La Giornata Nazionale Borghi Autentici d’Italia

Anche quest’anno torna l’appuntamento con i Borghi Autentici d’Italia: un’occasione speciale per andare alla scoperta dell’Italia più vera e nascosta. L’associazione, infatti, il 15 ottobre 2023 promuove nei borghi di tutto il territorio nazionale una giornata di eventi diffusi che darà il via ad una serie di iniziative che andranno in scena fino al 22 ottobre.

Il programma

Quello della Giornata Nazionale Borghi Autentici è un programma ricco e variegato. Una serie di attività organizzate da Asso BAI, con il patrocinio di ANCI, AITR, AMODO e LEGAMBIENTE. Nello specifico, fino al 22 ottobre le comunità di ogni borgo che aderisce all’iniziativa aprono le porte ai visitatori che potranno entrare in contatto con realtà vive ed ospitali, che sperimentano nuovi modi di abitare i territori valorizzando il loro patrimonio.

Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori dove le protagoniste sono le persone e le comunità, realtà che decidono di non arrendersi di fronte al declino e ai problemi ma che, anzi, mettono in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita.

L’edizione di quest’anno della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, dal titolo “Un’altra idea di stare”, fa luce sui piccoli tesori nascosti nel nostro Paese che sopravvivono grazie alla forza delle idee, e che stanno crescendo così tanto da diventare luogo di ispirazione per il resto del mondo.

Il tema dell’evento mette l’accento sulle iniziative che rendono i borghi ancora più accoglienti e vivibili; incentiva la nascita di progetti di ospitalità, rigenerazione urbana, promozione turistica, welfare, smart working, arte e cultura, sostenibilità, coesione sociale e terzo settore. È un richiamo all’azione, per abbracciare il cambiamento e costruire un nuovo modo di abitare i borghi, integrando passato, presente e futuro in un equilibrio armonioso.

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia

Borghi Autentici d’Italia è un’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, attorno all’obiettivo di un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali.

L’obiettivo che si pone è quello di far riscoprire i borghi italiani come luoghi da vivere, sostenere e preservare. Borghi Autentici sostiene e rappresenta una parte significativa di quell’Italia nascosta che ogni giorno trova le sue motivazioni per avviare iniziative ed azioni progettuali di sviluppo strategico.

Gli eventi imperdibili

Domenica 15 ottobre sarà una giornata bellissima per il nostro Paese perché da Nord a Sud (isole comprese) tantissime località suggestive saranno animate da eventi diffusi che, in molte circostanze, andranno avanti fino al 22 ottobre. Abbiamo selezionato alcuni degli appuntamenti più interessanti.

Barrea, un meraviglioso borgo di circa 700 anime della provincia dell’Aquila, si trasformerà in un vero e proprio museo diffuso utile a riscoprire il patrimonio storico e culturale e rafforzare il senso di appartenenza della comunità locale. Si potrà visitare, quindi, il bellissimo centro storico che sorge sull’omonimo lago che rende il borgo una meta non solo autentica, ma anche particolarmente romantica.

Sempre il 15 ottobre a Castrocaro Terme, vero gioiello nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo che vanta un importante patrimonio storico, culturale, enogastronomico ed escursionistico, si trascorrerà la giornata all’insegna degli aromi, dei suoni e dei colori delle colline locali e alla scoperta dell’unicità di un borgo costruito secondo canoni di perfetta armonia in un connubio equilibrato tra uomo e ambiente. Degustazioni di vini e la visita di questo centro antico renderanno la giornata un evento davvero indimenticabile.

Voliamo ora ad Accadia, un borgo della provincia di Foggia situato tra i monti della Daunia e che conserva lo storico Rione Fossi e il santuario della Madonna del Carmine che sorge a oltre 1.000 metri di altitudine, dove il 15 ottobre andrà in scena la Festa dell’Uva – Festa dell’artigianato con esposizione di prodotti artigianali e apertura delle cantine. In più, si potranno effettuare escursioni turistiche all’interno dell’antico borgo “Rioni Fossi” e alla scoperta delle meraviglie naturalistiche della zona.

Poi ancora Roseto Capo Spulico, un comune italiano in provincia di Cosenza che vanta un centro storico posto a 217 metri di altitudine e che conserva un castello a picco sul mare, dove dal 19 al 22 ottobre saranno i giorni del Festival delle Diverse Abilità che punta un faro su passato e futuro, dei collegamenti tra le tradizionali pratiche culturali, artigianali e culinarie dei piccoli comuni italiani e un nuovo modo di vivere questi luoghi e le loro storie, coniugando tecnologie, servizi e i nuovi approcci della residenzialità.

Nella splendida cornice di Capracotta, borgo della provincia di Isernia conosciuto soprattutto come stazione sciistica molisana assieme a Campitello Matese, il 15 ottobre si svolgerà l’edizione 2023 del Magnatrekking, un’escursione naturalistica attraverso luoghi incantevoli e incontaminati dell’Altissimo Molise. Non mancheranno le degustazioni di prodotti locali e la visita delle aziende che li producono.

Galtellì è invece un borgo della provincia di Nuoro importantissimo: qui Grazia Deledda ha ambientato il suo celebre romanzo “Canne al vento”. Un paesino davvero speciale e che nella giornata del 15 ottobre promuoverà la nascita della Comunità energetica, per un viaggio di scoperta all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità nei territori delle aree interne.

Il 14 e il 15 ottobre a Scurcola Marsicana, grazioso borgo della provincia dell’Aquila che sorge alle pendici del Monte S. Nicola e si estende fino alla pianura circostante, saranno giorni di arte, musica e cultura per portare in scena un territorio dai tratti aspri e rudi ma con delle tenerezze inaspettate e sorprendenti. Il tutto facendo il tour delle Sette Chiese, partecipando a concerto e assistendo alla sfilata del corteo storico.

Il 22 ottobre sarà invece il turno di Fallo, borgo di un centinaio di abitanti della provincia di Chieti e in cui, per la sua bellezza, ha acquistato una casetta Michael Madsenm, artista di riferimento per l’attività cinematografica di Quentin Tarantino. Quel giorno si trasformerà ancora di più in un centro d’eccellenza per la qualità della vita, grazie a meravigliose escursioni tra bellezze naturali e rilevanti pitture rupestri.

L’ultimo evento che vi consigliamo si terrà a Pescina, piccolo gioiello medievale della provincia dell’Aquila, in cui il 15 ottobre all’ordine del giorno ci saranno visite guidate lungo il centro storico della città, al fine valorizzare al meglio il ricco patrimonio storico e culturale di questo paesino dominato dai resti del castello medievale Piccolomini.