I borghi da visitare in Abruzzo adesso

L'autunno è una stagione ideale per visitare i borghi che costellano il nostro Paese. In particolare lo è in, regione di una bellezza disarmante, che con i colori del periodo diventa ancor più suggestiva. Il primo paesino che vi consigliamo di scoprire è Santo Stefano di Sessanio (in foto), una realtà della provincia dell'Aquila che sorge a ben a 1250 metri d’altitudine all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Risalente al Medioevo, è un susseguirsi di case e strade costruite in pietra calcarea bianca immerse in un paesaggio naturale emozionante.