partenza da Bari, Brindisi e Taranto). A meno che non si scelga di esplorare l’Albania con un suggestivo viaggio on the road.