Viaggio nelle Asturie: cosa vedere a Gijon e dintorni

La Spagna del Nord sicuramente non è l’area più turistica di questo Paese, ma offre moltissime esperienze uniche e panorami mozzafiato. Molte persone visitano infatti le grandi città spagnole, conosciute in tutto il mondo per musei, monumenti e tradizioni. Anche le Asturie e i Paesi Baschi offrono però numerosi luoghi da esplorare, ricchi di cultura e di storia. Questi territori sono conosciuti in tutto il mondo per il famoso Cammino di Santiago che attraversa molti paesi e cittadine di queste regioni.

Cosa vedere nella Spagna del Nord? Moltissime sono le città e le attrazioni offerte da questi territori. Tra le regioni più visitate c’è la Galizia, nella quale sono situate Santiago de Compostela, la Coruña e Vigo. Un’altra tappa molto gettonata è la Cantabria, con il Pico de Europa e Lièbana. Anche i Paesi Baschi offrono moltissimi panorami mozzafiato e città ricche di storia, come Bilbao, San Sebastian e San Juan de Gaztelugatxe.

Cosa vedere nelle Asturie

Prima di partire è importante avere un’idea chiara di cosa vedere nelle Asturie. Questa regione è situata in una delle aree più ricche di vegetazione della penisola iberica, a causa delle lunghe piogge. Quest’area della Spagna presenta vette montuose alte fino a 2500 metri, i famosi “Pico de Europa”. Tra i posti assolutamente da vedere c’è Oviedo, una città più interna che presenta moltissimi elementi culturali importanti per la regione.

Tra i luoghi da visitare c’è La Catedral, l’Iglesia de Santa Maria del Naranco, la Plaza de Fontan e il palazzo del Conte di Toreno. Molto famose in tutto il mondo sono anche le spiagge delle Asturie, come la Costa Verde con il Golfo di Biscaglia. Tra le più famose c’è anche la Playa del Silencio, sconosciuta per le alte scogliere e la sabbia argentata.

I posti da non perdere a Gijon

Gijon è una delle città più famose del Nord della Spagna, si affaccia sul Golfo di Biscaglia e offre panorami mozzafiato tra terra e mare. Culla della cultura delle Asturie e di tradizioni secolari, questa meta negli anni è stata scelta da sempre più turisti. Ecco cosa vedere a Gijon.