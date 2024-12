Cosa vedere a Jerash, la Pompei d’Oriente

Durante un viaggio in Giordania pianificare una visita a Jerash è d'obbligo: conosciuta come Pompei d’Oriente ha tantissimo da offrire

Fonte: iStock sito archeologico Jerash in Giordania

Jerash anche conosciuta come la Pompei d’Oriente è una delle città romane meglio conservate al mondo. Situata nel nord della Giordania, questa gemma antichissima è un viaggio attraverso secoli di storia, con rovine straordinariamente ben preservate e che ne raccontano il passato glorioso. Scoprire Jerash passeggiando tra le sue vie significa immergersi in un’atmosfera senza tempo dove ogni pietra pare raccontare una storia; impossibile uscirne indifferenti. Continuando la lettura ti racconteremo tutto quello che c’è da vedere a Jerash, sei pronto?

La porta sud, l’ingresso glorioso dell’Imperatore Adriano

Dopo aver visitato Amman, la capitale della Giordania, tra le prime cose da fare c’è pianificare un’escursione a Jerash. Costruita in onore dell’Imperatore Adriano, accoglieva e accoglie ancora oggi i visitatori con la sua maestosità. Questo arco trionfale perfettamente conservato segna l’entrata ufficiale alla città romana e rappresenta un preludio alle meraviglie che incontrerai al suo interno.

Il foro ovale di Jerash, dove l’architettura romana incontra la magia

Il foro ovale di Jerash è uno degli elementi iconici della città. Questo spazio aperto, unico nel suo genere colpisce per la sua forma ellittica e la simmetria perfetta delle colonne ioniche che lo circondano. Utilizzato per le assemblee pubbliche e per le cerimonie religiose, il foro ovale rappresenta il cuore pulsante della città antica, un luogo che invita i visitatori a fermarsi per ammirare la maestosità della cultura romana.

Fonte: iStock

Le gallerie sotterranee, i segreti di Jerash

Non tutto quello che c’è da vedere a Jerash si trova in superficie. Come alcuni tratti delle gallerie sotterranee usati per immagazzinare cibo ma anche come rifugi, sono ancora accessibili. Sebbene siano molto meno battute dai turisti, sono un angolo affascinante se si vuole scoprire il lato misterioso della città.

Il teatro sud, l’arte di emozionare da 2000 anni

Il teatro Sud è un capolavoro di ingegneria romana che poteva ospitare fino a 3000 spettatori. Ancora oggi la sua acustica è praticamente perfetta e permette di ascoltare chiaramente una voce dal palco anche dalle ultime file. È un luogo che non smette di stupire e dove spesso ancora oggi si svolgono spettacoli e rievocazioni storiche, regalando ai tantissimi visitatori un’esperienza unica e molto suggestiva.

Il tempio di Artemide, la dimora della dea che protegge Jerash

Dedicato alla dea protettrice della città, il tempio di Artemide è un monumento che impressiona per le sue colonne altissime e perfettamente scolpite. Situato su una collina, offre una vista spettacolare sul sito archeologico per tutta la sua bellezza. La sua posizione dominante e lo stile architettonico, riflettono ampiamente l’importanza religiosa e politica della città.

Le terme occidentali, il lusso dell’antica Jerash

Le terme occidentali rappresentano un’altra testimonianza di quanto fosse, in molti termini, sofisticata la vita quotidiana nell’antichità. Dotate di un sistema di riscaldamento innovativo per l’epoca, le terme erano un luogo di relax e socializzazione per gli abitanti di Jerash. Le vasche e i mosaici che decorano questi ambienti evocano un passato in cui arte e funzionalità si intrecciavano in modo magistrale.

Il ninfeo, la fontana sacra che sussurra storie antiche

Il ninfeo è una delle fontane monumentali di Jerash decorata con nicchie e colonne. Costruita per celebrare le divinità delle acque, era un punto di ritrovo per i cittadini e anche un simbolo di prosperità. Anche se il tempo ha lasciato i suoi segni, il ninfeo è tra gli imperdibili da vedere a Jerash.