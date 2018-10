Tutti i luoghi della vacanza di Harry e Meghan ad Amsterdam

editato in: da

Il Principe Harry e Meghan Markle sono ‘scappati’ ad Amsterdam per un fine settimana di totale privacy, lontani da occhi indiscreti.

Voglia di un viaggetto in totale privacy? Chiedere consiglio al Principe Harry e a Meghan Markle. I due formano una delle coppie più seguite e paparazzate al mondo, eppure sono riusciti, ancora una volta, a concedersi una mini vacanza senza scatenare uno stuolo di fotografi al seguito. Come meta per il fine settimana hanno scelto Amsterdam.

Tre giorni di stop, ufficialmente per festeggiare l’apertura di un nuovo locale della catena SoHo House. Doppi festeggiamenti, considerando il compleanno del fondatore Nick Jones, che ha invitato anche Richard Bacon, Lily Cole, Ella Eyre e Stanley Tucci. Un franchise decisamente speciale per la coppia reale. Harry e Meghan infatti scelsero il locale originale, in Inghilterra, per il loro primo appuntamento. La Markle inoltre si era recata in quello di Cotswolds per il suo addio al nubilato.

Dai festeggiamenti al totale relax cittadino e, come riportato dall’Evening Standard, i due avrebbero cenato da Cecconi, provando gli spaghetti, l’aragosta e il tiramisù. Essere seguiti in ogni spostamento quotidiano in Inghilterra non dev’essere facile. Necessario dunque un trattamento presso la Cowshed spa, con un tour in barca attraverso gli splendidi canali cittadini.

Insieme al giro in barca era possibile prendere parte, in gruppo, a un tour privato presso il noto e piccante quartiere a luci rosse. Una possibilità che, qualora accettata, avrebbe di certo scatenato le foto dei curiosi, mettendo in imbarazzo la famiglia reale. Harry non è più il giovane scapestrato di un tempo, così, insieme alla sua consorte, ha deciso di declinare gentilmente l’offerta.

Una boccata d’aria fresca questa mini vacanza, lontana da occhi indiscreti e soprattutto dai tremendi protocolli che Meghan continua a infrangere, lasciando dietro di sé uno stuolo di applausi e critiche allo stesso tempo. La prossima tappa dei due sarà invece ben più ufficiale.

In estate infatti Kensington Palace aveva annunciato il primo viaggio ufficiale dei due, come coppia sposata. Il tutto avverrà a ottobre, con il royal tour che li condurrà in visita in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e infine il Regno di Tonga.