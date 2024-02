10 borghi d’Italia poco noti da visitare adesso

Ogni luogo può nascondere tesori inaspettati e nel nostro Paese ce ne sono così tanti da visitare che se ne perde il conto. Oggi vi portiamo alla scoperta di 10 borghi poco conosciuti che vale la pena visitare adesso, perché ciascuno di essi può svelarvi una storia unica o scorci di incomparabile bellezza. Partiamo da Monte San Giovanni Campano, nel Lazio, più precisamente nella provincia di Frosinone. Il suo cuore antico si adagia lungo il digradare di un colle roccioso e, nell’unico lato non protetto da strapiombi e aspri pendii, è reso sicuro da un’imponente mura di cinta. Lungo il perimetro del paese sono posizionate ben trentasei torrette, molte delle quali inglobate oggi in abitazioni o ricoperte dalla vegetazione. Una visita la vale sicuramente il castello, risalente alla fine del X secolo, con due torri, una pentagonale ed una quadrangolare, all'interno del quale fu rinchiuso dai familiari San Tommaso d'Aquino. (In foto, Monte San Giovanni Campano)