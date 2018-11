In crociera, alla scoperta dei mercatini di Amsterdam e Amburgo

editato in: da

In crociera tra Amsterdam e Amburgo, visitando i mercatini più famosi e affascinanti che le due città hanno da offrire. Il conto alla rovescia per Natale è già partito.

Con l’arrivo dell’autunno per molti è iniziato il conto alla rovescia per il Natale. Per entrare già nello spirito giusto, è possibile approfittare di alcuni mercatini tipici, che cominciano a essere allestiti. Per fare le cose in grande, è possibile imbarcarsi su una crociera, con la Cruise & Maritime Voyage, viaggiando insieme a un ricco gruppo di crocieristi tra città olandesi e tedesche.

È possibile prendere parte al viaggio a dicembre, così da ritrovarsi nel cuore di Amsterdam (una delle tappe principali) in pieno clima natalizio. Nell’ultimo mese dell’anno la città cambia completamente volto, riempiendosi di mercatini. Ogni angolo è ricolmo di stand e bancarelle, consentendo ai tanti turisti presenti d’essere costantemente intrattenuti e cullati dagli odori dei prodotti culinari tradizionali.

A ciò si aggiungono i tanti laboratori tradizionali, che espongono i propri prodotti unici. L’atmosfera festiva vi coinvolgerà inevitabilmente, considerando come la capitale olandese si riempia di luci e colori, coinvolgendo anche i tipici bazar. Tutto cambia a Natale e, ovviamente, non è possibile dimenticarsi dei più piccoli, per i quali vengono organizzate molte attività.

Il tempo concesso ai crocieristi non è eccessivamente ampio, di conseguenza conviene preparare un piano ben preciso, selezionando in anticipo i mercati da voler visitare. Eccone alcuni:

Mercato dei fiori di Bloemenmarkt (aperto tutto l’anno)

Albert Cuypmarkt (aperto tutto l’anno)

Funky Xmas Market (apertura domenica 16 dicembre)

Museumplein Christmas Market (dal 20 al 30 dicembre)

Mercato dell’Amsterdam Light Festival (dal 29 novembre al 20 gennaio)

Altra tappa chiave della crociera è Amburgo, che offre a Natale un’atmosfera difficile da dimenticare. Se si è a caccia di mercatini, il più bello e intrigante è senza dubbio quello allestito ogni anno dinanzi al municipio, ospitato dal circo Roncalli. Tanti gli eventi, così come gli stand a disposizione dei turisti, che possono sorseggiare serenamente del punch, servito dagli artisti del circo.

Occorre recarsi a Rathausmarkt dal 19 novembre al 23 dicembre, andando poi alla scoperta dei tanti manufatti regionali in vendita, provenienti ad esempio dai Monti Metalliferi. A ciò si aggiungono le opere degli intagliatori del Tirolo, così come le ceramiche del Lausitz. Spazio però anche agli amanti del cibo, con il pane di Aquisgrana e il pan di zenzero di Norimberga.