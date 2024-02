Questo borgo è stato Capitale d’Italia per una notte: è un gioiello da scoprire

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Castello di Crecchio, Abruzzo

Nel cuore del nostro amato Stivale, c’è un mondo magico che attende solo di essere scoperto. Le stradine lastricate, gli edifici antichi e le atmosfere intrise di storia e autenticità rendono i borghi italiani dei veri e propri gioielli da esplorare. Questi luoghi sono come capsule del tempo, dove il ritmo frenetico della vita moderna sembra dissolversi, lasciando spazio a un’atmosfera che evoca il clima di un’epoca passata. È un invito irresistibile a respirare l’aria genuina di un’Italia ricca di tradizione e fascino senza tempo.

Oggi ti porteremo alla scoperta di Crecchio, un piccolo paesino nel cuore dell’Abruzzo, che incanta e sorprende con il suo ricco patrimonio storico, le sue bellezze naturali e la sua vibrante scena artistica e culinaria. Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio indimenticabile attraverso le strade medievali di questo incantevole villaggio, dove storia, natura e tradizione si fondono armoniosamente per creare un’esperienza unica e indimenticabile.

Crecchio: il cuore antico dell’Abruzzo

Immerso nella suggestiva regione abruzzese, Crecchio si erge come una gemma nascosta tra le colline che scendono dolcemente dalla Maestosa Maiella fino all’azzurro dell’Adriatico. In questo paesaggio ondulato, punteggiato da vigneti, uliveti e frutteti, il borgo si impegna a preservare la sua identità agraria, mentre si riconnette con le sue radici storiche.

Originariamente concepito per resistere agli assalti e difendere il territorio circostante, questo luogo è stato testimone di un susseguirsi di epoche e trasformazioni che hanno plasmato la sua identità in modo indelebile. Nel corso dei secoli, ha abbandonando gradualmente il suo ruolo di fortezza difensiva per abbracciare una nuova identità residenziale. Questa evoluzione ha contribuito a definire la sua unicità e a rendere omaggio alla sua storia ricca di sfumature e cambiamenti. Le imponenti mura medievali hanno ceduto il passo a sontuose dimore e palazzi, trasformando il borgo in una destinazione ambita da regnanti, nobili e illustri personalità del tempo. Questo processo non ha solo cambiato il volto di Crecchio, ma ha anche contribuito a renderlo un importante centro culturale e sociale.

Inoltre, forse non tutti sanno che questa località ha giocato un ruolo cruciale nei capitoli più intensi della storia del nostro Paese. Nella notte del 9 settembre 1943, infatti, mentre le potenze fasciste declinavano e gli Alleati avanzavano sulla penisola italiana, Vittorio Emanuele III, all’epoca Re d’Italia, trovò rifugio nel Castello di Giovanni De Reises, duca di Bovino. Accompagnato dal figlio Umberto e dall’intero Stato Maggiore del Regio Esercito, il sovrano si immerse in discussioni intense riguardanti il destino della nazione e della dinastia sabauda. Fu in quelle ore cruciali che si plasmò il destino della monarchia, mentre il malcontento popolare verso la famiglia reale cresceva senza sosta.

Al sorgere del giorno successivo, il viaggio verso le regioni d’Italia già liberate dagli Alleati riprese. Il consenso plebiscitario espresso dalla popolazione italiana nel Referendum Costituzionale del 2 giugno 1946 chiuse definitivamente il capitolo dell’era monarchica, aprendo le porte all’avvento della Repubblica.

Crecchio: i luoghi imperdibili nella piccola perla dell’Abruzzo

Nel cuore di questo scenario affascinante si erge imponente Palazzo Monaco, una vera icona di nobiltà e magnificenza. Accanto a esso, la raffinata Chiesa di Santa Maria da Piedi, eretta nel lontano 1581, si presenta come un autentico capolavoro architettonico. Pur essendo ora adibita ad auditorium, conserva con fierezza il suo campanile a vela e un portale in arenaria del 1584, testimonianze mute di un passato glorioso ricco di storia e devozione. Affacciandosi sulla Porta da Piedi, che in epoche remote proteggeva l’abitato a nord, si erge come un simbolo tangibile della fede e della cultura radicate profondamente in questa comunità.

Proseguendo lungo il percorso, ci troviamo di fronte al Castello di Crecchio, autentico custode di tesori inestimabili e testimone vivente di epoche passate. Al suo interno, il Museo dell’Abruzzo Bizantino ci accoglie con la sua prestigiosa raccolta di reperti archeologici, che abbracciano un arco temporale che spazia dall’IX secolo a.C. fino all’Alto Medioevo.

Lungo le sinuose sponde dell’Arielli, poi, antichi mulini a palmenti si ergono fieri, come monumenti viventi della storia, a testimoniare l’ingegno e la maestria dei loro artefici. E infine, da non perdere è il Santuario di Santa Elisabetta, un luogo intriso di profonda spiritualità e devozione. Qui, gli ex voto e la preziosa statua lignea della Madonna, datati ai secoli XIV e XV, raccontano storie di fede e speranza, tramandate nel corso dei secoli e ancor oggi vive nei cuori di coloro che qui si rifugiano per pregare.